Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 06 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (07:04 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 06 November 2025 : करियर: नए व्यापारिक अवसर मिलेंगे। लव: प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी।

वृषभ (Taurus) करियर: नौकरी में सफलता के नए द्वार खुलेंगे। लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।

धन: लाभ के योग हैं, धन की बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य: पाचन संबंधी दिक्कत हो सकती है। उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें।

मिथुन (Gemini) करियर: नए प्रोजेक्ट और निवेश फलदायक होंगे। लव: प्रेम जीवन में खुशियाँ आएंगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य: तनाव से बचाव करें। उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।

कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा। लव: परिवार के साथ मेलजोल बढ़ेगा।

धन: धन लाभ के संकेत हैं। स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उपाय: चावल दान करें।

सिंह (Leo) करियर: नेतृत्व के नए अवसर मिलेंगे। लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: निवेश करने के लिए शुभ दिन है। स्वास्थ्य: आंखों में परेशानी हो सकती है। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: मेहनत सफल होगी, उन्नति के योग हैं। लव: साथी के साथ समझ बढ़ेगी।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य: माइग्रेन की समस्या हो सकती है। उपाय: हरे रंग के वस्त्र पहनें।

तुला (Libra) करियर: साझेदारी लाभदायक होगी। लव: रिश्तों में मधुरता आएगी।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: सतर्कता रखें, विवाद टालें। लव: गलतफहमियां दूर होंगी।

धन: खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य: कमर दर्द हो सकता है। उपाय: काले तिल दान करें।

धनु (Sagittarius) करियर: शिक्षा और कार्यक्षेत्र में सफलता। लव: नए संबंध बनेंगे।

धन: अचानक धन लाभ होगा। स्वास्थ्य: घुटनों में समस्या हो सकती है। उपाय: केले के पेड़ को जल दें।

मकर (Capricorn) करियर: उन्नति के योग हैं। लव: रिश्तों में स्थिरता आएगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य: अनिद्रा से बचें। उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius) करियर: नए प्रोजेक्ट पर काम सफल होगा। लव: साथी के साथ संवाद जरूरी।

धन: आय बढ़ेगी। स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखें। उपाय: नीले रंग के वस्त्र पहनें।

मीन (Pisces) करियर: रचनात्मक कार्य सफल होंगे। लव: पुराने मित्रों से संपर्क होगा।