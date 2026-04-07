Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (7 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 07 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 07 April 2026 : करियर: आज नए प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। लव: पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

वृषभ (Taurus) करियर: ऑफिस में आपकी प्रशंसा होगी। लव: रिश्तों में मजबूती आएगी।

धन: खर्च बढ़ सकते हैं, सावधानी रखें। स्वास्थ्य: हल्की थकान हो सकती है। उपाय: सफेद मिठाई का दान करें।

मिथुन (Gemini) करियर: काम में व्यस्तता रहेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। लव: किसी खास से मुलाकात हो सकती है।

धन: निवेश में सोच-समझकर निर्णय लें। स्वास्थ्य: तनाव से बचें। उपाय: गणेश जी की पूजा करें।

कर्क (Cancer) करियर: प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लव: परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।

धन: आय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: दूध का दान करें।

सिंह (Leo) करियर: नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी। लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी।

धन: धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: फिट और ऊर्जावान रहेंगे। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। लव: रिश्तों में धैर्य रखना जरूरी है।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है। उपाय: तुलसी में जल अर्पित करें।

तुला (Libra) करियर: सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। लव: रोमांटिक दिन रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। उपाय: लक्ष्मी जी की पूजा करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। लव: रिश्तों में सुधार होगा।

धन: अचानक धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें। उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius) करियर: नई योजनाएं सफल होंगी। लव: पार्टनर का सहयोग मिलेगा।

धन: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: पीले वस्त्र पहनें।

मकर (Capricorn) करियर: मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। लव: रिश्तों में समझ बढ़ेगी।

धन: खर्च कम होंगे। स्वास्थ्य: अच्छा रहेगा। उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: नए अवसर प्राप्त होंगे। लव: रिश्तों में उतार-चढ़ाव संभव है।

धन: निवेश में सावधानी रखें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। उपाय: जरूरतमंदों को दान करें।

मीन (Pisces) करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।