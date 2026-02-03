Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 03 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Advertiesment
हमें फॉलो करें राशिफल के साथ 12 राशियों की फोटो

WD Feature Desk

, मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026 (07:03 IST)

1. मेष राशिफल (Aries)

Today Horoscope Rashifal 03 February 2026: करियर: आज कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी।
लव: पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। 
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।ALSO READ: Lunar Occultation: माघ तारा ग्रहण, क्या होगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव
 

2. वृषभ राशिफल (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा के सरकारी काम में सफलता मिलेगी।
लव: जीवनसाथी के साथ यादगार समय बीतेगा। 
धन: फिजूलखर्ची बजट बिगाड़ सकती है।
स्वास्थ्य: अपना स्क्रीन टाइम कम करें। आंखों का ध्यान रखें।
उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें।

 

3. मिथुन राशिफल (Gemini)

करियर: आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है। 
लव: किसी तीसरे व्यक्ति के कारण रिश्ते में तनाव आ सकता है। 
धन: उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। 
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

 

4. कर्क राशिफल (Cancer)

करियर: ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। 
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।
धन: जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में फायदा होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 

5. सिंह राशिफल (Leo)

करियर: बॉस आपकी सलाह को महत्व देंगे।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे। 
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। 
उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दें।

6. कन्या राशिफल (Virgo)

करियर: कार्यस्थल के अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे।
लव: सिंगल लोगों की तलाश खत्म हो सकती है। 
धन: नया वाहन खरीदने का विचार बन सकता है।
स्वास्थ्य: आज थकान महसूस होगी।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।ALSO READ: Weekly Horoscope February 2026: साप्ताहिक राशिफल 02 फरवरी से 08 फरवरी 2026: जानें इस सप्ताह के ग्रहों का असर
 

7. तुला राशिफल (Libra)

करियर: आज का दिन कला और लेखन से जुड़े लोगों के लिए शानदार है।
लव: दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी। 
धन: शेयर बाजार में निवेश से बचें। 
स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: मंदिर में घी का दीपक जलाएं।

 

8. वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

करियर: नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। 
लव: किसी पुराने मित्र से मुलाकात प्रेम में बदल सकती है।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: आज बाहर के खाने से परहेज करें। 
उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
 

9. धनु राशिफल (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे।
धन: अचानक शाम तक कोई बड़ा खर्च आ सकता है।
स्वास्थ्य: सुबह की सैर लाभदायक रहेगी।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर राशिफल (Capricorn)

करियर: प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए दिन लाभदायक है। 
लव: प्रेम संबंधों में ईमानदारी बरतें। 
धन: रुका हुआ धन प्राप्त होगा। 
स्वास्थ्य: माइग्रेन से संबंधित पुरानी समस्या उभर सकती है।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करें।
 

11. कुंभ राशिफल (Aquarius)

करियर: नई तकनीकों को सीखने का मौका मिलेगा। 
लव: पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं।
धन: ऑनलाइन खरीदारी में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। 
उपाय: पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं।
 

12. मीन राशिफल (Pisces)

करियर: करियर में स्थिरता आएगी। प्रमोशन मिल सकता है।
लव: जीवनसाथी का सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा।
धन: धन का आगमन होगा, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव के कारण एलर्जी हो सकती है।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।ALSO READ: Vastu Tips: क्या आपके पर्स में भी रहती है पैसों की किल्लत? आज ही रख लें ये एक छोटी सी चीज

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

03 February Birthday: आपको 3 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels