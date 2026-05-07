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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 07 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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तस्वीर में दैनिक राशिफल 2026 के बारे में मैसेज तथा 12 राशियों का चित्र
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Thu, 07 May 2026 (07:03 IST) Updated Date: Wed, 06 May 2026 (15:01 IST)
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मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 07 May 2026: करियर: कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा, संवाद बेहतर होगा।
धन: आमदनी में सुधार के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, जल्दबाजी से बचें।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।ALSO READ: Jyeshtha Month Bada Mangal 2026: अधिक मास में अद्भुत संयोग: ज्येष्ठ माह में 8 बड़े मंगल, जानें महत्व
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: नौकरी और बिजनेस में स्थिरता रहेगी।
लव: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।
धन: धन संचय का योग है।
स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान दें।
उपाय: लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: ऑफिस में कार्यरत लोगों को मेहनत से उन्नति के योग हैं।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में गंभीरता आएगी।
धन: रुपये के निवेश से फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द संभव है।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: कारोबार में मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
लव: भावनात्मक लगाव बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: नौकरीपेशा को नेतृत्व क्षमता से लाभ होगा।
लव: रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा।
धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

 

कन्या (Virgo)

 
करियर: नौकरीपेशा के कार्य में एकाग्रता बढ़ेगी।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में भरोसा मजबूत होगा।
धन: सोच-समझकर निवेश करें।
स्वास्थ्य: आज नींद पूरी लें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।ALSO READ: Weekly Horoscope May 2026: साप्ताहिक राशिफल (04 से 10 मई): जानें इस हफ्ते आपकी राशि क्या संकेत दे रही है?
 

तुला (Libra)

 
करियर: करियर के प्रोजेक्ट या व्यापार में साझेदारी में लाभ मिलेगा।
लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।
धन: रुका हुआ पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: कमर दर्द से बचें।
उपाय: माता दुर्गा का ध्यान करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: भावनात्मक संतुलन बनाए रखें।
धन: खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: आंखों की देखभाल करें।
उपाय: भगवान विष्णु का स्मरण करें।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: यात्रा और शिक्षा से लाभ होगा।
लव: प्रेम प्रस्ताव सफल हो सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: व्यायाम लाभदायक रहेगा।
उपाय: केले के पेड़ को जल दें।
 

मकर (Capricorn)

करियर: कारोबार तथा नौकरी में नई योजनाएं बनेंगी, सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में स्पष्टता आएगी।
धन: खर्च बढ़ सकता है, सावधान रहें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान हो सकती है।
उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: कार्यस्थल पर नई तकनीक और विचारों से लाभ होगा।
लव: मित्रता प्रेम में बदल सकती है।
धन: आय में वृद्धि के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: तनाव से बचें।
उपाय: शिव जी को नीले फूल अर्पित करें।
 

मीन (Pisces)

करियर: कारोबार के गोपनीय कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेमीजन भावनाओं पर नियंत्रण रखें।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर पर ध्यान दें।
उपाय: लाल चंदन का तिलक करें।ALSO READ: Purushottam Maas: पुरुषोत्तम मास की महिमा (पुरुषोत्तम मास महात्म्य), जानें मुख्य 6 बिंदु

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