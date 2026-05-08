Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 मई, 2026)
दैनिक राशिफल: 08 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Fri, 08 May 2026 (07:04 IST)
Updated Date: Wed, 06 May 2026 (16:10 IST)
1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 08 May 2026 : करियर: नई योजनाओं को लागू करने के लिए दिन अच्छा है।
लव: पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर होगा।
धन: आज फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द की हल्की समस्या हो सकती है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर विस्तार के योग हैं।
लव: पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है।
धन: भूमि या वाहन खरीदने के लिए समय अनुकूल है।
स्वास्थ्य: इस समय गर्मी के कारण पेट संबंधी विकार हो सकते हैं।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प तथा मीठी चीजें अर्पित करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यस्थल पर आकर्षक संवाद शैली से बिगड़े काम बनेंगे।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में पारदर्शिता रखें।
धन: धन निवेश से आगामी लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: आज अचानक ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है।
लव: प्रेमी या पार्टनर के प्रति आपका सम्मान बढ़ेगा।
धन: आज फिजूलखर्ची से बजट बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: ऑफिस के कार्य में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
लव: आज आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: आज निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है।
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से मुक्ति मिल सकती है।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: नौकरीपेशा किसी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधानी बरतें।
लव: प्रेमियों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा।
धन: भविष्य के लिये बचत की योजनाएं सफल होंगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।
7. तुला (Libra)
करियर: करियर संबंधी अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।
लव: लव पार्टनर से भावनात्मक सहयोग मिलेगा।
धन: आज कारोबार से धन का प्रवाह सामान्य रहेगा।
स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आपकी बढ़ती कार्यक्षमता आपको कार्यक्षेत्र में जीत दिलाएगी।
लव: पार्टनर के साथ ईमानदारी ही रिश्ते को मजबूत बनाएगी।
धन: आज अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं।
उपाय: आज मंत्र "ॐ हं हनुमते नमः" का 108 बार जाप करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सफलता मिलेगी।
लव: संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है।
धन: आकस्मिक धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा।
उपाय: शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: ऑफिस में काम का दबाव अधिक रहेगा।
लव: जीवनसाथी का समर्थन आपको हिम्मत देगा।
धन: दुकान लेने संबंधी संपत्ति के सौदों में लाभ होगा।
स्वास्थ्य: आज घुटनों की मालिश लाभकारी होगी।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: कारोबार में नई डील फाइनल हो सकती है।
लव: पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आएगी।
धन: छोटे निवेशों से लाभ मिलना शुरू होगा।
स्वास्थ्य: आज गले या कान में हल्की समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवजी को चने की दाल चढ़ाएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: आज सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।
लव: लव पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे।
धन: आज पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा।
स्वास्थ्य: थकान और आलस्य महसूस हो सकता है।
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