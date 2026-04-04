Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (4 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 04 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 04 April 2026 : करियर: नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें।

लव: रिश्तों में थोड़ी बहस संभव है, शांत रहें। धन: खर्च बढ़ सकते हैं, बजट संभालें। स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान हो सकती है।

वृषभ (Taurus) करियर: मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। लव: पार्टनर से सहयोग मिलेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। उपाय: सफेद वस्त्र दान करें।

मिथुन (Gemini) करियर: काम में व्यस्तता बढ़ेगी। लव: पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है।

धन: निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य: तनाव से बचें। उपाय: गणेश जी की पूजा करें। कर्क (Cancer)

करियर: प्रमोशन के योग बन रहे हैं। लव: रिश्तों में मधुरता आएगी। धन: आय में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: अच्छा रहेगा। उपाय: दूध का दान करें। सिंह (Leo) करियर: नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।

लव: पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है। धन: लाभ के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी।

कन्या (Virgo) करियर: नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। लव: रिश्तों में धैर्य रखें।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। उपाय: तुलसी में जल चढ़ाएं।

तुला (Libra) करियर: कार्यस्थल पर सहयोगियों का साथ मिलेगा। लव: रोमांटिक समय बिताएंगे।

धन: धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: अच्छा रहेगा। उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: हर काम में सफलता मिलेगी। लव: रिश्तों में सुधार होगा। धन: अचानक लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: थोड़ा ध्यान रखें। उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। धनु (Sagittarius)

करियर: नई योजना शुरू कर सकते हैं। लव: पार्टनर से सहयोग मिलेगा। धन: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

स्वास्थ्य: फिट रहेंगे। उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें। मकर (Capricorn) करियर: मेहनत का फल मिलेगा।

लव: रिश्तों में समझ बढ़ेगी। धन: खर्च कम होंगे। स्वास्थ्य: अच्छा रहेगा। उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: करियर तथा कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। लव: रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेगा।

धन: निवेश में सावधानी रखें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। उपाय: गरीबों को दान करें।

मीन (Pisces) करियर: काम में सफलता मिलेगी। लव: प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। धन: धन लाभ के योग हैं।