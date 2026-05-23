Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Surya Gochar 2026: रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं सूर्य देव, इन 6 राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Advertiesment
Lord surya and Sun
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sat, 23 May 2026 (11:54 IST) Updated Date: Sat, 23 May 2026 (11:59 IST)
google-news
Sun transit in Rohini Nakshatra 2026: सूर्य देव का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश आमतौर पर 'नौतपा' की शुरुआत से भी जोड़ा जाता है। 25 मई को सूर्य का रोहिणी में गोचर होगा। इस बार सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन 6 राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। इन राशि वालों के जीवन से परेशानियां खत्म होंगी, अटका हुआ धन वापस मिलेगा और करियर में ऊंची उड़ान भरने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं कि सूर्य देव किन 6 भाग्यशाली राशियों की किस्मत बदलने आ रहे हैं।
ALSO READ: Nautapa 2026: रोहिणी नक्षत्र में सूर्य गोचर 2026: नौतपा के 9 दिनों में क्या करें और क्या न करें?

1. मेष राशि: मान-सम्मान में वृद्धि और बंपर धन लाभ

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आर्थिक रूप से बेहद शानदार रहेगा। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो वह इस दौरान वापस मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सीनियर और बॉस की तारीफ मिलेगी, जिससे प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और आप जो भी नया काम शुरू करेंगे, उसमें सफलता आपके कदम चूमेगी।
 

2. वृषभ राशि: आत्मविश्वास में सुधार और नई पहचान

सूर्य देव आपकी ही राशि के करीब आकर रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा बदलाव आपके आत्मविश्वास में देखने को मिलेगा। आप हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। समाज के प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में आपको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटी की हर जगह तारीफ होगी।
ALSO READ: सूर्य और बुध की वृषभ राशि में युति, बुधादित्य योग से 6 राशियों को होगा फायदा

3. सिंह राशि: करियर में छप्परफाड़ तरक्की

चूंकि सूर्य देव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में उनका जाना आपके लिए बंपर लाभ लेकर आएगा। बिजनेस करने वाले जातकों को कोई बड़ी और मुनाफे वाली डील मिल सकती है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे थे, तो अच्छे पैकेज के साथ नए ऑफर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। इस दौरान आपकी सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और आप नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं।
 

4. कन्या राशि: भाग्य का पूरा साथ और विदेश यात्रा के योग

कन्या राशि वालों के लिए यह समय भाग्य को चमकाने वाला साबित होगा। पिछले कई दिनों से जिन कामों में रुकावटें आ रही थीं, वे अब बिना किसी बाधा के पूरे होने लगेंगे। धार्मिक और मांगलिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी उम्मीद है।
ALSO READ: 26 मई को उदय होंगे बुध ग्रह: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, क्या आपकी राशि भी है शामिल?

5. तुला राशि: अचानक धन लाभ और गुप्त शत्रुओं पर विजय

तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन अप्रत्याशित (अचानक) लाभ लेकर आ रहा है। आपको पैतृक संपत्ति या लॉटरी-सट्टेबाजी जैसे क्षेत्रों से अचानक धन मिल सकता है। कार्यस्थल पर जो लोग आपके खिलाफ राजनीति कर रहे थे, वे खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। आपकी सेहत में सुधार होगा और आप मानसिक रूप से काफी शांति और राहत महसूस करेंगे।
 

6. धनु राशि: शत्रुओं का नाश और अटके कामों को मिलेगी गति

धनु राशि वालों के लिए सूर्य देव का यह गोचर हर मुश्किल को आसान बनाने आ रहा है। आपके विरोधी या शत्रु जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, वे पूरी तरह परास्त होंगे। बैंक लोन या कर्ज से परेशान लोगों को इस अवधि में बड़ी राहत मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए ट्रांसफर या स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

26 मई को उदय होंगे बुध ग्रह: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, क्या आपकी राशि भी है शामिल?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels