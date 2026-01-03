Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 जनवरी, 2026)
दैनिक राशिफल: 03 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 03 January 2026: करियर: करियर में किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले विचार-विमर्श आवश्यक है।
लव: लव लाइफ में पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश के लिए दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: अत्यधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है।
वृषभ (Taurus)
करियर: वृषभ के लिए आज वरिष्ठ अधिकारियों से प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
लव: दांपत्य जीवन में कुछ तनाव आ सकता है, शांत रहकर समस्या सुलझाएं।
धन: जमीन या संपत्ति में निवेश लाभकारी हो सकता है।
स्वास्थ्य: गले और पेट से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: आज सफेद मिठाई का सेवन करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: मिथुन वालों को कम्युनिकेशन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में मन की बात कहने का सही समय है।
धन: कारोबार में आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।
स्वास्थ्य: योग या हल्की एक्सरसाइज करना लाभकारी रहेगा।
उपाय: आज गाय को हरा चारा खिलाएं।
कर्क (Cancer)
करियर: कर्क के लिए भावनात्मक निर्णय लेने से बचें।
लव: अविवाहितों को रोमांस का मौका मिल सकता है।
धन: अचानक धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें।
उपाय: आज शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं।
सिंह (Leo)
करियर: सिंह के जातक आज ऊर्जा और साहस से भरे रहेंगे।
लव: प्रेम जीवन में गरिमा बनाए रखें।
धन: वित्तीय मामलों में बड़ा लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: रक्तचाप और सिरदर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: आज गरीबों को गेहूं का दान करें।
कन्या (Virgo)
करियर: कन्या वालों को अपनी बारीकियों पर ध्यान देने की आदत से लाभ होगा।
लव: रिश्तों में अनावश्यक आलोचना से बचें।
धन: धन का प्रवाह सामान्य रहेगा।
स्वास्थ्य: चर्म रोग या एलर्जी की समस्या हो सकती है।
उपाय: आज गणेश जी की पूजा करें।
तुला (Libra)
करियर: तुला के लिए आज का दिन नए अवसर लेकर आ सकता है।
लव: रोमांस और प्यार के लिए उत्तम दिन है।
धन: वित्तीय संतुलन बनाने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: वृश्चिक को कार्यस्थल पर परिवर्तन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में गहनता आएगी।
धन: अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है, लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: चोट लगने की संभावना है, सावधानी बरतें।
उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: भाग्य धनु के साथ है। बॉस का सहयोग मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ दूर की यात्रा की योजना बन सकती है।
धन: धन की स्थिति उत्तम है।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्या हो सकती है।
उपाय: आज पीले रंग का रुमाल साथ रखें।
मकर (Capricorn)
करियर: मकर के जातक आज अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहेंगे।
लव: आज पार्टनर के लिए समय निकालना आवश्यक है।
धन: आज वित्तीय फैसले समझदारी से लें।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द और ठंड से बचाव पर ध्यान दें।
उपाय: आज शनि देव को तेल अर्पित करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: कुंभ वालों के लिए करियर में नए और रचनात्मक विचार लाभकारी होंगे।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएं।
धन: ऑनलाइन या सामाजिक नेटवर्किंग से धन लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: आध्यात्मिक गतिविधियों में समय लगाएं।
उपाय: आज जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: मीन के लिए विदेश से जुड़े काम या कल्पनाशील क्षेत्रों में सफलता मिलेगी।
लव: रिश्तों में भावनात्मकता बढ़ेगी।
धन: आज धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी या आंखों की समस्या हो सकती है।