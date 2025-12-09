Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 09 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 (07:05 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 09 December 2025 : करियर: नौकरीपेशा लोग आज कार्यस्थल पर वाणी पर संयम रखें।

लव: पारिवारिक जीवन सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बनेगा। धन: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, पर जल्दबाज़ी में वित्तीय निर्णय न लें।

वृषभ (Taurus) करियर: कर्मचारियों की लापरवाही से ऑफिस के प्रोजेक्ट के कार्य में देरी हो सकती है।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का प्रयास करें। धन: धन, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: अपनी सेहत के प्रति विशेष सतर्कता रखें। उपाय: श्री गणेश चालीसा का पाठ करें।

मिथुन (Gemini) करियर: नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी। लव: प्यार की खोज आज खत्म होगी।

धन: कारोबारियों की आर्थिक मामलों में आपकी सक्रियता बनी रहेगी। स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: पक्षियों को हरी मूंग दाल खिलाएं। कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों से मतभेद को शांति से सुलझाएं।

लव: परिजनों से बनाकर चलें। वैवाहिक जीवन में खुशियों की बरसात होगी। धन: आज खर्च को लेकर चुनौतियां सामने आ सकती हैं।

स्वास्थ्य: खान-पान में सुधार करें। उपाय: भगवान शिव को जल और दूध चढ़ाएं। सिंह (Leo)

करियर: विद्यार्थियों की शिक्षा क्षेत्र में और कलात्मक विषयों में रुचि बढ़ेगी। लव: किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी। प्रेम स्नेह के मामलों में गति आएगी।

धन: कारोबार में योजनानुरूप आगे बढ़ने से लाभ होगा। स्वास्थ्य: स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें। कन्या (Virgo) करियर: कार्यस्थल पर अपनी मेहनत और लगन से कार्य बनाए रखेंगे।

लव: प्रेम जीवन में आलोचना करने से बचें। धन: अपनी व्यावहारिक बुद्धि से वित्तीय लाभ होगा।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी हल्के मुद्दे हो सकते हैं। हल्का और संतुलित आहार लें। उपाय: गौ माता को हरा चारा खिलाएं।

तुला (Libra) करियर: कारोबार कर रहे लोगों को साझेदारी में लाभ होने के योग हैं।

लव: प्रेम संबंधों में चुनौतियां सामने आ सकती हैं। धन: शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। आय में वृद्धि के योग हैं।

स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: देवी लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: नौकरीपेशा आज जोखिम भरे प्रयासों से दूर रहें।

लव: रिश्तों में तीव्रता रहेगी। सार्थक बातचीत से हल करें। धन: अचानक धनलाभ के योग हैं, लेकिन ख़र्चों पर नियंत्रण रखें।

धनु (Sagittarius) करियर: छात्रों को साहस और उत्साह बढ़त पर रहेगा। नई योजनाएं सफल होंगी।

लव: प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। धन: आय में जबरदस्त वृद्धि के योग हैं। स्वास्थ्य: उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें। मकर (Capricorn) करियर: नौकरीपेशा कार्यस्थल पर अपनी ईमानदारी से मजबूत पकड़ बनाएंगे।

लव: अपने पार्टनर की महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करें। धन: आत्मविश्वास उच्च रहेगा, धन-संपत्ति में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या और आहार को व्यवस्थित रखें। उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीप प्रज्वलित करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: छात्र नवीन करियर बनाने पर विचार करेंगे। लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।

धन: आर्थिक मामलों को गति मिलेगी। स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: गरीबों को कंबल या भोजन दान करें। मीन (Pisces) करियर: छात्र करियर बनाने का लक्ष्य सहजता से हासिल करेंगे।

लव: अतिभावनात्मकता पर नियंत्रण बनाए रखें। धन: अधिक धन व्यय या अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें।