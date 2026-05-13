बुध का वृषभ राशि में गोचर, 12 राशियों पर कैसा होगा प्रभाव?

Publish Date: Wed, 13 May 2026 (15:03 IST)
Updated Date: Wed, 13 May 2026 (15:34 IST)
ज्योतिष शास्त्र में 'बुद्धि के कारक' माने जाने वाले बुध ग्रह 15 मई 2026 की मध्यरात्रि (00:18 बजे) अपनी चाल बदलते हुए मेष राशि से विदा लेंगे और शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे। वृषभ की स्थिरता और बुध की तार्किकता का यह मिलन सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला है। आइए जानते हैं, इस 'बुध-भ्रमण' का आपकी राशि पर क्या असर होगा।
मेष राशि: वाणी में मिठास, निवेश में सावधानी
बुध आपके धन और कुटुंब भाव (दूसरे भाव) में आ रहे हैं।
प्रभाव: आपकी बातचीत का अंदाज इतना प्रभावशाली होगा कि लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। सलाहकार, गायक या काउंसलर के लिए यह समय 'गोल्डन पीरियड' है।
सावधानी: आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी न करें। किसी भी कागज पर बिना पढ़े साइन करना महंगा पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में साथी पर हुक्म चलाने के बजाय संवाद बढ़ाएं।
वृषभ राशि: चमकता व्यक्तित्व और रिश्तों में गर्माहट
बुध आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में विराजमान होंगे।
प्रभाव: आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त उछाल आएगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आप अपनी योजनाओं को हकीकत में बदल पाएंगे। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
लाभ: घर खरीदने या नवीनीकरण (Renovation) की सोच रहे हैं, तो यह समय सबसे शुभ है। छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी।
मिथुन राशि: खर्चों का सैलाब और सतर्कता की मांग
आपकी राशि के स्वामी बुध अब बारहवें भाव (व्यय भाव) में जा रहे हैं।
चुनौती: कार्यक्षेत्र में दबाव महसूस हो सकता है। कोई भी बड़ा आर्थिक जोखिम लेने से बचें। बेवजह के विवादों से दूर रहना ही समझदारी है।
संकेत: जो लोग विदेश से जुड़ा काम करते हैं या वहां जाना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें, खासकर त्वचा और आंखों का।
कर्क राशि: खुशियों की दस्तक और आर्थिक लाभ
बुध आपके लाभ भाव (ग्यारहवें भाव) में प्रवेश करेंगे।
प्रभाव: यह गोचर आपके लिए 'वरदान' साबित हो सकता है। लंबे समय से अटकी इच्छाएं पूरी होंगी। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में बड़े मुनाफे के योग हैं।
सामाजिक जीवन: आप नए और प्रभावशाली दोस्त बनाएंगे। परिवार में भी सुख-शांति का माहौल रहेगा।
सिंह राशि: करियर का शिखर और मान-प्रतिष्ठा
बुध आपके कर्म भाव (दसवें भाव) में गोचर करेंगे।
प्रभाव: ऑफिस में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। बॉस और सहकर्मी आपकी रचनात्मकता के कायल होंगे।
निवेश: जमीन, मकान या वाहन में निवेश के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। नेतृत्व की भूमिका निभाने का मौका मिलेगा।
कन्या राशि: भाग्य का साथ और धर्म-अध्यात्म की ओर झुकाव
आपकी राशि के स्वामी बुध भाग्य भाव (नौवें भाव) में गोचर करेंगे।
प्रभाव: किस्मत के सितारे बुलंद होंगे। जो छात्र विदेश में शिक्षा पाना चाहते हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। मीडिया और कला से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा।
सावधानी: आत्मविश्वास को अहंकार में न बदलने दें। माता-पिता के साथ मधुर संबंध बनाए रखें।
तुला राशि: उतार-चढ़ाव और गुप्त लाभ
बुध आपके अष्टम भाव (परिवर्तन का भाव) में जा रहे हैं।
प्रभाव: यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। परिवार के बड़ों के साथ बहस से बचें। हालांकि, शोध (Research) और गुप्त विद्याओं में रुचि बढ़ेगी।
आर्थिक: अप्रत्याशित धन लाभ के योग हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं।
वृश्चिक राशि: साझेदारी में तरक्की और वैवाहिक तालमेल
बुध आपके सप्तम भाव (विवाह और साझेदारी) में प्रवेश करेंगे।
प्रभाव: पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों के लिए यह 'बम्पर' लाभ का समय है। आपकी विनम्रता शत्रुओं को भी मित्र बना देगी।
निजी जीवन: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। शादीशुदा लोग पार्टनर के साथ अहंकार का टकराव न होने दें।
धनु राशि: करियर में मजबूती और शत्रुओं पर विजय
बुध आपके छठे भाव (शत्रु और रोग भाव) में गोचर करेंगे।
प्रभाव: नौकरीपेशा लोगों को साथियों का पूरा समर्थन मिलेगा। आप अपनी चतुराई से विरोधियों को मात दे देंगे।
सावधानी: व्यापार विस्तार के लिए बड़े निवेश का सोच रहे हैं, तो फिलहाल ठहर जाएं। जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें।
मकर राशि: बुद्धि का विकास और प्रेम में सफलता
बुध आपके पंचम भाव (संतान और बुद्धि) में प्रवेश करेंगे।
प्रभाव: रचनात्मक कार्यों में आपकी धाक जमेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय परीक्षा में सफलता दिलाने वाला है। कुछ जातकों के लिए प्रेम विवाह के योग भी बन रहे हैं।
चेतावनी: सट्टा या लॉटरी जैसे जोखिमों से दूर रहें, वरना भविष्य में नुकसान हो सकता है।
कुंभ राशि: पारिवारिक सुख और भावनात्मक स्थिरता
बुध आपके चतुर्थ भाव (सुख भाव) में गोचर करेंगे।
प्रभाव: घर-परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध और प्रगाढ़ होंगे। ससुराल पक्ष से भी लाभ मिल सकता है।
सावधानी: कार्यक्षेत्र में फोकस बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। पानी से जुड़े खेलों या गतिविधियों में सतर्क रहें।
मीन राशि: साहस में वृद्धि और संचार कौशल
बुध आपके तीसरे भाव (साहस और संचार) में प्रवेश करेंगे।
प्रभाव: आपकी संवाद शैली में गजब का सुधार होगा। आप अधिक आत्मनिर्भर और साहसी महसूस करेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं आर्थिक लाभ लेकर आएंगी।
रिश्ते: भाई-बहनों और माता-पिता के साथ संबंध मधुर होंगे। निवेश की गई पुरानी योजनाओं से मुनाफा मिलने की संभावना है।
विशेष सुझाव: अपनी राशि के अनुसार बुध देव के मंत्रों का जाप या हरे रंग की वस्तुओं का दान इस गोचर को आपके लिए और भी सुखद बना सकता है।
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