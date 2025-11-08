Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 08 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शनिवार, 8 नवंबर 2025 (07:01 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 08 November 2025 : करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: साथी से अच्छा संवाद बनेगा, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा। धन: धन लाभ की संभावना है, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं।

वृष (Taurus) करियर: आज ऑफिस में आपको किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।

लव: आज आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिता सकते हैं। धन: वित्तीय मामलों में सतर्क रहें, निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है, थोड़ा आराम करें। उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

मिथुन (Gemini) करियर: आपके काम की सराहना हो सकती है, प्रमोशन का अवसर मिल सकता है।

लव: अपने रिश्ते में संवाद बढ़ाएं, रिश्ते में मधुरता रहेगी। धन: आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें। उपाय: केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

कर्क (Cancer) करियर: कार्यस्थल पर कुछ बदलाव आ सकते हैं, तैयार रहें। लव: रिश्तों में थोड़ी असहमति हो सकती है, समझदारी से काम लें।

धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, खर्चों पर ध्यान दें। स्वास्थ्य: तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करें।

उपाय: कुछ सिक्के को अपने घर के मंदिर में रखें। सिंह (Leo) करियर: आपको आज अच्छा लाभ मिलेगा, वरिष्ठों से मदद मिल सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में समझ बढ़ेगी। धन: धन लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य: सामान्य रूप से स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अधिक कार्यभार से बचें। उपाय: भगवान सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: कार्य में सतर्कता रखें, गलतियों से बचें। लव: रोमांटिक रिश्तों में थोड़ी दूरी हो सकती है।

तुला (Libra) करियर: आपके प्रयासों का फल मिलेगा, लेकिन समय से पहले निर्णय न लें।

लव: आज साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। धन: आय में वृद्धि की संभावना है। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हल्का व्यायाम करें।

उपाय: तांबे के बर्तन का उपयोग करें। वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्य में उत्साह बढ़ेगा, आपको नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: रिश्तों में थोड़ी तल्खी हो सकती है, बातचीत से हल करें। धन: आय का स्रोत बढ़ सकता है। स्वास्थ्य: चिंता और तनाव से बचें।

उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। धनु (Sagittarius) करियर: आज आपको कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा।

लव: रोमांटिक संबंधों में नयापन आएगा। धन: आर्थिक मामलों में थोड़ा ध्यान रखें। स्वास्थ्य: स्वस्थ रहेंगे, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: तुलसी के पौधे की पूजा करें। मकर (Capricorn) करियर: कार्य में कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप उसे पार कर लेंगे।

लव: आज आपके रिश्ते में स्थिरता आएगी। धन: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन खर्चों पर नजर रखें।

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ रहेंगे। उपाय: लोहे का छोटा सा टुकड़ा पानी में डालें और फिर इसे किसी पेड़ के नीचे रखें।

कुम्भ (Aquarius) करियर: आज कार्यस्थल पर अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन ज्यादा दबाव डालने से बचें।

लव: पार्टनर से संवाद में मधुरता बढ़ेगी। धन: धन का आगमन होगा। स्वास्थ्य: शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: मिश्री का सेवन करें। मीन (Pisces) करियर: आपके कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है।

लव: आज रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ेगी। धन: वित्तीय मामलों में कोई अच्छा समाचार मिल सकता है।