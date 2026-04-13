Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 13 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries) Today 13 April 2026 horoscope in Hindi: करियर: आपकी निर्णय लेने की क्षमता आपको सफल बनाएगी। लव: आज अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा हो सकती है।

धन: बड़े धन निवेश से पहले परिवार से सलाह जरूर लें। स्वास्थ्य: दिन भर ताजगी महसूस करेंगे।

वृषभ राशि (Taurus) करियर: व्यापार में विस्तार के योग हैं। लव: प्रेमियों के पुराने विवाद सुलझने की संभावना है।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। स्वास्थ्य: पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।

मिथुन राशि (Gemini) करियर: आज ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। लव: पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। बजट का खास ध्यान रखें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। उपाय: हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं।

कर्क राशि (Cancer) करियर: प्रॉपर्टी से जुड़े काम आज बन सकते हैं। लव: घर के बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा।

धन: आज शेयर बाजार या लॉटरी में पैसा न लगायें। स्वास्थ्य: शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन आंखों का ख्याल रखें।

उपाय: सिंह राशि (Leo) करियर: कार्यस्थल पर किसी प्रोजेक्ट में लीडरशिप दिखाने का मौका मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। धन: सुख-सुविधाओं पर धन खर्च होगा। स्वास्थ्य: ज्यादा भागदौड़ से बचें।

उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें। कन्या राशि (Virgo) करियर: नए प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रहे हैं तो धैर्य से काम लें।

लव: पार्टनर के प्रति वफादारी रिश्तों को और गहरा बनाएगी। धन: बचत की योजनाएं सफल होंगी। पैतृक संपत्ति से लाभ संभव है।

तुला राशि (Libra) करियर: नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं। लव: जीवनसाथी के साथ आपसी विश्वास बढ़ेगा।

धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। लग्जरी चीजों पर खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है।

उपाय: मंदिर में कपूर का दान करें। वृश्चिक राशि (Scorpio) करियर: ऑफिस में अपनी कार्यकुशलता पर भरोसा रखें।

लव: कोई पुराना मित्र आज मिल सकता है जिससे मन प्रसन्न होगा। धन: अचानक धन लाभ होने के योग हैं। फंसा हुआ पैसा निकल सकता है।

स्वास्थ्य: वायरल इंफेक्शन से बचकर रहें। खान-पान शुद्ध रखें। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु राशि (Sagittarius) करियर: विदेश से जुड़े काम करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। लव: पार्टनर से कोई बात न छुपाएं।

धन: निवेश के लिए दिन बहुत शुभ है। स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है। उपाय: गरीबों को भोजन दान करें।

मकर राशि (Capricorn) करियर: कार्यभार अधिक रहेगा लेकिन मेहनत का फल मिलेगा। लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

धन: आर्थिक योजनाएं भविष्य में लाभ देंगी। स्वास्थ्य: आज आलस महसूस हो सकता है। उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

कुंभ राशि (Aquarius) करियर: नेटवर्किंग से करियर में ग्रोथ होगी। लव: प्रेम में स्थिरता आएगी।

धन: निवेश के लिए समय बेहतर है। स्वास्थ्य: माइग्रेन हो सकता है। उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।



मीन राशि (Pisces) करियर: आज का दिन मिला-जुला रहेगा। लव: पार्टनर के प्रति सम्मान और प्यार बढ़ेगा।

धन: बड़ा निवेश आज टाल देना बेहतर है। स्वास्थ्य: ध्यान-मेडिटेशन से मानसिक शांति मिलेगी।