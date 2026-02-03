Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 03 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026 (07:03 IST)

1. मेष राशिफल (Aries) Today Horoscope Rashifal 03 February 2026: करियर: आज कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी। लव: पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।

2. वृषभ राशिफल (Taurus) करियर: नौकरीपेशा के सरकारी काम में सफलता मिलेगी। लव: जीवनसाथी के साथ यादगार समय बीतेगा।

धन: फिजूलखर्ची बजट बिगाड़ सकती है। स्वास्थ्य: अपना स्क्रीन टाइम कम करें। आंखों का ध्यान रखें।

उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें। 3. मिथुन राशिफल (Gemini) करियर: आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है।

लव: किसी तीसरे व्यक्ति के कारण रिश्ते में तनाव आ सकता है। धन: उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं। 4. कर्क राशिफल (Cancer) करियर: ऑफिस की राजनीति से दूर रहें।

लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा। धन: जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में फायदा होगा। स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें। 5. सिंह राशिफल (Leo) करियर: बॉस आपकी सलाह को महत्व देंगे।

लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे। स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।

उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दें। 6. कन्या राशिफल (Virgo) करियर: कार्यस्थल के अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे।

लव: सिंगल लोगों की तलाश खत्म हो सकती है। धन: नया वाहन खरीदने का विचार बन सकता है। स्वास्थ्य: आज थकान महसूस होगी।

7. तुला राशिफल (Libra) करियर: आज का दिन कला और लेखन से जुड़े लोगों के लिए शानदार है। लव: दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी।

धन: शेयर बाजार में निवेश से बचें। स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है। उपाय: मंदिर में घी का दीपक जलाएं।

8. वृश्चिक राशिफल (Scorpio) करियर: नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा।

लव: किसी पुराने मित्र से मुलाकात प्रेम में बदल सकती है। धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: आज बाहर के खाने से परहेज करें। उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें। 9. धनु राशिफल (Sagittarius) करियर: उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। धन: अचानक शाम तक कोई बड़ा खर्च आ सकता है।

स्वास्थ्य: सुबह की सैर लाभदायक रहेगी। उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं। 10. मकर राशिफल (Capricorn) करियर: प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए दिन लाभदायक है।

लव: प्रेम संबंधों में ईमानदारी बरतें। धन: रुका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य: माइग्रेन से संबंधित पुरानी समस्या उभर सकती है।

उपाय: शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करें। 11. कुंभ राशिफल (Aquarius) करियर: नई तकनीकों को सीखने का मौका मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं। धन: ऑनलाइन खरीदारी में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। उपाय: पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं।

12. मीन राशिफल (Pisces) करियर: करियर में स्थिरता आएगी। प्रमोशन मिल सकता है। लव: जीवनसाथी का सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा।

धन: धन का आगमन होगा, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव के कारण एलर्जी हो सकती है।