Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 12 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today Rashifal 12 June 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा रहा होगा। लव: पार्टनर के साथ जोश और उत्साह बना रहेगा।

धन: भूमि या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ के योग बनेंगे। स्वास्थ्य: उच्च रक्तचाप के मरीजों को थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी।

2. वृषभ (Taurus) करियर: ऑफिस में काम का बोझ अधिक रहा होगा। लव: रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी।

धन: आय के स्रोत सामान्य रहेंगे, लेकिन खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हुई होगी। स्वास्थ्य: साइनस की समस्या थोड़ा परेशान कर सकती है।

उपाय: मंदिर में लाल मसूर की दाल का दान करना शुभ रहेगा। 3. मिथुन (Gemini) करियर: संचार और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन व्यस्तता भरा होगा।

लव: किसी पुराने मित्र से बातचीत सुखद रहेगी। धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद जगेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान महसूस होगी। उपाय: गणेश जी को सिंदूर चढ़ाना फलदायी रहेगा।

4. कर्क (Cancer) करियर: कार्यस्थल पर आपकी ईमानदारी की चर्चा होगी। लव: पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग मजबूत बनेगी।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य: आज हल्का भोजन लेना श्रेयस्कर रहेगा। उपाय: शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप करना शांतिदायक रहेगा।

5. सिंह (Leo) करियर: लीडरशिप क्वालिटी के कारण आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी। लव: सिंगल लोगों के लिए कोई नया रिश्ता दस्तक दे सकता है।

धन: शेयर मार्केट में जोखिम बना रहेगा। स्वास्थ्य: पेट में गर्मी की शिकायत होगी। उपाय: सूर्य देव को लाल फूल डालकर जल अर्पित करना शुभ रहेगा।

6. कन्या (Virgo) करियर: आज ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही बेहतर रहेगा। लव: पार्टनर की सलाह करियर में मददगार साबित होगी।

धन: बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी हुई। पुराने कर्ज चुकाने में आसानी हुई। स्वास्थ्य: व्यायाम के प्रति रुचि बढ़ेगी।

7. तुला (Libra) करियर: कला और रचनात्मक क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। लव: लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा।

धन: बचत के लिए कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। स्वास्थ्य: कमर या जोड़ों में दर्द की शिकायत होगी। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभ देगा।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर:पुलिस या सेना से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्तम रहेगा। लव: पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।

धन: अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे। उपाय: हनुमान जी के चरणों का सिंदूर माथे पर लगाना ऊर्जादायक रहेगा।

9. धनु (Sagittarius) करियर: उच्च शिक्षा या विदेश से संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। लव: पार्टनर के साथ छोटी अनबन की संभावना रहेगी।

धन: आय और व्यय का संतुलन बना रहेगा। स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही से लिवर संबंधी समस्या हो सकती थी।

उपाय: मंदिर में लाल रंग के फल दान करना शुभ रहेगा। 10. मकर (Capricorn) करियर: आज नौकरी में कड़ी मेहनत का फल मिला।

लव: जीवनसाथी के साथ रिश्तों में सम्मान बढ़ेगा। धन: निवेश के लिए आज का दिन भविष्य में बड़ा लाभ देने वाला रहेगा।

स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द या हड्डियों की कमजोरी महसूस होगी। उपाय: हनुमान जी की आराधना फलदायी रहेगी।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: कार्यक्षेत्र में नई तकनीक सीखने का अवसर मिला। लव: आज लव लाइफ सामान्य बनी रहेगी।

धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा। स्वास्थ्य: नसों में खिंचाव या तनाव की समस्या रहेगी।

उपाय: जरूरतमंदों को गुड़ और चने का दान करना लाभकारी रहेगा। 12. मीन (Pisces) करियर: नौकरीपेशा के सम्मान में वृद्धि होगी।

लव: पार्टनर के साथ भावुक पल बितायेंगे।। धन: अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य: गले में संक्रमण या जुकाम की संभावना रहेगी।