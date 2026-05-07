Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 07 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 07 May 2026: करियर: कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा, संवाद बेहतर होगा। धन: आमदनी में सुधार के संकेत हैं।

वृषभ (Taurus) करियर: नौकरी और बिजनेस में स्थिरता रहेगी। लव: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

धन: धन संचय का योग है। स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान दें। उपाय: लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini) करियर: ऑफिस में कार्यरत लोगों को मेहनत से उन्नति के योग हैं। लव: प्रेमीसंग रिश्तों में गंभीरता आएगी।

धन: रुपये के निवेश से फायदा हो सकता है। स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द संभव है। उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

कर्क (Cancer) करियर: कारोबार में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। लव: भावनात्मक लगाव बढ़ेगा।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

सिंह (Leo) करियर: नौकरीपेशा को नेतृत्व क्षमता से लाभ होगा। लव: रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा।

धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है। उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: नौकरीपेशा के कार्य में एकाग्रता बढ़ेगी। लव: प्रेमीसंग रिश्तों में भरोसा मजबूत होगा।

तुला (Libra) करियर: करियर के प्रोजेक्ट या व्यापार में साझेदारी में लाभ मिलेगा।

लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। धन: रुका हुआ पैसा मिल सकता है। स्वास्थ्य: कमर दर्द से बचें।

उपाय: माता दुर्गा का ध्यान करें। वृश्चिक (Scorpio) करियर: आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। धन: खर्च बढ़ सकता है। स्वास्थ्य: आंखों की देखभाल करें।

उपाय: भगवान विष्णु का स्मरण करें। धनु (Sagittarius) करियर: यात्रा और शिक्षा से लाभ होगा।

लव: प्रेम प्रस्ताव सफल हो सकता है। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य: व्यायाम लाभदायक रहेगा।

उपाय: केले के पेड़ को जल दें। मकर (Capricorn) करियर: कारोबार तथा नौकरी में नई योजनाएं बनेंगी, सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में स्पष्टता आएगी। धन: खर्च बढ़ सकता है, सावधान रहें। स्वास्थ्य: मानसिक थकान हो सकती है।

उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें। कुंभ (Aquarius) करियर: कार्यस्थल पर नई तकनीक और विचारों से लाभ होगा।

लव: मित्रता प्रेम में बदल सकती है। धन: आय में वृद्धि के संकेत हैं। स्वास्थ्य: तनाव से बचें।

उपाय: शिव जी को नीले फूल अर्पित करें। मीन (Pisces) करियर: कारोबार के गोपनीय कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेमीजन भावनाओं पर नियंत्रण रखें। धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर पर ध्यान दें।