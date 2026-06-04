Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 जून, 2026)
दैनिक राशिफल: 04 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Thu, 04 Jun 2026 (07:02 IST)
Updated Date: Wed, 03 Jun 2026 (14:19 IST)
1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 04 June 2026: करियर: आज वर्कप्लेस पर नए टारगेट मिलेंगे जिन्हें आप समय से पूरा कर लेंगे।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में भावनात्मक मजबूती आएगी।
धन: निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति जरूर जांच लें।
स्वास्थ्य: आज पर्याप्त पानी पिएं।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: अगर आप बिजनेस में हैं, तो आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।
लव: लव लाइफ में छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं।
धन: आज खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है।
स्वास्थ्य: बाहर के खाने से बचें।
उपाय: 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: आज ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।
धन: आज बचत करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: आज वर्कप्लेस में एकाग्रता बनाए रखें।
लव: रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी।
धन: आर्थिक लेनदेन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: आज मानसिक चंचलता काम पर असर डाल सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में अतिउत्साह देखने को मिलेगा।
धन: कारोबार से आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: आंखों में तकलीफ हो तो मोबाइल का उपयोग कम करें।
उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और शिवजी की आरती करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: बैंकिंग से जुड़े लोगों के लिए काम का बोझ बढ़ सकता है।
लव: जीवनसाथी के साथ बैठकर बात सुलझाएं।
धन: भविष्य के लिए बचत की गई प्लानिंग सफल होगी।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या कमर दर्द की समस्या हो सकती है।
7. तुला (Libra)
करियर: पार्टनरशिप में नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।
लव: प्रेमी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे।
उपाय: सफेद वस्त्र का दान करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: नौकरीपेशा का ऑफिस में किसी से विवाद होने की संभावना है।
लव: पुराने लव अफेयर के कारण परेशानी हो सकती है।
धन: खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: रात में वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
उपाय: हनुमान जी के दर्शन करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: नौकरी से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा।
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।
धन: रुका हुआ धन मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।
स्वास्थ्य: सेहत के मामले में दिन अच्छा है।
उपाय: चने की दाल का दान करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: आज का दिन शुभ है। करियर में स्थिरता आएगी।
लव: परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है।
धन: पैसों के मामले में किसी पर अंधविश्वास न करें।
स्वास्थ्य: पुरानी किसी बीमारी से राहत मिल सकती है।
उपाय: भगवान शिव का अभिषेक शहद से करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: वर्कप्लेस पर नए प्रयोग करना सफल रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ चल रहे विवाद हल होंगे।
धन: शेयर मार्केट में निवेश फायदेमंद हो सकता है।
स्वास्थ्य: दिन भर स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: गरीबों को भोजन कराएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर अपना आत्मविश्वास बनाए रखें।
लव: लव पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा।
धन: धन को लेकर पारिवारिक खर्च भी बढ़ेंगे।
स्वास्थ्य: गुनगुने पानी का प्रयोग करें।
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