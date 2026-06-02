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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 02 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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Daily Horoscope 2026, Pictures of 12 zodiac signs giving the message
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 02 Jun 2026 (07:03 IST) Updated Date: Mon, 01 Jun 2026 (14:22 IST)
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1. मेष (Aries)

 
Today Rashifal 02 June 2026 : करियर: आज काम में नई चुनौतियां आ सकती हैं। 
लव: प्यार में भावनाओं को समझना जरूरी है। 
धन: कारोबारी अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: पेट और पाचन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। 
उपाय: लाल कपड़े धारण करें।ALSO READ: Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: कार्यस्थल पर सहयोगियों का समर्थन मिलेगा। 
लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द और तनाव की संभावना। 
उपाय: रविवार को सूर्य देव की पूजा करें।

 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: आज आपकी रचनात्मकता काम आएगी। 
लव: प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा। 
धन: अचानक आय के योग हैं। 
स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या हो सकती है। 
उपाय: बुधवार को बुध देव की पूजा करें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: नौकरीपेशा के काम में स्थिरता रहेगी। 
लव: प्रेमी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें।
धन: आज अनावश्यक खरीदारी को टालें।
स्वास्थ्य: नींद कम आने की समस्या संभव है। 
उपाय: सोमवार को चंद्रमा की पूजा करें।ALSO READ: Weekly Horoscope 1 to 7 June: साप्ताहिक राशिफल (1 से 7 जून 2026): अपने भाग्य को जानें और तैयार रहें
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: प्रमोशन और सराहना मिलने के योग हैं। 
लव: प्यार में रोमांस और उत्साह बना रहेगा। 
धन: कारोबार से पैसों में वृद्धि की संभावना है।
स्वास्थ्य: व्यायाम और संतुलित भोजन करें।
उपाय: रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में दस्तावेज और रिपोर्ट में गलती न करें।
लव: साथी की भावनाओं का ध्यान रखें।
धन: व्यय बढ़ सकता है। बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: पेट और पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। 
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी का ध्यान करें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 
लव: प्रेम में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: खर्च अधिक होने की संभावना। 
स्वास्थ्य: थकान और मानसिक तनाव हो सकता है। 
उपाय: सफेद रंग के वस्त्र आज पहनें। 

 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: नौकरीपेशा को मेहनत का फल मिलेगा। 
लव: प्यार में उत्साह और समझ बढ़ेगी। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत। धन प्राप्ति के योग।
स्वास्थ्य: ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: नौकरीपेशा की नई योजनाएँ सफल होंगी। 
लव: साथी के साथ समझदारी बनाए रखें। 
धन: कारोबारियों को निवेश में लाभ मिलेगा। 
स्वास्थ्य: जोड़ों और हड्डियों में हल्का दर्द हो सकता है।
उपाय: गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: आज का दिन मेहनत का प्रतिफल देगा। 
लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: आर्थिक लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन करें।
उपाय: काले रंग का उपयोग कम करें। 
 

11. कुम्भ (Aquarius)

 
करियर: आज आपकी बुद्धिमानी और सोच से फायदा होगा। 
लव: प्रेम संबंधों में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा।
धन: कारोबार की आय में वृद्धि के योग हैं। 
स्वास्थ्य: सेहत संबंधी तनाव कम करें।
उपाय: नीले या सफेद वस्त्र पहनें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यस्थल पर पुराने प्रोजेक्ट पूरे होंगे।
लव: अकेले लोगों के लिए नए संबंध के योग हैं।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। 
स्वास्थ्य: शरीर और मानसिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। 
उपाय: सोमवार को चंद्रमा की पूजा करें।ALSO READ: Bada Mangal 2026: बड़ा मंगल: नवाबों के शहर से कैसे शुरू हुई बजरंगबली की ये खास परंपरा, पढ़ें गौरव गाथा

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