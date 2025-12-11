Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 11 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (07:02 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 11 December 2025: करियर: आज नए अवसर सामने आएंगे। अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखें, सफलता सुनिश्चित है।

लव: प्रेम संबंधों में रोमांस और सामंजस्य रहेगा। पुराने मतभेद खत्म होंगे। धन: आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।

वृषभ (Taurus) करियर: काम में स्थिरता रहेगी। व्यापार में नया लाभ संभव है।

लव: साथी के साथ तालमेल बढ़ेगा, रिश्ते में विश्वास मजबूत होगा। धन: आर्थिक स्थिति सुधरेगी। निवेश से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: शुगर या थायरॉइड से पीड़ित लोग सावधानी बरतें। उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।

मिथुन (Gemini) करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने का सही समय है। लव: प्रेमी के साथ रोमांटिक दिन रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। उधार लेन-देन से बचें। स्वास्थ्य: नींद की कमी हो सकती है, ध्यान लगाएं।

उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में मेहनत का उचित फल मिलेगा।

लव: पुराने झगड़े खत्म होंगे, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। धन: धन: आगमन के योग हैं। निवेश के लिए अच्छा समय है।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित परेशानी संभव है। उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें। सिंह (Leo)

करियर: नए कॉन्ट्रैक्ट या प्रमोशन के योग बन रहे हैं। लव: पार्टनर की भावनाओं को समझें, रिश्ता और मजबूत होगा।

धन: व्यापार में लाभ होगा। बचत में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, पर तनाव से बचें।

उपाय: भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। कन्या (Virgo) करियर: नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। टीमवर्क में सफलता मिलेगी।

लव: आज परिवार और लव: रिलेशन में खुशी का माहौल रहेगा। धन: धन: लाभ के प्रबल योग हैं। नए प्रोजेक्ट फायदेमंद रहेंगे।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। उपाय: हरी वस्तु दान करें। तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में प्रोजेक्ट की नई जिम्मेदारियां आज मिल सकती हैं। लव: रिश्तों में समझ बढ़ने से पुराने मतभेद दूर होंगे।

धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें, योग लाभदायक रहेगा।

उपाय: माता दुर्गा की उपासना करें। वृश्चिक (Scorpio) करियर: अपने कार्य में आत्मविश्वास बनाए रखें, चुनौतियों के बावजूद सफलता प्राप्त होगी।

लव: पार्टनर के साथ समय बिताएँ, संबंध बेहतर होंगे। धन: अचानक धन: लाभ संभव है। स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर वाले लोग ध्यान रखें।

धनु (Sagittarius) करियर: कार्यस्थल पर आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। लव: जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा।

धन: आर्थिक लाभ के अवसर हैं। पुराने कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, व्यायाम करें।

उपाय: पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं। मकर (Capricorn) करियर: नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। छात्रों को मेहनत का परिणाम अनुकूल रहेगा।

लव: पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों में प्यार झलकेगा। धन: धन: प्राप्ति के योग हैं, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: नींद की कमी और तनाव से बचें। उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर आपके बढ़े नए कॉन्टैक्ट फायदेमंद रहेंगे। लव: अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं।

धन: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: सेहत में सुधार रहेगा। उपाय: नीले कपड़े पहनें, शुभ रहेगा।

मीन (Pisces) करियर: छात्रों को करियर में नई दिशा मिलेगी। नौकरीपेशा की योजनाएँ सफल होंगी।

लव: प्रेम जीवन मधुर रहेगा। पुराना रिश्ता मजबूत होगा। धन: धन: आगमन के प्रबल योग हैं। खर्चों में कमी आएगी।