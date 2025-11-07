Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 07 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (07:03 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 07 November 2025 : करियर: आज आपके काम में नई ऊर्जा आएगी, महत्वपूर्ण फैसले सफल रहेंगे।

लव: साथी के साथ बेहतर संवाद होगा, रिश्ता मजबूत होगा। धन: आय के स्रोत बढ़ेंगे, निवेश सफल रहेगा।

वृषभ (Taurus) करियर: ऑफिस में तनाव हो सकता है, धैर्य बनाए रखें। लव: प्रेम जीवन में समझदारी की जरूरत है।

धन: अनावश्यक खर्च कम करें। स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। उपाय: तुलसी के पौधे की पूजा करें और जल दें।

मिथुन (Gemini) करियर: नए अवसर मिलेंगे, मेहनत रंग लाएगी। लव: संबंधों में मिठास बढ़ेगी।

धन: आर्थिक लाभ की संभावना है। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उपाय: हनुमान जी को गुड़ चढ़ाएं।

कर्क (Cancer) करियर: कार्य में बाधा आ सकती है, संयम जरूरी। लव: परिवार में मेलजोल अच्छा रहेगा।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य: सिर दर्द या तनाव हो सकता है। उपाय: हरे रंग के वस्त्र दान करें।

सिंह (Leo) करियर: पदोन्नति या सफलता मिलने के योग हैं। लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: धन लाभ होगा। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: गाय को दूध पिलाएं।

कन्या (Virgo) करियर: मेहनत का फल मिलेगा। लव: रिश्तों में मधुरता रहेगी।

धन: खर्च बढ़ सकते हैं, सावधानी रखें। स्वास्थ्य: आंखों का ध्यान रखें। उपाय: चंदन का तिलक लगाएं।

तुला (Libra) करियर: कामकाज में नए मौके मिलेंगे। लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

धन: आर्थिक स्थिति सुधरेगी। स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा। उपाय: कंबल गरीबों को दान करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: भाग्य आपका साथ देगा। लव: नया रिश्ता बन सकता है।

धन: लाभ होगा। स्वास्थ्य: पाचन तंत्र ठीक रहेगा। उपाय: हनुमान मंदिर में दीप जलाएं।

धनु (Sagittarius) करियर: कार्य में सफलता मिलेगी। लव: प्रेम जीवन आनंदमय रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: पीले फूल मंदिर में चढ़ाएं।

मकर (Capricorn) करियर: काम में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। लव: परिवार में विवाद हो सकते हैं, समझदारी से काम लें।

धन: धन हानि से बचें। स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है। उपाय: काले तिल का दान करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: तरक्की के योग हैं। लव: प्रेम जीवन अच्छा रहेगा।

धन: धन लाभ होगा। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। उपाय: पानी में गंगाजल डालें।

मीन (Pisces) करियर: सफलता प्राप्त होगी। लव: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।