Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 10 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

WD Feature Desk

, बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (07:01 IST)
मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 10 December 2025 : करियर: आज काम में या कार्यस्थल पर नए अवसर मिल सकते हैं। 
लव: पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में दखल बना रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: हनुमान जी का व्रत करें।
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। 
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। 
धन: आज धन व्यय पर नियंत्रण रखना चाहिए।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। 
उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें। 
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: कार्यस्थल पर आ रही परेशानी से उबरने में सक्षम होंगे।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ दूरी हो सकती है, लेकिन बातचीत से स्थिति सुधरेगी।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें। 
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के योग हैं।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। 
धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी, अच्छा समय है। 
स्वास्थ्य: हल्का तनाव हो सकता है, लेकिन आराम से ठीक हो जाएगा।
उपाय: शिव पूजन से कार्यों में सफलता मिलेगी। 
 
सिंह (Leo)
 
करियर: आज के दिन आपकी मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में रोमांस और प्यार बढ़ेगा। 
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक आराम पर ध्यान दें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: आर्थिक मामलों को गति मिलेगी। 
लव: प्रेम संबंधों में देखभाल और मधुरता बनी रहेगी। 
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: योग व ध्यान करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा आएगी । 
उपाय: तुलसी के पौधे में पानी डालें। 
 
तुला (Libra)
 
करियर: नौकरीपेशा को किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त हो सकती है।
लव: घर-परिवार में आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा।
धन: धन के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। 
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर कुछ समस्याएं आ सकती हैं। 
लव: प्रेम संबंधों में अच्छे समय का आनंद लें। 
धन: कारोबार में धन के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, ध्यान करें।
उपाय: धर्म-ध्यान से सकारात्मकता और ऊर्जा आएगी।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं। किसी पुराने काम से पदोन्नति का लाभ मिल सकता है। 
लव: पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा समय है।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: आज तनाव से बचें।
उपाय: शिव आराधना से मानसिक शांति आएगी।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: कार्य में सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं। 
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। नए अवसर मिल सकते हैं। 
धन: आर्थिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे। लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: थोड़ा आराम करें और तनाव से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें। 
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: कार्य में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में अच्छे समय का आनंद लें। 
धन: धन के मामले में स्थिरता रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान या ईश्वर की आराधना करें।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें। 
 
मीन (Pisces)
 
करियर: कार्य में कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप अपनी मेहनत से इनका समाधान ढूंढ लेंगे।
लव: अगर आप जीवनसाथी खोज रहे हैं, तो सफलता मिलेगी।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए संगीत सुनें।
उपाय: हनुमान आराधना से काम में सफलता प्राप्त होगी।
 

