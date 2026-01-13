Hanuman Chalisa

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 13 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

हमें फॉलो करें Rashifal 13 January 2026

WD Feature Desk

, मंगलवार, 13 जनवरी 2026 (07:04 IST)
1. मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 13 January 2026:  करियर : कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का असर दिखेगा। 
लव : प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा
धन : आर्थिक दृष्टि से लाभ की संभावना है। 
स्वास्थ्य : मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ध्यान करें।
उपाय : हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: लोहड़ी पर्व की 10 दिलचस्प बातें
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर : दिन लाभकारी है; करियर में प्रगति होगी। 
लव : प्रेम संबंधों में मधुरता लाने के लिए समय दें।
धन : आज धन लाभ के प्रबल योग हैं।
स्वास्थ्य : खान-पान पर विशेष ध्यान दें।
उपाय : लाल वस्तु का दान करें।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर : कार्यक्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। 
लव : प्यार के मामले में थोड़ा संभलकर रहें, गलतफहमी हो सकती है।
धन : नई योजनाएँ अच्छी आमदनी का ज़रिया साबित होंगी।
स्वास्थ्य : हनुमान जी पर सिंदूर का चोला चढ़ाने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय : हनुमान जी पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर : कार्यक्षेत्र में रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।
लव : साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। 
धन : आज कारोबार में भाग्य से धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य : तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। 
उपाय : भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें।
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर : आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा। 
लव : परिवार में शांति का वातावरण रहेगा।
धन : अपार धन लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य : आंखों में थकावट हो सकती है, आराम को प्राथमिकता दें।
उपाय : सूर्य देव को जल चढ़ाएं।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर : कार्यप्रणाली में सुधार होगा। छात्र वर्ग को सफलता मिलेगी।
लव : साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। 
धन : कारोबार तथा अन्यत्र निवेश से लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य : पाचन तंत्र पर ध्यान दें। 
उपाय : तुलसी को जल चढ़ाएं।ALSO READ: Weekly Horoscope 2026: क्या इस सप्ताह के सितारे आपके पक्ष में हैं?, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल (12 से 18 जनवरी)
 
7. तुला (Libra)
 
करियर : परेशानियों के बावजूद कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बनाए रखेंगे।
लव : प्रेम में धैर्य दिखाएंगे और रिश्तों में संतुलन बनाए रखेंगे।
धन : धन लाभ होगा, काम की रुकावटें दूर होंगी। 
स्वास्थ्य : पैरों में थकान हो सकती है, इसलिए आराम करें। 
उपाय : माता लक्ष्मी की पूजा करें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर : आप अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट रहेंगे। 
लव : पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। 
धन : निवेश शुभ रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य : स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा रहेगा। 
उपाय : हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर : लंबे समय से अटका हुआ कोई काम आज पूरा होगा। 
लव : प्रेम-प्रसंग में जल्दबाजी न करें। 
धन : व्यापारिक काम की रुकावटें दूर होंगी।
स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से दूर रहें। 
उपाय : विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर : मन प्रसन्न रहेगा, नौकरीपेशा को बड़े लाभ की संभावना है।
लव : प्रेम प्रसंग और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।
धन : रुका हुआ धन प्राप्त होगा। 
स्वास्थ्य : स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत रहें। 
उपाय : शनिदेव को तेल चढ़ाएं।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर : कार्यक्षेत्र में कोई नई शुरुआत हो सकती है।
लव : जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
धन : कारोबारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य : तनाव से दूर रहने की कोशिश करें।
उपाय : आज असहाय व्यक्तियों की सहायता करें।
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर : आज नौकरीपेशा को कारोबार में भाग्य से पदोन्नति का लाभ संभव है। 
लव : साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। 
धन : आज बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से दूर रहें। पाचन तंत्र पर ध्यान दें।
उपाय : तुलसी को जल चढ़ाएं।ALSO READ: षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा 2026 में
 

