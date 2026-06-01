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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 01 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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Daily Horoscope 2026 message and pictures of 12 zodiac signs in images
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Mon, 01 Jun 2026 (07:02 IST) Updated Date: Sat, 30 May 2026 (15:48 IST)
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1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 01 June 2026: करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। 
धन: निवेश के लिए दिन सामान्य है। 
स्वास्थ्य: आज थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: June 2026 Monthly Horoscope: मासिक राशिफल जून 2026: 12 राशियों की भविष्यवाणी, जानें भाग्य, आर्थिक स्थिति और जीवनशैली
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में नए सौदे लाभकारी रहेंगे। 
लव: प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। 
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: आज दूध या चावल जैसी सफेद वस्तुओं का दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नौकरी में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। 
लव: छोटी सी गलतफहमी विवाद का रूप ले सकती है।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग करें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेगा।
लव: पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है। 
धन: भूमि या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: राजनीति के क्षेत्र में पदोन्नति के योग हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: शेयर बाजार से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: मेहनत का फल देर से मिलेगा, निराश न हों।
लव: पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जो प्रेम में बदल सकती है।
धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: पार्टनरशिप के काम में सावधानी बरतें। 
लव: रिश्तों में मधुरता आएगी। 
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। 
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: लक्ष्मी जी की आरती करें।ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope 1-7 June 2026: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें किस मूलांक की चमकेगी किस्मत?
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही बेहतर है।
लव: पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।
धन: उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।
स्वास्थ्य: वाहन सावधानी से चलाएं।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: विदेश से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी। 
लव: लव लाइफ में कुछ नयापन महसूस करेंगे। 
धन: पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: आज कर्मक्षेत्र में कड़ी मेहनत का दिन है। 
लव: परिवार के साथ समय बिताएंगे।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: तकनीकी कार्य करने वालों के लिए उन्नति भरा दिन है।
लव: किसी अजनबी पर भरोसा न करें। 
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। 
स्वास्थ्य: प्राणायाम करना आपके लिए बेहतर रहेगा।
उपाय: गरीब बच्चों को शिक्षा सामग्री दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी में तबादले के योग हैं। 
लव: पार्टनर के साथ लंबी बातचीत भविष्य के रास्ते खोलेगी।
धन: आज दान-पुण्य में रुचि बढ़ेगी। 
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र संवेदनशील रह सकता है।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।ALSO READ: अधिकमास की भानु सप्तमी 2026 कब है? जानें तिथि, महत्व, शुभ मुहूर्त और सूर्यदेव को प्रसन्न करने के उपाय

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