Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 13 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, मंगलवार, 13 जनवरी 2026 (07:04 IST)

1. मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 13 January 2026: करियर : कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का असर दिखेगा।

लव : प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा धन : आर्थिक दृष्टि से लाभ की संभावना है। स्वास्थ्य : मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ध्यान करें।

2. वृषभ (Taurus) करियर : दिन लाभकारी है; करियर में प्रगति होगी। लव : प्रेम संबंधों में मधुरता लाने के लिए समय दें।

धन : आज धन लाभ के प्रबल योग हैं। स्वास्थ्य : खान-पान पर विशेष ध्यान दें। उपाय : लाल वस्तु का दान करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर : कार्यक्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव : प्यार के मामले में थोड़ा संभलकर रहें, गलतफहमी हो सकती है। धन : नई योजनाएँ अच्छी आमदनी का ज़रिया साबित होंगी।

स्वास्थ्य : हनुमान जी पर सिंदूर का चोला चढ़ाने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय : हनुमान जी पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं।

4. कर्क (Cancer) करियर : कार्यक्षेत्र में रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।

लव : साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। धन : आज कारोबार में भाग्य से धन लाभ संभव है।

स्वास्थ्य : तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। उपाय : भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें।

5. सिंह (Leo) करियर : आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा। लव : परिवार में शांति का वातावरण रहेगा।

धन : अपार धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य : आंखों में थकावट हो सकती है, आराम को प्राथमिकता दें।

उपाय : सूर्य देव को जल चढ़ाएं। 6. कन्या (Virgo) करियर : कार्यप्रणाली में सुधार होगा। छात्र वर्ग को सफलता मिलेगी।

लव : साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। धन : कारोबार तथा अन्यत्र निवेश से लाभ की संभावना है।

7. तुला (Libra) करियर : परेशानियों के बावजूद कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बनाए रखेंगे।

लव : प्रेम में धैर्य दिखाएंगे और रिश्तों में संतुलन बनाए रखेंगे। धन : धन लाभ होगा, काम की रुकावटें दूर होंगी।

स्वास्थ्य : पैरों में थकान हो सकती है, इसलिए आराम करें। उपाय : माता लक्ष्मी की पूजा करें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर : आप अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट रहेंगे। लव : पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा।

धन : निवेश शुभ रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। स्वास्थ्य : स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा रहेगा।

उपाय : हनुमान चालीसा का पाठ करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर : लंबे समय से अटका हुआ कोई काम आज पूरा होगा।

लव : प्रेम-प्रसंग में जल्दबाजी न करें। धन : व्यापारिक काम की रुकावटें दूर होंगी। स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से दूर रहें।

उपाय : विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। 10. मकर (Capricorn) करियर : मन प्रसन्न रहेगा, नौकरीपेशा को बड़े लाभ की संभावना है।

लव : प्रेम प्रसंग और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। धन : रुका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य : स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत रहें।

उपाय : शनिदेव को तेल चढ़ाएं। 11. कुंभ (Aquarius) करियर : कार्यक्षेत्र में कोई नई शुरुआत हो सकती है।

लव : जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धन : कारोबारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य : तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। उपाय : आज असहाय व्यक्तियों की सहायता करें।

12. मीन (Pisces) करियर : आज नौकरीपेशा को कारोबार में भाग्य से पदोन्नति का लाभ संभव है।

लव : साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। धन : आज बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।