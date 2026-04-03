Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (3 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 03 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today 03 April 2026 horoscope in Hindi: करियर: आज कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपके करियर को दिशा देंगी।

लव: आपसी बातचीत से सभी समस्याओं का समाधान होगा। धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव हो सकता है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: आज आप कुछ बड़े काम में सफल हो सकते हैं। लव: पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए अच्छा दिन है।

धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य: थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। उपाय: श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: आज कार्यस्थल पर कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं। लव: रिश्तों में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन धैर्य से काम लें।

धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है। स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।

उपाय: गणेश जी की पूजा करें। 4. कर्क (Cancer) करियर: आज आपके प्रयासों का फल मिलेगा, लेकिन समय की कमी महसूस हो सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में रोमांटिक माहौल रहेगा। धन: खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय भी बढ़ने की संभावना है।

स्वास्थ्य: दिन भर की भागदौड़ से थकावट महसूस हो सकती है। उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। 5. सिंह (Leo)

करियर: आज आपके काम को सराहा जाएगा, प्रमोशन का योग बन सकता है। लव: आपके पार्टनर से अच्छा संवाद रहेगा।

धन: कुछ अतिरिक्त आय के स्रोत मिल सकते हैं। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय: पीले रंग का प्रयोग करें। 6. कन्या (Virgo) करियर: कार्यस्थल पर आपके प्रयासों को सराहा जाएगा।

लव: प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। धन: आय में वृद्धि हो सकती है। लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है। उपाय: गणेश जी की पूजा करें और हरे रंग का प्रयोग करें।

7. तुला (Libra) करियर: कार्यस्थल पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। लव: आज का दिन आपके रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जल्दबाजी में निवेश न करें। स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।

उपाय: देवी दुर्गा की पूजा करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: करियर में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन मेहनत से आप इन्हें पार कर लेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी उलझन हो सकती है, लेकिन धैर्य रखें। धन: धन के मामलों में कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।

9. धनु (Sagittarius) करियर: कोई महत्वपूर्ण परियोजना सफल हो सकती है। लव: प्रेम संबंधों में रोमांस रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से फिट महसूस करेंगे।

उपाय: गुरुवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें। 10. मकर (Capricorn) करियर: काम में सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ कठिनाइयों का सामना भी हो सकता है।

लव: प्रेमी/प्रेमिका के साथ संवाद बढ़ाएं। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है। उपाय: पूजा में लाल रंग के फूलों का उपयोग करें।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। लव: प्रेमी/प्रेमिका के साथ अच्छे पल बिताने का समय है।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन निवेश में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: नीले रंग का प्रयोग करें। 12. मीन (Pisces) करियर: कार्यस्थल पर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।

लव: प्रेम संबंधों में सुख और संतुष्टि मिलेगी। धन: आय में सुधार होगा, लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं।