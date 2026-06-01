Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 जून, 2026)
दैनिक राशिफल: 01 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Mon, 01 Jun 2026 (07:02 IST)
Updated Date: Sat, 30 May 2026 (15:48 IST)
1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 01 June 2026: करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा।
धन: निवेश के लिए दिन सामान्य है।
स्वास्थ्य: आज थकान महसूस हो सकती है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: व्यापार में नए सौदे लाभकारी रहेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: आज दूध या चावल जैसी सफेद वस्तुओं का दान करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: नौकरी में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं।
लव: छोटी सी गलतफहमी विवाद का रूप ले सकती है।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग करें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेगा।
लव: पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है।
धन: भूमि या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
5. सिंह (Leo)
करियर: राजनीति के क्षेत्र में पदोन्नति के योग हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: शेयर बाजार से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: मेहनत का फल देर से मिलेगा, निराश न हों।
लव: पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जो प्रेम में बदल सकती है।
धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
7. तुला (Libra)
करियर: पार्टनरशिप के काम में सावधानी बरतें।
लव: रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आज ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही बेहतर है।
लव: पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।
धन: उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।
स्वास्थ्य: वाहन सावधानी से चलाएं।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: विदेश से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी।
लव: लव लाइफ में कुछ नयापन महसूस करेंगे।
धन: पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: आज कर्मक्षेत्र में कड़ी मेहनत का दिन है।
लव: परिवार के साथ समय बिताएंगे।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: तकनीकी कार्य करने वालों के लिए उन्नति भरा दिन है।
लव: किसी अजनबी पर भरोसा न करें।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: प्राणायाम करना आपके लिए बेहतर रहेगा।
उपाय: गरीब बच्चों को शिक्षा सामग्री दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: नौकरी में तबादले के योग हैं।
लव: पार्टनर के साथ लंबी बातचीत भविष्य के रास्ते खोलेगी।
धन: आज दान-पुण्य में रुचि बढ़ेगी।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र संवेदनशील रह सकता है।
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