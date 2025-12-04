Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 04 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (07:04 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 04 December 2025 : करियर: रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी, व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी।

लव: प्रेमीसंग या लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बनेगा। धन: कारोबार में आकस्मिक धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: आज क्रोध और तनाव से दूर रहें। उपाय: भगवान शिव को जल और दूध चढ़ाएं।

वृषभ (Taurus) करियर: चुनौतियां सामने आ सकती हैं। कर्मचारियों की लापरवाही से कार्य में देरी हो सकती है। वरिष्ठों से मतभेद को शांति से सुलझाएं।

लव: आज लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का प्रयास करेंगे। धन: कारोबार बढ़ने से धन, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: शारीरिक कष्‍ट संभव है। उपाय: श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। मिथुन (Gemini)

करियर: नौकरीपेशा कार्यस्थल पर बातचीत में वाणी पर संयम रखें। लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।

धन: व्यापार में विरोधी प्रबल हो सकते हैं, सावधान रहें। स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: हरी मूंग दाल पक्षियों को खिलाएं। कर्क (Cancer) करियर: करियर में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर करें, लाभ होगा।

लव: पारिवारिक बोलचाल में भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। धन: कारोबार तथा अन्य क्षेत्रों में आर्थिक मामलों में आपकी सक्रियता बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति पर ध्यान दें। खानपान में सुधार आएगा। उपाय: शिवजी को गुड़ मिलाकर दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo) करियर: आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: पारिवारिक जीवन सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा। धन: कारोबार में योजनानुरूप आगे बढ़ने से धनलाभ होगा।

स्वास्थ्य: आज जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo) करियर: ऑफिस की कार्यप्रणाली में आज सुधार होगा। लव: प्रेम जीवन के रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे।

धन: धन प्राप्ति सुगम तरीके से होगी। स्वास्थ्य: अपनी सेहत के प्रति विशेष सतर्कता रखें।

उपाय: गौ माता को हरा चारा खिलाएं। तुला (Libra) करियर: कार्यक्षेत्र में बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे और कूटनीतिक ढंग से सफल होंगे।

लव: पारिवारिक तथा प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी। धन: कारोबार के आय में वृद्धि के योग हैं।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यस्थल पर जोखिम भरे प्रयासों से दूर रहें।

लव: प्रेमी साथी बातचीत में संयम रखें। धन: अचानक लाभ के योग हैं, लेकिन अधिक खर्च पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: आज ध्यान और विश्राम ज़रूरी है। उपाय: हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं। धनु (Sagittarius)

करियर: कारोबार तथा नौकरी में नई योजनाएं सफल होंगी। लव: प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी।

धन: व्यापारी वर्ग को आय में जबरदस्त धन वृद्धि के योग हैं। स्वास्थ्य: आज उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: देवी लक्ष्मी को भोग अर्पित करें। मकर (Capricorn) करियर: आज आर्थिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे।

लव: पारिवारिक संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी। घर में परस्पर भरोसा बढ़ेगा। धन: धन-संपत्ति में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या आज को व्यवस्थित रखें। उपाय: किसी मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius) करियर: नौकरी में पदोन्नति से स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

लव: अपने पार्टनर की महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करें। धन: कारोबार में आत्मविश्वास उच्च रहेगा।

स्वास्थ्य: सामाजिक मेलजोल बढ़ाने से मन प्रसन्न रहेगा। उपाय: गरीबों को भोजन दान करें।

मीन (Pisces) करियर: आज कोर्ट-कचहरी, जोखिम व जमानत के कार्य टालना उचित रहेगा।

लव: प्रेम संबंधों से लाभ होने के योग हैं। धन: अपनी व्यावहारिक बुद्धि से वित्तीय लाभ होगा।