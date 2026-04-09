Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (9 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 09 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 09 April 2026 : करियर: आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, ध्यान और धैर्य आवश्यक है।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। धन: अचानक धन लाभ के संकेत हैं। स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह अच्छा रहेगा।

वृषभ (Taurus) करियर: मेहनत का परिणाम संतोषजनक रहेगा, वरिष्ठ सहयोग करेंगे। लव: पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है। उपाय: सफेद वस्त्र दान करें।

मिथुन (Gemini) करियर: कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, निर्णय सोच-समझकर लें।

लव: किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है। धन: धन निवेश में लाभ पाने के योग हैं। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

कर्क (Cancer) करियर: जॉब कर रहे लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के संकेत हैं।

लव: प्रेमीजन तथा परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। धन: कारोबार के आय में अचानक वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। उपाय: दूध का दान करें। सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी। लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। धन: धन लाभ के अवसर बनेंगे।

स्वास्थ्य: फिट और ऊर्जावान रहेंगे। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें। कन्या (Virgo)

करियर: ऑफिस में काम का अधिक दबाव रहेगा, धैर्य बनाए रखें। लव: आपसी रिश्तों में समझदारी जरूरी है।

धन: बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य: पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। उपाय: तुलसी में जल चढ़ाएं।

तुला (Libra) करियर: नौकरी कर रहे जातकों को सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। लव: प्रेमीसंग रोमांटिक समय बितेगा।

धन: बढ़ते कारोबार से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा।

उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें। वृश्चिक (Scorpio) करियर: आपको सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: लव तथा फैमिली के रिश्तों में सुधार होगा। धन: अचानक धन लाभ संभव है। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। धनु (Sagittarius) करियर: नौकरीपेशा को प्रोजेक्ट या नई योजनाओं में सफलता मिलेगी।

लव: लाइफ पार्टनर का आज सहयोग मिलेगा। धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य: स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

मकर (Capricorn) करियर: कार्यस्थल पर मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।

लव: आपसी रिश्तों में समझ बढ़ेगी। धन: बाहरी खर्च आज कम रहेंगे। स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा।

उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें। कुंभ (Aquarius) करियर: कार्य में नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेमीसंग रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेगा। धन: आज धन निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: जरूरतमंदों की मदद करें। मीन (Pisces) करियर: आपको आज कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी।

लव: प्रेम जीवन खुशहाल बना रहेगा। धन: व्यापार में धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: आपकी सेहत अच्छी रहेगी।