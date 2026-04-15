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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 15 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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दैनिक राशिफल का रंगीन फोटो
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (07:04 IST) Updated Date: Tue, 14 Apr 2026 (13:09 IST)
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1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 15 April 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: आज अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द महसूस हो सकती है, 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: पोहेला बोइशाख उत्सव कहां मनाया जाता है, क्या है इस दिन की खासियत?
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, धैर्य बनाए रखें।
लव: आज सिंगल लोगों के लिए नया प्रस्ताव आ सकता है।
धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: बाहर के खान-पान पर ध्यान दें।
उपाय: छोटी कन्याओं को सफ़ेद मिठाई खिलाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नौकरी में पदोन्नति की संभावना है।
लव: प्रेमी के साथ घूमने की योजना बन सकती है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: गणेश मंदिर में दीया जलाएं। 
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: जॉब चेंज करने के लिए आज का दिन शुभ है।
लव: परिवार और साथी के बीच तालमेल बना रहेगा।
धन: भूमि-भवन से जुड़े मामलों में लाभ होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग करें।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: नौकरी में नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन में वाणी पर संयम रखें।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: पेट दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्घ्य दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू होंगे। 
लव: प्रेमी साथी की सलाह आपके बहुत काम आएगी।
धन: आज के दिन आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: सेहत संबंधी लापरवाही भारी पड़ सकती है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।ALSO READ: मेष राशि में सूर्य गोचर: इन 6 राशियों के लिए शुरू होगा शुभ समय, अटके काम बनेंगे
 

7. तुला (Libra)

करियर: विदेश जा रहे छात्र पेपरवर्क पूरा रखें।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।
उपाय: लक्ष्मी जी की आरती करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए दिन उत्तम है।
लव: शादीशुदा बाहरी गुप्त संबंधों से बचें।
धन: कारोबार में नुकसान संभव है।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर शहद अर्पित करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए अच्छा दिन है।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: बिजनेस के बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: सेहत के मामले में दिन बहुत अच्छा है।
उपाय: केसर का तिलक माथे पर लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरी में परिणाम सुखद रहेंगे।
लव: छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही भारी पड़ सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नए आईडियाज पर काम में टीम वर्क से लाभ होगा।
लव: रिश्तों में नयापन लाने की कोशिश करेंगे।
धन: कारोबार में निवेश से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: जरूरतमंदों को खाने-पीने की चीजें दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: विदेश से जुड़े छात्र कुछ विशेष प्लान करेंगे।
लव: अपने दिल की बात कहने में संकोच न करें।
धन: कारोबार के संचित धन में बढ़ोतरी होगी।
स्वास्थ्य: पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाएं।ALSO READ: Kalagnanam:रहस्यमयी ग्रंथ 'कालज्ञानम': सटीक हैं इस ग्रंथ की भविष्यवाणी, जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां

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