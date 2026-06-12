Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 12 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Advertiesment
Large image of the 12 zodiac signs and image caption with daily horoscope 2026
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 12 Jun 2026 (07:04 IST) Updated Date: Thu, 11 Jun 2026 (14:30 IST)
google-news

1. मेष (Aries)

Today Rashifal 12 June 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा रहा होगा।
लव: पार्टनर के साथ जोश और उत्साह बना रहेगा।
धन: भूमि या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ के योग बनेंगे।
स्वास्थ्य: उच्च रक्तचाप के मरीजों को थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी।
उपाय: हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना आपके लिए फलदायी रहेगा।ALSO READ: परमा एकादशी 2026 का महत्व, पूजन विधि, मुहूर्त और सरल उपाय, जानें क्या खाएं, आज क्या न करें?

 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: ऑफिस में काम का बोझ अधिक रहा होगा। 
लव: रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी। 
धन: आय के स्रोत सामान्य रहेंगे, लेकिन खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हुई होगी।
स्वास्थ्य: साइनस की समस्या थोड़ा परेशान कर सकती है।
उपाय: मंदिर में लाल मसूर की दाल का दान करना शुभ रहेगा।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: संचार और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन व्यस्तता भरा होगा।
लव: किसी पुराने मित्र से बातचीत सुखद रहेगी।
धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद जगेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान महसूस होगी।
उपाय: गणेश जी को सिंदूर चढ़ाना फलदायी रहेगा।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी ईमानदारी की चर्चा होगी।
लव: पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग मजबूत बनेगी।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: आज हल्का भोजन लेना श्रेयस्कर रहेगा।
उपाय: शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप करना शांतिदायक रहेगा।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: लीडरशिप क्वालिटी के कारण आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी।
लव: सिंगल लोगों के लिए कोई नया रिश्ता दस्तक दे सकता है।
धन: शेयर मार्केट में जोखिम बना रहेगा।
स्वास्थ्य: पेट में गर्मी की शिकायत होगी।
उपाय: सूर्य देव को लाल फूल डालकर जल अर्पित करना शुभ रहेगा।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: आज ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही बेहतर रहेगा।
लव: पार्टनर की सलाह करियर में मददगार साबित होगी। 
धन: बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी हुई। पुराने कर्ज चुकाने में आसानी हुई।
स्वास्थ्य: व्यायाम के प्रति रुचि बढ़ेगी।
उपाय: पक्षियों को गुड़ और बाजरा डालना मंगलकारी रहेगा।ALSO READ: Weekly Horoscope June 2026: 08 से 14 जून तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? शॉर्ट में पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

 

7. तुला (Libra)

करियर: कला और रचनात्मक क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। 
लव: लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा।
धन: बचत के लिए कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा।
स्वास्थ्य: कमर या जोड़ों में दर्द की शिकायत होगी।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभ देगा।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर:पुलिस या सेना से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्तम रहेगा।
लव: पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। 
धन: अचानक धन लाभ के योग बनेंगे।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान जी के चरणों का सिंदूर माथे पर लगाना ऊर्जादायक रहेगा।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा या विदेश से संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। 
लव: पार्टनर के साथ छोटी अनबन की संभावना रहेगी।
धन: आय और व्यय का संतुलन बना रहेगा। 
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही से लिवर संबंधी समस्या हो सकती थी।
उपाय: मंदिर में लाल रंग के फल दान करना शुभ रहेगा।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: आज नौकरी में कड़ी मेहनत का फल मिला।
लव: जीवनसाथी के साथ रिश्तों में सम्मान बढ़ेगा।
धन: निवेश के लिए आज का दिन भविष्य में बड़ा लाभ देने वाला रहेगा।
स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द या हड्डियों की कमजोरी महसूस होगी।
उपाय: हनुमान जी की आराधना फलदायी रहेगी।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में नई तकनीक सीखने का अवसर मिला।
लव: आज लव लाइफ सामान्य बनी रहेगी।
धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा।
स्वास्थ्य: नसों में खिंचाव या तनाव की समस्या रहेगी।
उपाय: जरूरतमंदों को गुड़ और चने का दान करना लाभकारी रहेगा।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरीपेशा के सम्मान में वृद्धि होगी।
लव: पार्टनर के साथ भावुक पल बितायेंगे।।
धन: अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बनेंगे।
स्वास्थ्य: गले में संक्रमण या जुकाम की संभावना रहेगी।
उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।ALSO READ: बुध का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश, 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन-लाभ के बनेंगे प्रबल योग
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

12 June Birthday: आपको 12 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels