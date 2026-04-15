Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 अप्रैल, 2026)
दैनिक राशिफल: 15 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (07:04 IST)
Updated Date: Tue, 14 Apr 2026 (13:09 IST)
1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 15 April 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: आज अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द महसूस हो सकती है,
2. वृषभ (Taurus)
करियर: व्यापार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, धैर्य बनाए रखें।
लव: आज सिंगल लोगों के लिए नया प्रस्ताव आ सकता है।
धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: बाहर के खान-पान पर ध्यान दें।
उपाय: छोटी कन्याओं को सफ़ेद मिठाई खिलाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: नौकरी में पदोन्नति की संभावना है।
लव: प्रेमी के साथ घूमने की योजना बन सकती है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: गणेश मंदिर में दीया जलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: जॉब चेंज करने के लिए आज का दिन शुभ है।
लव: परिवार और साथी के बीच तालमेल बना रहेगा।
धन: भूमि-भवन से जुड़े मामलों में लाभ होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग करें।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: नौकरी में नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन में वाणी पर संयम रखें।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: पेट दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्घ्य दें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू होंगे।
लव: प्रेमी साथी की सलाह आपके बहुत काम आएगी।
धन: आज के दिन आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत संबंधी लापरवाही भारी पड़ सकती है।
7. तुला (Libra)
करियर: विदेश जा रहे छात्र पेपरवर्क पूरा रखें।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।
उपाय: लक्ष्मी जी की आरती करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए दिन उत्तम है।
लव: शादीशुदा बाहरी गुप्त संबंधों से बचें।
धन: कारोबार में नुकसान संभव है।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर शहद अर्पित करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए अच्छा दिन है।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: बिजनेस के बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: सेहत के मामले में दिन बहुत अच्छा है।
उपाय: केसर का तिलक माथे पर लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: नौकरी में परिणाम सुखद रहेंगे।
लव: छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही भारी पड़ सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: नए आईडियाज पर काम में टीम वर्क से लाभ होगा।
लव: रिश्तों में नयापन लाने की कोशिश करेंगे।
धन: कारोबार में निवेश से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: जरूरतमंदों को खाने-पीने की चीजें दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: विदेश से जुड़े छात्र कुछ विशेष प्लान करेंगे।
लव: अपने दिल की बात कहने में संकोच न करें।
धन: कारोबार के संचित धन में बढ़ोतरी होगी।
स्वास्थ्य: पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है।
About Writter
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।....