Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 11 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

WD Feature Desk

, गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (07:02 IST)
मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 11 December 2025: करियर: आज नए अवसर सामने आएंगे। अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखें, सफलता सुनिश्चित है।
लव: प्रेम संबंधों में रोमांस और सामंजस्य रहेगा। पुराने मतभेद खत्म होंगे।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।
स्वास्थ्य: सिर दर्द या थकान से बचें।
स्वास्थ्य: सिर दर्द या थकान से बचें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: काम में स्थिरता रहेगी। व्यापार में नया लाभ संभव है।
लव: साथी के साथ तालमेल बढ़ेगा, रिश्ते में विश्वास मजबूत होगा।
धन: आर्थिक स्थिति सुधरेगी। निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: शुगर या थायरॉइड से पीड़ित लोग सावधानी बरतें।
उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने का सही समय है।
लव: प्रेमी के साथ रोमांटिक दिन रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। उधार लेन-देन से बचें।
स्वास्थ्य: नींद की कमी हो सकती है, ध्यान लगाएं।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में मेहनत का उचित फल मिलेगा। 
लव: पुराने झगड़े खत्म होंगे, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।
धन: धन: आगमन के योग हैं। निवेश के लिए अच्छा समय है।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित परेशानी संभव है।
उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: नए कॉन्ट्रैक्ट या प्रमोशन के योग बन रहे हैं।
लव: पार्टनर की भावनाओं को समझें, रिश्ता और मजबूत होगा।
धन: व्यापार में लाभ होगा। बचत में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, पर तनाव से बचें।
उपाय: भगवान सूर्य को जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। टीमवर्क में सफलता मिलेगी।
लव: आज परिवार और लव: रिलेशन में खुशी का माहौल रहेगा। 
धन: धन: लाभ के प्रबल योग हैं। नए प्रोजेक्ट फायदेमंद रहेंगे।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: हरी वस्तु दान करें।
 
तुला (Libra)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में प्रोजेक्ट की नई जिम्मेदारियां आज मिल सकती हैं।
लव: रिश्तों में समझ बढ़ने से पुराने मतभेद दूर होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें, योग लाभदायक रहेगा।
उपाय: माता दुर्गा की उपासना करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: अपने कार्य में आत्मविश्वास बनाए रखें, चुनौतियों के बावजूद सफलता प्राप्त होगी। 
लव: पार्टनर के साथ समय बिताएँ, संबंध बेहतर होंगे।
धन: अचानक धन: लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर वाले लोग ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर वाले लोग ध्यान रखें।
उपाय: मंगलवार को लाल वस्त्र दान करें।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: कार्यस्थल पर आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। 
लव: जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा।
धन: आर्थिक लाभ के अवसर हैं। पुराने कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, व्यायाम करें।
उपाय: पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। छात्रों को मेहनत का परिणाम अनुकूल रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों में प्यार झलकेगा।
धन: धन: प्राप्ति के योग हैं, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: नींद की कमी और तनाव से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपके बढ़े नए कॉन्टैक्ट फायदेमंद रहेंगे।
लव: अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार रहेगा।
उपाय: नीले कपड़े पहनें, शुभ रहेगा।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: छात्रों को करियर में नई दिशा मिलेगी। नौकरीपेशा की योजनाएँ सफल होंगी।
लव: प्रेम जीवन मधुर रहेगा। पुराना रिश्ता मजबूत होगा।
धन: धन: आगमन के प्रबल योग हैं। खर्चों में कमी आएगी।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: गुरुवार को गरीबों को केले का दान करें।

