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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (3 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 03 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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राशिफल 2026 से संबंधित खूबसूरत 12 राशियों की फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 (07:03 IST) Updated Date: Thu, 02 Apr 2026 (14:41 IST)
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1. मेष (Aries)

 
Today 03 April 2026 horoscope in Hindi: करियर: आज कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपके करियर को दिशा देंगी।
लव: आपसी बातचीत से सभी समस्याओं का समाधान होगा।
धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव हो सकता है। 
उपाय: लाल रंग के कपड़े पहनें।ALSO READ: Varuthini Ekadashi 2026: वरूथिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: आज आप कुछ बड़े काम में सफल हो सकते हैं। 
लव: पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए अच्छा दिन है। 
धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी। 
स्वास्थ्य: थोड़ी थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। 
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: आज कार्यस्थल पर कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं। 
लव: रिश्तों में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन धैर्य से काम लें।
धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है। 
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: आज आपके प्रयासों का फल मिलेगा, लेकिन समय की कमी महसूस हो सकती है। 
लव: प्रेम संबंधों में रोमांटिक माहौल रहेगा। 
धन: खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय भी बढ़ने की संभावना है।
स्वास्थ्य: दिन भर की भागदौड़ से थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: आज आपके काम को सराहा जाएगा, प्रमोशन का योग बन सकता है।
लव:  आपके पार्टनर से अच्छा संवाद रहेगा।
धन: कुछ अतिरिक्त आय के स्रोत मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: पीले रंग का प्रयोग करें।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपके प्रयासों को सराहा जाएगा। 
लव: प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। 
धन: आय में वृद्धि हो सकती है। लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें और हरे रंग का प्रयोग करें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। 
लव: आज का दिन आपके रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जल्दबाजी में निवेश न करें।
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।
उपाय: देवी दुर्गा की पूजा करें। 
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: करियर में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन मेहनत से आप इन्हें पार कर लेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी उलझन हो सकती है, लेकिन धैर्य रखें।
धन: धन के मामलों में कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: कोई महत्वपूर्ण परियोजना सफल हो सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में रोमांस रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी। 
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से फिट महसूस करेंगे।
उपाय: गुरुवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें। 
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: काम में सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ कठिनाइयों का सामना भी हो सकता है।
लव: प्रेमी/प्रेमिका के साथ संवाद बढ़ाएं।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है। 
उपाय: पूजा में लाल रंग के फूलों का उपयोग करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

 
करियर: आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। 
लव: प्रेमी/प्रेमिका के साथ अच्छे पल बिताने का समय है।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन निवेश में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। 
उपाय: नीले रंग का प्रयोग करें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
लव: प्रेम संबंधों में सुख और संतुष्टि मिलेगी।
धन: आय में सुधार होगा, लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।ALSO READ: जीवन में हार का सामना हो, तो सुंदरकांड की इन 5 चौपाइयों का लें सहारा

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