Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 02 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, सोमवार, 2 फ़रवरी 2026 (07:02 IST)

1. मेष (Aries) Rashifal 02 February 2026: करियर: नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज शुभ समाचार मिल सकता है।

लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में नयापन महसूस होगा। धन: पुराना निवेश आज मुनाफा दे सकता है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें ठीक से पढ़ें।

लव: जीवनसाथी के साथ अनबन खत्म होगी। धन: अचानक कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही न बरतें।

उपाय: सफेद वस्तुओं जैसे चावल या दूध का दान करें। 3. मिथुन (Gemini) करियर: आपकी नेटवर्किंग भविष्य में काम आएगी।

लव: सिंगल लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: आज सुबह की सैर सेहत के लिये लाभदायक रहेगी। उपाय: ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें।

4. कर्क (Cancer) करियर: कार्यस्थल पर किसी से बहस न करें। लव: परिवार और पार्टनर के बीच संतुलन बनाने में मुश्किल हो सकती है।

धन: बचत की नई योजनाएं बनाएंगे। स्वास्थ्य: आंखों में थकान या जलन महसूस हो सकती है। उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।

5. सिंह (Leo) करियर: घर-बाहर आपकी प्रशासनिक क्षमता की तारीफ होगी। लव: पार्टनर के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा।

धन: पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला आपके पक्ष में आ सकता है। स्वास्थ्य: आज खुद को फिट महसूस करेंगे।

6. कन्या (Virgo) करियर: डेटा, अकाउंटिंग या आईटी क्षेत्र के लोगों को नई सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ संवाद की कमी न होने दें। धन: सुख-साधनों पर धन खर्च होगा। स्वास्थ्य: शरीर में सुस्ती महसूस हो सकती है।

उपाय: भगवान शिव को मिश्री का भोग लगाएं। 7. तुला (Libra) करियर: कार्यक्षेत्र में बदलाव की सोच रहे हैं तो आज का दिन शुभ है।

लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। धन: शेयर बाजार से लाभ होने की संभावना है। स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यों में कुछ देरी हो सकती है, जिससे तनाव बढ़ेगा।

लव: किसी पुरानी बात को लेकर पार्टनर से विवाद हो सकता है। धन: लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव करें। उपाय: शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें।

9. धनु (Sagittarius) करियर: आज विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे। लव: जीवनसाथी के साथ दिन खुशियों भरा रहेगा।

धन: किसी बड़ी खरीदारी के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य: मन प्रसन्न और शांत रहेगा। उपाय: मंदिर में कपूर का दान करें।

10. मकर (Capricorn) करियर: काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन आप उसे समय पर पूरा कर लेंगे। लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में गंभीरता आएगी।

धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य: घुटनों या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन है।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। धन: अचानक धन लाभ होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन रह सकता है।

उपाय: शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं। 12. मीन (Pisces) करियर: कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

लव: लव लाइफ में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है। धन: आमदनी स्थिर रहेगी। बचत करने पर ज्यादा ध्यान दें।