Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 दिसंबर, 2025)
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 09 December 2025 : करियर: नौकरीपेशा लोग आज कार्यस्थल पर वाणी पर संयम रखें।
लव: पारिवारिक जीवन सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बनेगा।
धन: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, पर जल्दबाज़ी में वित्तीय निर्णय न लें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।
वृषभ (Taurus)
करियर: कर्मचारियों की लापरवाही से ऑफिस के प्रोजेक्ट के कार्य में देरी हो सकती है।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का प्रयास करें।
धन: धन, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: अपनी सेहत के प्रति विशेष सतर्कता रखें।
उपाय: श्री गणेश चालीसा का पाठ करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी।
लव: प्यार की खोज आज खत्म होगी।
धन: कारोबारियों की आर्थिक मामलों में आपकी सक्रियता बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: पक्षियों को हरी मूंग दाल खिलाएं।
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों से मतभेद को शांति से सुलझाएं।
लव: परिजनों से बनाकर चलें। वैवाहिक जीवन में खुशियों की बरसात होगी।
धन: आज खर्च को लेकर चुनौतियां सामने आ सकती हैं।
स्वास्थ्य: खान-पान में सुधार करें।
उपाय: भगवान शिव को जल और दूध चढ़ाएं।
सिंह (Leo)
करियर: विद्यार्थियों की शिक्षा क्षेत्र में और कलात्मक विषयों में रुचि बढ़ेगी।
लव: किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी। प्रेम स्नेह के मामलों में गति आएगी।
धन: कारोबार में योजनानुरूप आगे बढ़ने से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर अपनी मेहनत और लगन से कार्य बनाए रखेंगे।
लव: प्रेम जीवन में आलोचना करने से बचें।
धन: अपनी व्यावहारिक बुद्धि से वित्तीय लाभ होगा।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी हल्के मुद्दे हो सकते हैं। हल्का और संतुलित आहार लें।
उपाय: गौ माता को हरा चारा खिलाएं।
तुला (Libra)
करियर: कारोबार कर रहे लोगों को साझेदारी में लाभ होने के योग हैं।
लव: प्रेम संबंधों में चुनौतियां सामने आ सकती हैं।
धन: शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। आय में वृद्धि के योग हैं।
स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: देवी लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: नौकरीपेशा आज जोखिम भरे प्रयासों से दूर रहें।
लव: रिश्तों में तीव्रता रहेगी। सार्थक बातचीत से हल करें।
धन: अचानक धनलाभ के योग हैं, लेकिन ख़र्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: तनाव और क्रोध से बचें।
धनु (Sagittarius)
करियर: छात्रों को साहस और उत्साह बढ़त पर रहेगा। नई योजनाएं सफल होंगी।
लव: प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी।
धन: आय में जबरदस्त वृद्धि के योग हैं।
स्वास्थ्य: उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें।
मकर (Capricorn)
करियर: नौकरीपेशा कार्यस्थल पर अपनी ईमानदारी से मजबूत पकड़ बनाएंगे।
लव: अपने पार्टनर की महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करें।
धन: आत्मविश्वास उच्च रहेगा, धन-संपत्ति में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या और आहार को व्यवस्थित रखें।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीप प्रज्वलित करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: छात्र नवीन करियर बनाने पर विचार करेंगे।
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।
धन: आर्थिक मामलों को गति मिलेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गरीबों को कंबल या भोजन दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: छात्र करियर बनाने का लक्ष्य सहजता से हासिल करेंगे।
लव: अतिभावनात्मकता पर नियंत्रण बनाए रखें।
धन: अधिक धन व्यय या अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें।
स्वास्थ्य: आज स्वास्थ्य बेहतर होगा।