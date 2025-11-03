Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 03 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, सोमवार, 3 नवंबर 2025 (07:04 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 03 November 2025: करियर: आज कार्यक्षेत्र में कुछ नयापन आएगा, कोई नई परियोजना शुरू हो सकती है।

लव: साथी से प्यार और समझदारी में वृद्धि होगी, थोड़ा रोमांटिक समय बिता सकते हैं। धन: वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।

वृष (Taurus) करियर: कार्य में धीमी प्रगति हो सकती है, लेकिन आपके मेहनत के फल जल्द मिलेंगे।

लव: रोमांटिक रिश्तों में सामंजस्य रहेगा, थोड़ा समय अपने पार्टनर के साथ बिताएं। धन: आज धन की स्थिति सामान्य रहेगी, अनावश्यक खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन कुछ समय विश्राम करें। उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

मिथुन (Gemini) करियर: आज कार्यक्षेत्र में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन आप इसे संभाल लेंगे।

लव: रिश्ते में प्यार और संवाद बढ़ेगा। धन: वित्तीय मामलों में लाभ होगा, लेकिन खर्चों पर ध्यान रखें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए कुछ समय खुद के लिए निकालें। उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।

कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में आप कुछ नई जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी रहेंगी।

लव: पार्टनर से कुछ छोटी बातों पर बहस हो सकती है, लेकिन स्थिति जल्दी ठीक होगी। धन: आज धन की स्थिति सामान्य रहेगी, बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक तनाव से बचें। उपाय: चांदी के सिक्के घर में रखें।

सिंह (Leo) करियर: कार्य में सकारात्मक बदलाव आएंगे, प्रमोशन की संभावना है।

लव: प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी, रोमांटिक पल बिताएंगे। धन: आज आपके पास धन का आगमन हो सकता है, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे, व्यायाम करें। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: आज कार्यस्थल पर किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी।

लव: रिश्ते में थोड़ी दूरी हो सकती है, लेकिन संवाद से स्थिति को सुधार सकते हैं। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर कड़ी निगरानी रखें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन थकान हो सकती है। उपाय: सफेद फूलों का उपयोग करें।

तुला (Libra) करियर: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, आपके प्रयासों का फल मिलेगा।

लव: साथी के साथ अच्छा संवाद होगा, प्यार बढ़ेगा। धन: आज वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, कोई बड़ा लाभ हो सकता है।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्य में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें पार कर लेंगे।

लव: रिश्ते में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन वे आसानी से हल हो जाएंगी। धन: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। उपाय: सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

धनु (Sagittarius) करियर: कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन ज्यादा दबाव डालने से बचें।

लव: रिश्ते में नया उत्साह आएगा, प्यार और समझदारी बढ़ेगी। धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कुछ नया निवेश कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें। उपाय: तुलसी के पौधे की पूजा करें।

मकर (Capricorn) करियर: कार्य में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी।

लव: रिश्तों में स्थिरता आएगी, आपसी समझ बढ़ेगी। धन: आज वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छे रहेंगे।

उपाय: लोहे का टुकड़ा पानी में डालकर पेड़ के नीचे रखें। कुम्भ (Aquarius)

करियर: कार्य में प्रगति होगी, लेकिन थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं। लव: रिश्ते में प्यार और विश्वास बढ़ेगा।

धन: धन की स्थिति मजबूत होगी, लेकिन खर्चों में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य: ताजगी महसूस करेंगे, हल्का व्यायाम करें।

उपाय: शहद का सेवन करें। मीन (Pisces) करियर: काम में सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा ध्यान और धैर्य की आवश्यकता है।

लव: रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, समझ और सामंजस्य रहेगा। धन: आज आपको धन लाभ हो सकता है, लेकिन बचत पर ध्यान रखें।