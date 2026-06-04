Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 04 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 04 June 2026: करियर: आज वर्कप्लेस पर नए टारगेट मिलेंगे जिन्हें आप समय से पूरा कर लेंगे।

लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में भावनात्मक मजबूती आएगी। धन: निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति जरूर जांच लें।

2. वृषभ (Taurus) करियर: अगर आप बिजनेस में हैं, तो आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। लव: लव लाइफ में छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं।

धन: आज खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। स्वास्थ्य: बाहर के खाने से बचें। उपाय: 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: आज ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।

धन: आज बचत करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें। उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।

4. कर्क (Cancer) करियर: आज वर्कप्लेस में एकाग्रता बनाए रखें। लव: रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी।

धन: आर्थिक लेनदेन में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें। 5. सिंह (Leo) करियर: आज मानसिक चंचलता काम पर असर डाल सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में अतिउत्साह देखने को मिलेगा। धन: कारोबार से आय के नए स्रोत बनेंगे।

स्वास्थ्य: आंखों में तकलीफ हो तो मोबाइल का उपयोग कम करें। उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और शिवजी की आरती करें।

6. कन्या (Virgo) करियर: बैंकिंग से जुड़े लोगों के लिए काम का बोझ बढ़ सकता है। लव: जीवनसाथी के साथ बैठकर बात सुलझाएं।

धन: भविष्य के लिए बचत की गई प्लानिंग सफल होगी। स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या कमर दर्द की समस्या हो सकती है।

7. तुला (Libra) करियर: पार्टनरशिप में नई योजनाओं पर काम शुरू होगा। लव: प्रेमी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी।

धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च होगा। स्वास्थ्य: आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे।

उपाय: सफेद वस्त्र का दान करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: नौकरीपेशा का ऑफिस में किसी से विवाद होने की संभावना है।

लव: पुराने लव अफेयर के कारण परेशानी हो सकती है। धन: खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य: रात में वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। उपाय: हनुमान जी के दर्शन करें।

9. धनु (Sagittarius) करियर: नौकरी से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा। लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।

धन: रुका हुआ धन मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य: सेहत के मामले में दिन अच्छा है।

उपाय: चने की दाल का दान करें। 10. मकर (Capricorn) करियर: आज का दिन शुभ है। करियर में स्थिरता आएगी।

लव: परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। धन: पैसों के मामले में किसी पर अंधविश्वास न करें।

स्वास्थ्य: पुरानी किसी बीमारी से राहत मिल सकती है। उपाय: भगवान शिव का अभिषेक शहद से करें।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: वर्कप्लेस पर नए प्रयोग करना सफल रहेगा। लव: पार्टनर के साथ चल रहे विवाद हल होंगे।

धन: शेयर मार्केट में निवेश फायदेमंद हो सकता है। स्वास्थ्य: दिन भर स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: गरीबों को भोजन कराएं। 12. मीन (Pisces) करियर: कार्यस्थल पर अपना आत्मविश्वास बनाए रखें।

लव: लव पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा। धन: धन को लेकर पारिवारिक खर्च भी बढ़ेंगे।