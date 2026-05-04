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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 04 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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इमेज कैप्शन में 12 राशियों की चमकदार गोलाकर फोटो के साथ हिन्दी में दैनिक राशिफल 2026 का खूबसूरत मैसेज देता चित्र
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Mon, 04 May 2026 (07:02 IST) Updated Date: Sat, 02 May 2026 (15:22 IST)
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1. मेष (Aries)

Today Horoscope: करियर: नौकरीपेशा लोगों को नई प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: प्रेमी या पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। 
धन: कारोबारी किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह लें।
स्वास्थ्य: अपना स्क्रीन टाइम कम करें।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।ALSO READ: Jyeshtha Month 2026: ज्येष्ठ माह में क्या करें और क्या नहीं?
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे। 
लव: जीवनसाथी के साथ छोटी बात पर बहस हो सकती है।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की पूर्ण संभावना है। 
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित विकार हो सकते हैं। 
उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: ऑफिस में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।
लव: पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: शेयर मार्केट में निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा। 
उपाय: पक्षियों को हरा मूंग खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: करियर में बदलाव के लिए समय अच्छा है।
लव: प्रेमी के साथ लंबी यात्रा पर जाने का योग है। 
धन: घर की सजावट पर आज धन खर्च हो सकता है। 
स्वास्थ्य: कोई शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को पदोन्नति के संकेत हैं।
लव: परिवार में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा होगी।
धन: कारोबार से आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतनी चाहिए। 
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: बिजनेस में नए क्लाइंट्स से लाभ होगा।
लव: लव लाइफ में किसी तीसरे से सावधान रहें।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ेगा। 
स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।ALSO READ: Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल (4-10 मई 2026), जानें क्या कहता है आपका मूलांक?
 

7. तुला (Libra)

करियर: कारोबार या नौकरीपेशा को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है।
लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। 
धन: जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश करना फायदेमंद साबित होगा।
स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: किसी गरीब को सफेद मिठाई का दान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज मीडिया क्षेत्र के लोगों के लिए दिन शानदार है। 
लव: आप लव पार्टनर के प्रति भावुक महसूस करेंगे।
धन: अचानक खर्च आने से आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। 
स्वास्थ्य: त्वचा से जुड़ी एलर्जी हो सकती है। 
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: विदेश जाने के योग बन रहे हैं।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। 
धन: रुका हुआ धन प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य: आज आलस्य का अनुभव होगा। 
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में विवाह की चर्चा हो सकती है। 
धन: बचत करने की आदत डालें। 
स्वास्थ्य: दांतों या मसूड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: स्वयं की टेक्निकल स्किल्स को अपडेट करने का समय है। 
लव: पार्टनर के साथ शॉपिंग या मनोरंजन पर समय बिताएंगे। 
धन: नए व्यापारिक समझौतों से भविष्य में लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: नींद की कमी से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है।
उपाय: काले कुत्ते को रोटी खिलाएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी या समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। 
धन: कारोबारी आय भी अच्छी बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: गले में खराश या जुकाम की संभावना है।
उपाय: आज चने की दाल और केसर का दान करें।ALSO READ: खप्पर योग 2026: 4 राशियों पर मंडरा रहा बड़ा संकट, क्या आपकी राशि भी शामिल?
 

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