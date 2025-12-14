Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 14 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, रविवार, 14 दिसंबर 2025 (07:02 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 14 December 2025: करियर: कार्यक्षेत्र में ऊर्जा चरम पर रहेगी। लाभ के योग हैं।

लव: रिश्तों में जोश और उत्साह रहेगा। धन: धन लाभ के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से सिरदर्द हो सकता है।

वृषभ (Taurus) करियर: कार्यस्थल परस्थिरता के साथ काम करेंगे। लव: पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा।

धन: निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। उपाय: किसी कन्या को खीर खिलाएं।

मिथुन (Gemini) करियर: कार्यक्षेत्र में संचार कौशल से काम बनेगा। निर्णय लेने में आगे रहेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में हल्कापन और उत्साह रहेगा। धन: छोटी यात्राओं से धन लाभ संभव है। स्वास्थ्य: मानसिक सक्रियता अधिक रहेगी।

उपाय: हरे मूंग का दान करें। कर्क (Cancer) करियर: रुके हुए सरकारी काम आगामी दिनों में पूरे हो सकते हैं।

लव: पारिवारिक मामलों पर ध्यान देंगे। धन: घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य: मानसिक चिंता से बचें।

उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। सिंह (Leo) करियर: कार्यक्षेत्र में बॉस की तरफ से प्रशंसा और सम्मान मिलने के योग हैं।

लव: पार्टनर के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। धन: अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं। कन्या (Virgo) करियर: सहकर्मियों से मतभेद हो सकता है, शांत रहें।

लव: रिश्तों में साथी की भावनाओं को समझें। धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। उधार देने या लेने से बचें।

तुला (Libra) करियर: नए व्यापारिक प्रस्ताव मिल सकते हैं। काम की बारीकी पर ध्यान दें।

लव: प्रेम जीवन में अविवाहितों के लिए शुभ संकेत हैं। धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य: उत्तम रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। उपाय: देवी लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे।

लव: रिश्तों की जटिल समस्याओं को सुलझाएंगे। धन: अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: आज रक्तचाप की जांच कराएं।

उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें। धनु (Sagittarius) करियर: नौकरीपेशा की यात्रा लाभकारी हो सकती है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनेंगी। धन: धार्मिक कार्यों पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय: पीले रंग के वस्त्र धारण करें। मकर (Capricorn)

करियर: नई जिम्मेदारी मिल सकती है। उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में सफलता। लव: परिवार और रिश्तों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी।

धन: कारोबार में आर्थिक लाभ धीरे-धीरे बढ़ेगा। स्वास्थ्य: काम के दबाव से थकान हो सकती है।

उपाय: शनि देव के मंत्रों का जाप करें। कुंभ (Aquarius) करियर: सामाजिक नेटवर्क से लाभ होगा। करियर में अनावश्यक भागदौड़ से बचें।

लव: प्रेम जीवन में दोस्ती का भाव रहेगा। धन: नए विचार से कारोबार से अप्रत्याशित आय हो सकती है।

स्वास्थ्य: किसी पुरानी बीमारी को नजरअंदाज न करें। उपाय: गरीबों को अन्न दान करें।

मीन (Pisces) करियर: नौकरीपेशा हेतु दिन अच्छा है, अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करें।

लव: पार्टनर की फीलिंग्स को समझें। संबंधों में स्थिरता आएगी। धन: वित्तीय लाभ के लिए दिन अच्छा है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।