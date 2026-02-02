rashifal-2026

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 02 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

WD Feature Desk

, सोमवार, 2 फ़रवरी 2026 (07:02 IST)

1. मेष (Aries)

Rashifal 02 February 2026: करियर: नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज शुभ समाचार मिल सकता है। 
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में नयापन महसूस होगा। 
धन: पुराना निवेश आज मुनाफा दे सकता है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं।ALSO READ: मकर राशि में ग्रहों का भारी जमावड़ा, 4 राशियों को रहना होगा सतर्क
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें ठीक से पढ़ें।
लव: जीवनसाथी के साथ अनबन खत्म होगी। 
धन:  अचानक कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है।
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही न बरतें।
उपाय: सफेद वस्तुओं जैसे चावल या दूध का दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आपकी नेटवर्किंग भविष्य में काम आएगी।
लव: सिंगल लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। 
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: आज सुबह की सैर सेहत के लिये लाभदायक रहेगी।
उपाय: ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर किसी से बहस न करें। 
लव: परिवार और पार्टनर के बीच संतुलन बनाने में मुश्किल हो सकती है।
धन: बचत की नई योजनाएं बनाएंगे। 
स्वास्थ्य: आंखों में थकान या जलन महसूस हो सकती है। 
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: घर-बाहर आपकी प्रशासनिक क्षमता की तारीफ होगी। 
लव: पार्टनर के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला आपके पक्ष में आ सकता है। 
स्वास्थ्य: आज खुद को फिट महसूस करेंगे।
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें।ALSO READ: जया और विजया एकादशी में क्या है अंतर जानिए
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: डेटा, अकाउंटिंग या आईटी क्षेत्र के लोगों को नई सफलता मिलेगी। 
लव: पार्टनर के साथ संवाद की कमी न होने दें। 
धन: सुख-साधनों पर धन खर्च होगा।
स्वास्थ्य: शरीर में सुस्ती महसूस हो सकती है।
उपाय: भगवान शिव को मिश्री का भोग लगाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में बदलाव की सोच रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। 
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।
धन: शेयर बाजार से लाभ होने की संभावना है। 
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यों में कुछ देरी हो सकती है, जिससे तनाव बढ़ेगा। 
लव: किसी पुरानी बात को लेकर पार्टनर से विवाद हो सकता है। 
धन: लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव करें। 
उपाय: शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: आज विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ दिन खुशियों भरा रहेगा।
धन: किसी बड़ी खरीदारी के लिए दिन अच्छा है।
स्वास्थ्य: मन प्रसन्न और शांत रहेगा।
उपाय: मंदिर में कपूर का दान करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन आप उसे समय पर पूरा कर लेंगे। 
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में गंभीरता आएगी। 
धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है। 
स्वास्थ्य: घुटनों या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन है। 
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: अचानक धन लाभ होने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन रह सकता है। 
उपाय: शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: लव लाइफ में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है।
धन: आमदनी स्थिर रहेगी। बचत करने पर ज्यादा ध्यान दें।
स्वास्थ्य: खुद को तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें।ALSO READ: धनिष्ठा नक्षत्र में शुक्र-बुध की युति, 6 राशियों पर होगी धन की वर्षा

