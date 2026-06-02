Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 02 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today Rashifal 02 June 2026 : करियर: आज काम में नई चुनौतियां आ सकती हैं। लव: प्यार में भावनाओं को समझना जरूरी है।

धन: कारोबारी अनावश्यक खर्चों से बचें। स्वास्थ्य: पेट और पाचन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं।

2. वृषभ (Taurus) करियर: कार्यस्थल पर सहयोगियों का समर्थन मिलेगा। लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य: सिरदर्द और तनाव की संभावना। उपाय: रविवार को सूर्य देव की पूजा करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: आज आपकी रचनात्मकता काम आएगी। लव: प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा।

धन: अचानक आय के योग हैं। स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या हो सकती है। उपाय: बुधवार को बुध देव की पूजा करें।

4. कर्क (Cancer) करियर: नौकरीपेशा के काम में स्थिरता रहेगी। लव: प्रेमी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें।

5. सिंह (Leo) करियर: प्रमोशन और सराहना मिलने के योग हैं। लव: प्यार में रोमांस और उत्साह बना रहेगा।

धन: कारोबार से पैसों में वृद्धि की संभावना है। स्वास्थ्य: व्यायाम और संतुलित भोजन करें।

उपाय: रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें। 6. कन्या (Virgo) करियर: कार्यक्षेत्र में दस्तावेज और रिपोर्ट में गलती न करें।

लव: साथी की भावनाओं का ध्यान रखें। धन: व्यय बढ़ सकता है। बचत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य: पेट और पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी का ध्यान करें। 7. तुला (Libra) करियर: आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: प्रेम में मधुरता बनी रहेगी। धन: खर्च अधिक होने की संभावना। स्वास्थ्य: थकान और मानसिक तनाव हो सकता है।

उपाय: सफेद रंग के वस्त्र आज पहनें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: नौकरीपेशा को मेहनत का फल मिलेगा।

लव: प्यार में उत्साह और समझ बढ़ेगी। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत। धन प्राप्ति के योग। स्वास्थ्य: ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: नौकरीपेशा की नई योजनाएँ सफल होंगी।

लव: साथी के साथ समझदारी बनाए रखें। धन: कारोबारियों को निवेश में लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य: जोड़ों और हड्डियों में हल्का दर्द हो सकता है।

उपाय: गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करें। 10. मकर (Capricorn) करियर: आज का दिन मेहनत का प्रतिफल देगा।

लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। धन: आर्थिक लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन करें।

उपाय: काले रंग का उपयोग कम करें। 11. कुम्भ (Aquarius) करियर: आज आपकी बुद्धिमानी और सोच से फायदा होगा।

लव: प्रेम संबंधों में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा। धन: कारोबार की आय में वृद्धि के योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत संबंधी तनाव कम करें। उपाय: नीले या सफेद वस्त्र पहनें। 12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर पुराने प्रोजेक्ट पूरे होंगे। लव: अकेले लोगों के लिए नए संबंध के योग हैं।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। स्वास्थ्य: शरीर और मानसिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।