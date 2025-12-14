rashifal-2026

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 14 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

हमें फॉलो करें Today Rashifal 14 December 2025

WD Feature Desk

, रविवार, 14 दिसंबर 2025 (07:02 IST)
मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 14 December 2025: करियर: कार्यक्षेत्र में ऊर्जा चरम पर रहेगी। लाभ के योग हैं। 
लव: रिश्तों में जोश और उत्साह रहेगा। 
धन: धन लाभ के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से सिरदर्द हो सकता है। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से सिरदर्द हो सकता है। 
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: कार्यस्थल परस्थिरता के साथ काम करेंगे। 
लव: पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। 
धन: निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: किसी कन्या को खीर खिलाएं।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में संचार कौशल से काम बनेगा। निर्णय लेने में आगे रहेंगे। 
लव: प्रेम संबंधों में हल्कापन और उत्साह रहेगा।
धन: छोटी यात्राओं से धन लाभ संभव है। 
स्वास्थ्य: मानसिक सक्रियता अधिक रहेगी। 
उपाय: हरे मूंग का दान करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: रुके हुए सरकारी काम आगामी दिनों में पूरे हो सकते हैं।
लव: पारिवारिक मामलों पर ध्यान देंगे। 
धन: घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक चिंता से बचें। 
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में बॉस की तरफ से प्रशंसा और सम्मान मिलने के योग हैं।
लव: पार्टनर के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे।
धन: अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे। 
उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: सहकर्मियों से मतभेद हो सकता है, शांत रहें।
लव: रिश्तों में साथी की भावनाओं को समझें।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। उधार देने या लेने से बचें।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
 
तुला (Libra)
 
करियर: नए व्यापारिक प्रस्ताव मिल सकते हैं। काम की बारीकी पर ध्यान दें। 
लव: प्रेम जीवन में अविवाहितों के लिए शुभ संकेत हैं।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य: उत्तम रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: देवी लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे। 
लव: रिश्तों की जटिल समस्याओं को सुलझाएंगे।
धन: अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: आज रक्तचाप की जांच कराएं।
उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: नौकरीपेशा की यात्रा लाभकारी हो सकती है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनेंगी।
धन: धार्मिक कार्यों पर खर्च हो सकता है। 
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे। 
उपाय: पीले रंग के वस्त्र धारण करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: नई जिम्मेदारी मिल सकती है। उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में सफलता।
लव: परिवार और रिश्तों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी। 
धन: कारोबार में आर्थिक लाभ धीरे-धीरे बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: काम के दबाव से थकान हो सकती है। 
उपाय: शनि देव के मंत्रों का जाप करें।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: सामाजिक नेटवर्क से लाभ होगा। करियर में अनावश्यक भागदौड़ से बचें।
लव: प्रेम जीवन में दोस्ती का भाव रहेगा। 
धन: नए विचार से कारोबार से अप्रत्याशित आय हो सकती है। 
स्वास्थ्य: किसी पुरानी बीमारी को नजरअंदाज न करें।
उपाय: गरीबों को अन्न दान करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: नौकरीपेशा हेतु दिन अच्छा है, अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करें। 
लव: पार्टनर की फीलिंग्स को समझें। संबंधों में स्थिरता आएगी।
धन: वित्तीय लाभ के लिए दिन अच्छा है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। 
स्वास्थ्य: आंखों या पैरों से जुड़ी समस्या हो सकती है।
स्वास्थ्य: आंखों या पैरों से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: आज केसर का तिलक लगाएं।

