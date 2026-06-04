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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 04 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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The daily horoscope photo features colorful illustrations of the 12 zodiac signs
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Thu, 04 Jun 2026 (07:02 IST) Updated Date: Wed, 03 Jun 2026 (14:19 IST)
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1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 04 June 2026: करियर: आज वर्कप्लेस पर नए टारगेट मिलेंगे जिन्हें आप समय से पूरा कर लेंगे।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में भावनात्मक मजबूती आएगी।
धन: निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति जरूर जांच लें।
स्वास्थ्य: आज पर्याप्त पानी पिएं।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।ALSO READ: Miracle Plants: ये 9 चमत्कारी पौधे जो बदल देंगे आपकी जिंदगी: सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्राकृतिक खजाना
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: अगर आप बिजनेस में हैं, तो आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।
लव: लव लाइफ में छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं।
धन: आज खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है।
स्वास्थ्य: बाहर के खाने से बचें।
उपाय: 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। 
धन: आज बचत करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज वर्कप्लेस में एकाग्रता बनाए रखें।
लव: रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी। 
धन: आर्थिक लेनदेन में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है। 
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: आज मानसिक चंचलता काम पर असर डाल सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में अतिउत्साह देखने को मिलेगा। 
धन: कारोबार से आय के नए स्रोत बनेंगे। 
स्वास्थ्य: आंखों में तकलीफ हो तो मोबाइल का उपयोग कम करें।
उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और शिवजी की आरती करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: बैंकिंग से जुड़े लोगों के लिए काम का बोझ बढ़ सकता है।
लव: जीवनसाथी के साथ बैठकर बात सुलझाएं।
धन: भविष्य के लिए बचत की गई प्लानिंग सफल होगी।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या कमर दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: सोमवार का व्रत रखें।ALSO READ: Weekly Horoscope 1 to 7 June: साप्ताहिक राशिफल (1 से 7 जून 2026): अपने भाग्य को जानें और तैयार रहें
 

7. तुला (Libra)

करियर: पार्टनरशिप में नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।
लव: प्रेमी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। 
धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। 
उपाय: सफेद वस्त्र का दान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नौकरीपेशा का ऑफिस में किसी से विवाद होने की संभावना है।
लव: पुराने लव अफेयर के कारण परेशानी हो सकती है।
धन: खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। 
स्वास्थ्य: रात में वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। 
उपाय: हनुमान जी के दर्शन करें। 
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरी से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा। 
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।
धन: रुका हुआ धन मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। 
स्वास्थ्य: सेहत के मामले में दिन अच्छा है।
उपाय: चने की दाल का दान करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: आज का दिन शुभ है। करियर में स्थिरता आएगी। 
लव: परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। 
धन: पैसों के मामले में किसी पर अंधविश्वास न करें।
स्वास्थ्य: पुरानी किसी बीमारी से राहत मिल सकती है। 
उपाय: भगवान शिव का अभिषेक शहद से करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: वर्कप्लेस पर नए प्रयोग करना सफल रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ चल रहे विवाद हल होंगे।
धन: शेयर मार्केट में निवेश फायदेमंद हो सकता है।
स्वास्थ्य: दिन भर स्फूर्ति बनी रहेगी। 
उपाय: गरीबों को भोजन कराएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर अपना आत्मविश्वास बनाए रखें।
लव: लव पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा।
धन: धन को लेकर पारिवारिक खर्च भी बढ़ेंगे।
स्वास्थ्य: गुनगुने पानी का प्रयोग करें।
उपाय: शनि मंदिर में काले तिल अर्पित करें।ALSO READ: कुंभ राशि पर चल रहा है शनि की उतरती हुई साढ़ेसाती, पढ़ें क्या होगा इसका प्रभाव
 

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