Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (6 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 6 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (07:03 IST)

Today Horoscope Rashifal 06 September 2025 : मेष (Aries) करियर: नए प्रोजेक्ट शुरू करने का समय है। आत्मविश्वास से सफलता मिलेगी।

लव: पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। एक नया रिश्ता शुरू हो सकता है। धन: निवेश करने से पहले सोच-विचार ज़रूरी है। खर्च पर नियंत्रण रखें।

वृषभ (Taurus) करियर: पदोन्नति के योग बन रहे हैं। सहकर्मियों से तालमेल बना रहेगा।

लव: संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। अविवाहितों के लिए अच्छा समय है। धन: धन का आगमन होगा, निवेश में लाभ संभव।

स्वास्थ्य: थकान और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं।

मिथुन (Gemini) करियर: कार्यक्षेत्र की नई योजनाओं पर काम करें, आपका सफलता जरूर मिलेगी।

लव: रिश्तों में रोमांच बढ़ेगा। गलतफहमी से बचें। धन: आज बचत की ओर ध्यान दें। अनावश्यक खर्च करने से बचें।

स्वास्थ्य: खानपान में संयम रखें। एलर्जी हो सकती है। उपाय: तुलसी को जल दें या 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।

कर्क (Cancer) करियर: नौकरीपेशा को बदलाव का समय है, नया अवसर मिल सकता है।

लव: पुराने संबंध में सुधार होगा। प्यार में नयापन आएगा। धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। व्यापार में लाभ होगा।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है। उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें। सिंह (Leo)

करियर: आत्मविश्वास से कार्य करेंगे। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है।

धन: फाइनेंशियल ग्रोथ के संकेत हैं। कर्ज से राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य: फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें।

उपाय: सूर्य को जल चढ़ाएं और आदित्य ह्रदय स्तोत्र पढ़ें। कन्या (Virgo)

करियर: कड़ी मेहनत रंग लाएगी। बॉस से प्रशंसा मिल सकती है। लव: प्रेम में स्थिरता और समझदारी आएगी। प्रेमिका का साथ देंगे।

धन: अचानक फालतू खर्च बढ़ सकते हैं, बचत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य: त्वचा व पाचन की समस्या हो सकती है।

तुला (Libra) करियर: करियर के क्षेत्र में रचनात्मक क्षेत्र के लोगों को विशेष सफलता मिलेगी।

लव: प्रेमी की तरफ से आपके घर विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। धन: आय स्थिर रहेगी, शेयर में निवेश लाभदायक बना रहेगा।

स्वास्थ्य: स्वयं का ध्यान रखें, योग और ध्यान से लाभ होगा। उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: विदेश से कार्य के अवसर मिल सकते हैं। लव: रिश्ता गंभीर रूप ले सकता है। भावनात्मक संतुलन रखें।

धन: आय के साथ खर्च भी बढ़ेगा। बजट बनाकर चलें। स्वास्थ्य: हृदय और रक्तचाप से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाएं। धनु (Sagittarius) करियर: प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की मिलेगी। नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे।

लव: लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। पार्टनर से गहरा जुड़ाव होगा। धन: निवेश से लाभ मिलेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, दिनचर्या नियमित रखें। उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।

मकर (Capricorn) करियर: यह समय जॉब चेंज के योग का बना हुआ हैं। इंटरव्यू में सफलता संभव।

लव: दूरियों को मिटाने का समय है। इमोशनल कनेक्शन मजबूत होगा। धन: नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। धन लाभ का योग।

स्वास्थ्य: रीढ़ की हड्डी व कमर दर्द की समस्या हो सकती है। उपाय: शनिदेव का पूजन लाभकारी रहेगा, सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius) करियर: आपको टीम वर्क से फायदा मिलेगा। नया प्रोजेक्ट सफल रहेगा।

लव: दोस्ती प्यार में बदल सकती है। पुराने रिश्ते फिर से जुड़ेंगे। धन: आय में वृद्धि होगी। सैलरी इन्क्रीमेंट संभव है।

स्वास्थ्य: दांतों व त्वचा से जुड़ी परेशानी हो सकती है। उपाय: पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं।



मीन (Pisces) करियर: यह समय करियर के हिसाब से अनुकूल है। कार्यस्थल पर प्रयासों में सफलता मिलेगी।

लव: अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। धन हानि से बचें।