Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 14 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Advertiesment
इमेज में 12 राशियों के साथ उगते सूर्यदेव का फोटो और दैनिक राशिफल का मैसेज देता दृश्य
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Thu, 14 May 2026 (07:03 IST) Updated Date: Wed, 13 May 2026 (14:46 IST)
google-news

1. मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 14 May 2026 : करियर: आज ऑफिस में नई चुनौतियां मिल सकती हैं। 
लव: साथी के साथ तालमेल बढ़ाने का दिन है।
धन: निवेश से लाभ होने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी न करें।
स्वास्थ्य: हल्की सर्दी या एलर्जी हो सकती है।
उपाय: भगवान हनुमान को चोला अर्पित करें।ALSO READ: सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफल
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: आज का दिन स्थिर और संतुलित रहेगा। पुराने प्रोजेक्ट पूरे होंगे।
लव: संबंधों में समझ बढ़ेगी। सिंगल लोगों के लिए अच्छा दिन है।
धन: खर्च नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है।
उपाय: सुबह तुलसी के पौधे को जल दें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। 
लव: संचार में सुधार करें, गलतफहमी दूर होगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।
उपाय: नीले रंग के कपड़े पहनें और धार्मिक ग्रंथ पढ़ें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।
धन: अचानक खर्च हो सकता है, संभलकर खर्च करें।
स्वास्थ्य: तनाव से बचें।
उपाय: दूध का दान करें और हनुमान चालीसा पढ़ें।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: पेशेवर जीवन में मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है, संयम रखें।
धन: आय में वृद्धि संभव है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी।
उपाय: पीले रंग का वस्त्र पहनें और सूर्य को अर्घ्य दें।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: मेहनत का फल मिलेगा, टीम वर्क अच्छा रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा।
धन: निवेश लाभकारी रहेगा।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन हो सकता है।
उपाय: हर दिन गाय के लिए आहार रखें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: नौकरी या व्यवसाय में स्थिरता रहेगी।
लव: साथी के साथ रिश्ते में सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: खर्च पर नियंत्रण आवश्यक।
स्वास्थ्य: हड्डियों और जोड़ों का ध्यान रखें।
उपाय: सफेद फूलों का दान करें और गायत्री मंत्र का जाप करें।ALSO READ: सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफल
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: जोखिम लेने का समय है, नए अवसर खुलेंगे।
लव: रोमांटिक जीवन में उत्साह रहेगा।
धन: निवेश से लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान दें।
उपाय: नीले या काले वस्त्र पहनें और हनुमान जी की आराधना करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: व्यवसाय में उन्नति संभव है।
लव: संबंधों में समझ बढ़ेगी।
धन: अच्छे अवसर से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: पीले चने का दान करें और सूर्य को अर्घ्य दें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: मेहनत का परिणाम मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा।
लव: सिंगल लोगों के लिए प्रेम संबंध बन सकते हैं।
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य, व्यायाम करें।
उपाय: काले तिल का दान करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

 
करियर: आज का दिन स्थिर और संतुलित रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।
धन: खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: चावल का दान करें और गायत्री मंत्र जपें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: नए अवसर मिलेंगे, पर ध्यान केंद्रित रखें।
लव: रिश्तों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी।
धन: आर्थिक लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: आंखों और दृष्टि का ध्यान रखें।
उपाय: नीले फूलों का दान करें।ALSO READ: Jyeshtha Amavasya Vrat 2026: ज्येष्ठ अमावस्या व्रत और पूजा विधि

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

14 May Birthday: आपको 14 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels