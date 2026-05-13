सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफल

ज्योतिष की दुनिया में सूर्य का राशि परिवर्तन महज एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा बदलने का संकेत है। 15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो पूरे ब्रह्मांड का मिजाज बदल जाएगा। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर हमारे आर्थिक फैसलों, पारिवारिक रिश्तों और आत्मविश्वास को नई दिशा देंगे। आइए जानते हैं, इस 'सौर-क्रांति' का आपकी राशि पर क्या असर होने वाला है।

मेष राशि: वाणी में ओज और जेब पर नज़र सूर्य आपके धन भाव (दूसरे भाव) में विराजेंगे। आपका आत्मविश्वास किसी पहाड़ जैसा अडिग रहेगा और आपकी बातों में एक अलग ही प्रभाव होगा। हालांकि, यही स्पष्टवादिता अपनों को चुभ सकती है, इसलिए शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें। निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन सेहत के मामले में सिरदर्द या थकान आपको थोड़ा धीमा कर सकती है।

वृषभ राशि: व्यक्तित्व में निखार, स्वभाव में खुद्दारी सूर्य आपकी ही राशि के प्रथम भाव में आ रहे हैं, जो आपको किसी 'बॉस' जैसा फील कराएंगे। निर्णय लेने की आपकी शक्ति कमाल की रहेगी और अटके हुए काम गति पकड़ेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें—आत्मविश्वास और अहंकार के बीच एक बारीक लकीर होती है, उसे पार न करें, वरना पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। सुख-साधनों में बढ़ोतरी के प्रबल योग हैं।

मिथुन राशि: खर्चों का सैलाब और रूहानी सुकून तीसरे भाव के स्वामी सूर्य अब आपके बारहवें भाव (व्यय भाव) में गोचर करेंगे। यह समय बजट बिगड़ने का संकेत दे रहा है, लेकिन सुकून की बात यह है कि ये खर्च शुभ कार्यों या भविष्य की यात्राओं पर होंगे। आप खुद को भीड़ से दूर, अध्यात्म और शांति की तलाश में पाएंगे। विरोधियों से सावधान रहें और अपनी सेहत (खासकर आंखों) का ख्याल रखें।

कर्क राशि: लाभ की बौछार और महत्वाकांक्षाओं की उड़ान कर्क राशि वालों के लिए यह समय किसी 'गोल्डन पीरियड' से कम नहीं है। सूर्य आपके ग्यारहवें यानी लाभ भाव में बैठकर आपकी झोली खुशियों से भरने वाले हैं। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और सरकारी काम चुटकियों में हल होंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ा 'कोल्ड वॉर' हो सकता है, लेकिन करियर के मोर्चे पर आप बाजी मार ले जाएंगे।

सिंह राशि: करियर का शिखर और पद-प्रतिष्ठा चूंकि सूर्य आपकी ही राशि के स्वामी हैं और अब वे आपके कर्म भाव (दसवें घर) में 'दिग्बली' होकर बैठेंगे, तो समझ लीजिए कि आपके लिए सफलता के द्वार खुल गए हैं। ऑफिस में आपकी तूती बोलेगी, पदोन्नति के योग बनेंगे और समाज में आपका रूतबा बढ़ेगा। शत्रुओं के मंसूबे नाकाम होंगे और आप एक विजेता की तरह उभरेंगे।

कन्या राशि: भाग्य का साथ और लंबी यात्राएं नौवें भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए भाग्य के नए द्वार खोलेगा। अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे थे, तो अब पासपोर्ट तैयार कर लीजिए। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और समाज में सम्मान मिलेगा। बस पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।

तुला राशि: सावधानी ही सुरक्षा है तुला राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सूर्य आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जो अचानक आने वाले उतार-चढ़ाव का कारक है। सेहत के प्रति लापरवाही महंगी पड़ सकती है। आर्थिक मामलों में रिस्क न लें और नियमों का पालन करें। यह समय आत्म-चिंतन का है, न कि बड़ी छलांग लगाने का। धैर्य से काम लें, समय बीत जाएगा।

वृश्चिक राशि: साझेदारी में तालमेल और पेशेवर तरक्की सूर्य आपके सातवें भाव में होंगे। व्यापार में तो आपको जबरदस्त लाभ और नई साझेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में 'ईगो' का टकराव होने की आशंका है। पार्टनर की बात को सुनने और समझने की कोशिश करें। नौकरीपेशा लोगों के लिए इंक्रीमेंट और प्रमोशन की संभावनाएं प्रबल होती दिख रही हैं।

धनु राशि: विजय का शंखनाद छठे भाव में सूर्य का होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे और पुराने कर्ज या कानूनी विवादों से मुक्ति मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ है। मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, लेकिन उसका फल भी उतना ही मीठा होगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

मकर राशि: बौद्धिक क्षमता और संतान की चिंता सूर्य आपके पांचवें भाव में गोचर करेंगे, जो शिक्षा और बुद्धि का स्थान है। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता की कमी रह सकती है, लेकिन रचनात्मक कार्यों में आप चमकेंगे। निवेश के मामलों में किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहना होगा। अचानक धन लाभ की भी संभावना बन रही है, जो आपको सरप्राइज कर सकती है।

कुंभ राशि: सुख-सुविधाएं और घरेलू मोर्चे पर कशमकश चौथे भाव का सूर्य आपको नया वाहन या मकान खरीदने का सुख दे सकता है। सुख-सुविधाएं तो बढ़ेंगी, लेकिन घर के अंदर का माहौल थोड़ा गरमा सकता है। माता के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना है। काम और परिवार के बीच बैलेंस बनाना आपके लिए इस महीने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। पेशेवर तौर पर आप स्थिर रहेंगे।

मीन राशि: पराक्रम में वृद्धि और खुशियों का आगमन सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके साहस और पराक्रम को सातवें आसमान पर ले जाएगा। आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे और यही निडरता आपको करियर में आगे ले जाएगी। छोटे भाई-बहनों और दोस्तों का भरपूर सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक रहेंगी और आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। यह समय अपनी प्रतिभा दिखाने का है।