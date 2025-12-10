Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 10 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (07:01 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 10 December 2025 : करियर: आज काम में या कार्यस्थल पर नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें। धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में दखल बना रहेगा।

वृषभ (Taurus) करियर: कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा।

धन: आज धन व्यय पर नियंत्रण रखना चाहिए। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें।

मिथुन (Gemini) करियर: कार्यस्थल पर आ रही परेशानी से उबरने में सक्षम होंगे।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ दूरी हो सकती है, लेकिन बातचीत से स्थिति सुधरेगी। धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें। उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के योग हैं।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी, अच्छा समय है। स्वास्थ्य: हल्का तनाव हो सकता है, लेकिन आराम से ठीक हो जाएगा।

उपाय: शिव पूजन से कार्यों में सफलता मिलेगी। सिंह (Leo) करियर: आज के दिन आपकी मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है।

लव: प्रेम संबंधों में रोमांस और प्यार बढ़ेगा। धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: शारीरिक आराम पर ध्यान दें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें कन्या (Virgo) करियर: आर्थिक मामलों को गति मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में देखभाल और मधुरता बनी रहेगी। धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: योग व ध्यान करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा आएगी । उपाय: तुलसी के पौधे में पानी डालें।

तुला (Libra) करियर: नौकरीपेशा को किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त हो सकती है।

लव: घर-परिवार में आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा। धन: धन के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें। उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: आज कार्यस्थल पर कुछ समस्याएं आ सकती हैं। लव: प्रेम संबंधों में अच्छे समय का आनंद लें।

धन: कारोबार में धन के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, ध्यान करें।

उपाय: धर्म-ध्यान से सकारात्मकता और ऊर्जा आएगी। धनु (Sagittarius) करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं। किसी पुराने काम से पदोन्नति का लाभ मिल सकता है।

लव: पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा समय है। धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: आज तनाव से बचें।

उपाय: शिव आराधना से मानसिक शांति आएगी। मकर (Capricorn) करियर: कार्य में सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। नए अवसर मिल सकते हैं। धन: आर्थिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे। लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: थोड़ा आराम करें और तनाव से बचें। उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: कार्य में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। लव: प्रेम संबंधों में अच्छे समय का आनंद लें।

धन: धन के मामले में स्थिरता रहेगी। स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान या ईश्वर की आराधना करें।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें। मीन (Pisces) करियर: कार्य में कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप अपनी मेहनत से इनका समाधान ढूंढ लेंगे।

लव: अगर आप जीवनसाथी खोज रहे हैं, तो सफलता मिलेगी। धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।