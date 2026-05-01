Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 01 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 01 May 2026: करियर: आज कार्यक्षेत्र में तेजी आएगी, नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। धन: धन लाभ के संकेत हैं। स्वास्थ्य: सेहत में ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी।

वृषभ (Taurus) करियर: मेहनत का अच्छा परिणाम रहेगा। लव: पार्टनर के साथ समय सुखद बीतेगा।

धन: अचानक खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य: हल्की थकान हो सकती है। उपाय: सफेद वस्त्र का दान करें।

मिथुन (Gemini) करियर: नए अवसर मिलेंगे, निर्णय सोच-समझकर लें। लव: किसी पुराने महिला मित्र से मुलाकात संभव है।

धन: कारोबार में निवेश में लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव से बचें। उपाय: गणेश जी की पूजा करें।

कर्क (Cancer) करियर: कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी के योग बन रहे हैं। लव: प्रेमी के साथ समय अच्छा बीतेगा।

धन: संतान के आय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य: खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: गाय के दूध का दान करें।

सिंह (Leo) करियर: करियर में नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी। लव: प्रेम जीवन बहुत सुखद रहेगा।

धन: धन लाभ के अवसर बनेंगे। स्वास्थ्य: फिट और ऊर्जावान बने रहेंगे। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: कार्यस्थल पर काम का अतिरिक्त दबाव रहेगा। लव: रिश्तों में समझदारी जरूरी है, धैर्य बनाए रखें।

धन: कारोबारी बढ़ते खर्च नियंत्रित रखें। स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

तुला (Libra) करियर: कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। लव: प्रेमीसंग रोमांटिक समय बितेगा।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: कारोबार से सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं। लव: प्रेमीसंग रिश्तों में सुधार होगा।

धन: व्यापार से अचानक धन लाभ संभव है। स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय: आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius) करियर: कार्यस्थल की नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। लव: लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा।

धन: आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। उपाय: पीले फल दान करें।

मकर (Capricorn) करियर: आपको कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। लव: प्रेम रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी।

धन: फालतू खर्च कम रहेंगे। स्वास्थ्य: सेहत के लिए दिन अच्छा रहेगा। उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। लव: प्रेम रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेगा।

धन: आज निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। उपाय: जरूरतमंदों की मदद करें।

मीन (Pisces) करियर: करियर में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। लव: प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा।