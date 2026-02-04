Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 फरवरी, 2026)

निक राशिफल: 04 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (07:03 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 04 February 2026 : करियर: करियर में नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे। सहकर्मियों से समर्थन मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में तनाव रहेगा। धन: व्यापार में अप्रत्याशित लाभ के योग। स्वास्थ्य: आंखों का ध्यान रखें।

वृषभ (Taurus) करियर: नौकरी और व्यापार में स्थिरता रहेगी। लव: दांपत्य और प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य: खानपान संतुलित रखें। उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।

मिथुन (Gemini) करियर: संचार और मीडिया से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। लव: प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव संभव है।

धन: अचानक खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: नींद की कमी से बचें। उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें।

कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। लव: भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।

सिंह (Leo) करियर: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।

धन: निवेश से लाभ संभव है। स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: काम में एकाग्रता बढ़ेगी, परिणाम अच्छे मिलेंगे। लव: रिश्तों में पारदर्शिता रखें।

तुला (Libra) करियर: कारोबार में साझेदारी से लाभ होगा। लव: प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहें। उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: आज नौकरीपेशा हेतु कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी है।

लव: पारिवारिक रिश्तों में गलतफहमी से बचें। धन: कारोबार से धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य: उच्च रक्तचाप यदि हैं, तो सेहत पर ध्यान दें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु (Sagittarius) करियर: विद्यार्थी वर्ग में यात्रा और शिक्षा से जुड़े कार्य सफल होंगे।

लव: प्रेम जीवन में खुशी मिलेगी। धन: कारोबार से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें। मकर (Capricorn) करियर: नौकरीपेशा को आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

लव: पारिवारिक रिश्तों में स्थिरता आएगी। धन: आज कारोबार चल निकलने से अच्छे धन संचय के योग हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी। उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। कुंभ (Aquarius)

करियर: नौकरी तथा कारोबार से जुड़ी नई योजनाएं बनेंगी, लाभ मिलेगा। लव: प्रेम जीवन के संबंध मजबूत होंगे।

धन: आज रुपया अधिक खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: सेहतमंद बने रहने हेतु अधिक पानी पिएं। उपाय: जरूरतमंदों को अन्न दान करें।

मीन (Pisces) करियर: ऑफिस से जुड़ें कार्यों में सफलता मिलेगी। लव: प्रेमी-प्रेमिका के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।