Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 07 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शनिवार, 7 फ़रवरी 2026 (07:02 IST)

. मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 07 February 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: वेलेंटाइन के समय पर पार्टनर के साथ किसी लंबी यात्रा या डिनर का प्लान बन सकता है। धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। निवेश के लिए दिन शुभ है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है। लव: रिश्तों में मजबूती आएगी। आज पार्टनर को कोई कीमती उपहार दे सकते हैं।

धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: गले में खराश या सर्दी की समस्या हो सकती है।

उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें। 3. मिथुन (Gemini) करियर: शोध और तकनीकी कार्यों से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार है।

लव: सिंगल लोगों के लिए आज प्रपोज करने का बेहतरीन दिन है। धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें। अनिद्रा से बचें।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें। 4. कर्क (Cancer) करियर: साझेदारी के व्यवसाय में सावधानी बरतें।

लव: लव लाइफ के लिए शानदार दिन। धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। बजट बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य: जोड़ो के दर्द या पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं। 5. सिंह (Leo) करियर: विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे।

लव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। बैंक से लोन मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित विकार हो सकते हैं। बाहर के भोजन से परहेज करें। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

6. कन्या (Virgo) करियर: आज आपकी रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लव: प्रेम संबंधों में नयापन महसूस करेंगे।

धन: बचत की योजनाएं सफल होंगी। स्वास्थ्य: आप फिट महसूस करेंगे। व्यायाम जारी रखें। उपाय: शनि मंत्र का जाप करें।

7. तुला (Libra) करियर: घर से काम करने वालों के लिए लाभ का दिन है। लव: घर-परिवार के साथ वेलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर सकते हैं।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: छोटी दूरी की व्यापारिक यात्रा लाभदायक रहेगी। लव: लव प्रपोजल के लिए दिन उत्तम है।

धन: मेहनत के अनुपात में धन लाभ होगा। स्वास्थ्य: अपनी आंखों का पूरा ध्यान रखें। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius) करियर: बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लोगों के लिए दिन अच्छा है। लव: आज लव पार्टनर से कोई प्यारा सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है।

धन: बैंक बैलेंस बढ़ेगा। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य: दांतों या मुख से संबंधित समस्या हो सकती है।

उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। 10. मकर (Capricorn) करियर: कार्यस्थल पर आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए बिजनेस एग्रीमेंट हो सकते हैं।

लव: लव बर्ड्‍स में आज आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। धन: धन का आवक अच्छा रहेगी। स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से सक्रिय रहेंगे।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं।

लव: सोशल मीडिया के जरिए प्यार का इजहार कर सकते हैं। धन: खर्चों पर ध्यान दें वरना तनाव बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है। उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।

12. मीन (Pisces) करियर: बड़े भाई-बहनों का सहयोग करियर में मील का पत्थर साबित होगा। लव: पार्टनर के साथ शॉपिंग या मूवी का प्लान बनेगा।

धन: अचानक बड़े धन लाभ की संभावना है। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। पुरानी बीमारी में सुधार होगा।