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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 05 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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इमेज कैप्शन में जामुनी रंगों से बनी 12 राशियों की इमेज के साथ दैनिक राशिफल 2026 का चित्र
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 05 May 2026 (07:03 IST) Updated Date: Mon, 04 May 2026 (14:34 IST)
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1. मेष (Aries)

Today Rashifal 05 May 2026 | करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। 
लव: पार्टनर के साथ किसी पुराने मुद्दे पर सुलह हो सकती है। 
धन: ऑनलाइन निवेश में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। 
उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: Bada Mangal 2026: बड़ा मंगल के दिनों में करें ये 10 विशेष कार्य, मिलेगा रामदूत हनुमान जी का आशीर्वाद
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। 
लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। 
धन: संपत्ति से जुड़े पुराने मामले हल होंगे।
स्वास्थ्य: आज खान-पान संतुलित रखें।
उपाय: शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनें या दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: ऑफिस में आपके सुझावों की सराहना होगी।
लव: दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। 
स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे। 
उपाय: भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें। 
लव: पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। 
धन: बचत की योजना पर काम करना फायदेमंद रहेगा।
स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए आज समय अनुकूल है। 
लव: जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकता है। 
धन: निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। 
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: नौकरीपेशा को कड़ी मेहनत का परिणाम मिलेगा।
लव: प्रेमी के साथ समय बिताना सुखद रहेगा। 
धन: लॉटरी या जोखिम भरे निवेश से बचें। 
स्वास्थ्य: कंधे या गर्दन में दर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: गाय को ताजी हरी घास खिलाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरीपेशा लोगों का ट्रांसफर हो सकता है।
लव: पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। 
धन: सुख-साधनों पर खर्च बढ़ेगा। 
स्वास्थ्य: शुगर के मरीजों को अपनी डाइट का विशेष ख्याल रखना चाहिए।
उपाय: किसी मंदिर में इत्र या सुगंधित वस्तु भेंट करें।ALSO READ: शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर: 5 राशियों पर मंडरा रहा खतरा, बचने के लिए करें ये 3 उपाय
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज मार्केटिंग से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में नया उत्साह देखने को मिलेगा। 
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें। 
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत लोगों को पदोन्नति के योग हैं।
लव: रिश्तों में नयापन लाने के लिए पार्टनर को गिफ्ट दें। 
धन: भूमि या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। 
स्वास्थ्य: घुटनों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है। 
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नई नौकरी में संयम बनाए रखें।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। 
धन: अनावश्यक खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण थकान रहेगी। 
उपाय: शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आईटी में कार्यरत लोगों को विदेश से लाभ संभव है।
लव: किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से रिश्तों में तनाव आ सकता है। 
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या कमजोरी महसूस हो सकती है। 
उपाय: जरूरतमंदों को कंबल या काले तिल दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की चर्चा होगी।
लव: प्रेमी के साथ सुखद समय बीतेगा। 
धन: सुख-सुविधाओं पर धन खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: गले या फेफड़ों से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: आज पीली वस्तुओं का दान करें।ALSO READ: 2026 में 2 ज्येष्ठ मास का दुर्लभ योग: राशि अनुसार करें ये अचूक उपाय, मिलेगा बड़ा लाभ
 

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