Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 06 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Advertiesment
Image caption: Pictures of the 12 zodiac signs with daily horoscope messages for 2026
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sat, 06 Jun 2026 (07:03 IST) Updated Date: Fri, 05 Jun 2026 (14:51 IST)
google-news

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 06 June 2026 : करियर: ऑफिस में काम की अधिकता रहेगी। 
लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। 
धन: निवेश के लिए दिन मध्यम है। 
स्वास्थ्य: बदन दर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: Parama Ekadashi 2026: 3 साल बाद आई परमा एकादशी, इस तरह करें पूजा और व्रत
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में नए अनुबंध मिल सकते हैं। 
लव: प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। 
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक थकान हो तो आज आराम करें।
उपाय: काली उड़द की दाल का दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ वाणी पर नियंत्रण रखें।
धन: अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं। 
स्वास्थ्य: योग आपके लिए लाभकारी रहेगा।
उपाय: पक्षियों को पानी पिलाएं।

 

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरी से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण है।
लव: मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। 
धन: भूमि या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं।
लव: प्रेमी के साथ रिश्तों में किसी बात को न छुपाएं।
धन: आज धन निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: दिन भर ताजगी महसूस करेंगे। 
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।ALSO READ: Weekly Horoscope 1 to 7 June: साप्ताहिक राशिफल (1 से 7 जून 2026): अपने भाग्य को जानें और तैयार रहें
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 
लव: लव पार्टनर की बातों को नजरअंदाज न करें।
धन: धन के लेन-देन में धोखाधड़ी की संभावना है।
स्वास्थ्य: खान-पान में अनियमितता से बचें।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन की संभावना है।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। 
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी छोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को फल दान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: व्यापार में नुकसान हो तो संयम से काम लें।
लव: पुरानी बातों को लेकर प्रेमीजन न उलझें।
धन: रुका हुआ धन मिलने में देरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: आज आपका मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यस्थल पर आज भाग्य का साथ मिलेगा। 
लव: प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा। 
धन: नया निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: मेहनत से न घबराएं।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: इस समय बचत पर ध्यान देना जरूरी है।
स्वास्थ्य: आज स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है।
उपाय: पीपल के वृक्ष की सात परिक्रमा करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। 
लव: प्रेम रिश्तों में मजबूती आएगी। 
धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: शाम के समय शनि चालीसा पढ़ें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी सलाह से दूसरों को लाभ होगा। 
लव: पार्टनर के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। 
धन: कारोबर के आय भी बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए।
उपाय: किसी गरीब को काली वस्तु का दान करें।ALSO READ: गुरु का कर्क राशि में महागोचर, 2 राशियों के लिए अशुभ, 3 पर मिलाजुला प्रभाव, करें 5 उपाय

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

06 June Birthday: आपको 6 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels