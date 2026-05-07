Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 मई, 2026)
दैनिक राशिफल: 07 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Thu, 07 May 2026 (07:03 IST)
Updated Date: Wed, 06 May 2026 (15:01 IST)
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 07 May 2026: करियर: कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा, संवाद बेहतर होगा।
धन: आमदनी में सुधार के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, जल्दबाजी से बचें।
वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरी और बिजनेस में स्थिरता रहेगी।
लव: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।
धन: धन संचय का योग है।
स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान दें।
उपाय: लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: ऑफिस में कार्यरत लोगों को मेहनत से उन्नति के योग हैं।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में गंभीरता आएगी।
धन: रुपये के निवेश से फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द संभव है।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
कर्क (Cancer)
करियर: कारोबार में मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
लव: भावनात्मक लगाव बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
सिंह (Leo)
करियर: नौकरीपेशा को नेतृत्व क्षमता से लाभ होगा।
लव: रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा।
धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: नौकरीपेशा के कार्य में एकाग्रता बढ़ेगी।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में भरोसा मजबूत होगा।
धन: सोच-समझकर निवेश करें।
स्वास्थ्य: आज नींद पूरी लें।
तुला (Libra)
करियर: करियर के प्रोजेक्ट या व्यापार में साझेदारी में लाभ मिलेगा।
लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।
धन: रुका हुआ पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: कमर दर्द से बचें।
उपाय: माता दुर्गा का ध्यान करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: भावनात्मक संतुलन बनाए रखें।
धन: खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: आंखों की देखभाल करें।
उपाय: भगवान विष्णु का स्मरण करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: यात्रा और शिक्षा से लाभ होगा।
लव: प्रेम प्रस्ताव सफल हो सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: व्यायाम लाभदायक रहेगा।
उपाय: केले के पेड़ को जल दें।
मकर (Capricorn)
करियर: कारोबार तथा नौकरी में नई योजनाएं बनेंगी, सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में स्पष्टता आएगी।
धन: खर्च बढ़ सकता है, सावधान रहें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान हो सकती है।
उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यस्थल पर नई तकनीक और विचारों से लाभ होगा।
लव: मित्रता प्रेम में बदल सकती है।
धन: आय में वृद्धि के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: तनाव से बचें।
उपाय: शिव जी को नीले फूल अर्पित करें।
मीन (Pisces)
करियर: कारोबार के गोपनीय कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेमीजन भावनाओं पर नियंत्रण रखें।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर पर ध्यान दें।
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