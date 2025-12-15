rashifal-2026

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 15 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

हमें फॉलो करें Rashifal 15 December 2025

WD Feature Desk

, सोमवार, 15 दिसंबर 2025 (07:03 IST)
1. मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 15 December 2025 : करियर: आपकी मेहनत आज रंग लाएगी। ध्यान से काम करें।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और समझ बढ़ेगी। 
धन: कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है, तो सतर्क रहें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचने के लिए आराम करें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचने के लिए आराम करें।
उपाय: सूर्य देव की पूजा करें और उन्हें जल अर्पित करें।
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर आपके प्रयासों का परिणाम अच्छा मिलेगा। 
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी सी नोक-झोंक हो सकती है।
धन: धन के निवेश से लाभ मिल सकता है, लेकिन सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: आज आराम करने की आवश्यकता हो सकती है।
उपाय: घर में कपूर जला लें, सुख-शांति बनी रहेगी।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर कुछ बदलाव हो सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएगा। 
धन: अव्यवस्थित तथा अचानक आने वाले खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर: आज आपके काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं
लव: पार्टनर से अच्छे पल बिताने का समय मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: अधिक काम से थकावट हो सकती है।
स्वास्थ्य: अधिक काम से थकावट हो सकती है।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें।
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 
लव: आपसी रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ेगी।
धन: कारोबार की आय में कुछ वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: आज हनुमान जी की पूजा करें।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: आज आपके कार्यस्थल पर किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।
लव: लव पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: बिना सोचे-समझे अधिक धन खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: माता की सेहत में थोड़ी थकावट हो सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ाएं।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर आपके प्रयासों को पहचाना जाएगा। 
लव: पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: परिवारजन का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। 
लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक थकान हो सकती है।
उपाय: शनिवार को काले वस्त्र का दान करें। 
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर कोई नया अवसर प्राप्त हो सकता है।
लव: पार्टनर के साथ खुशनुमा समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा।
धन: अप्रत्याशित खर्चों से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य:शारीरिक फिटनेस के लिए कुछ समय निकालें।
उपाय: गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर: आज आपके कार्य में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।
लव: पारिवारिक तथा प्रेम रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। अधिक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: घर में बुजुर्गों का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। 
उपाय: लोहा दान करें, इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर आपको सफलता मिल सकती है। 
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और प्यार बना रहेगा।
धन: कारोबार में आपकी मेहनत से अच्छे परिणाम आएंगे।
स्वास्थ्य: आज मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: संतोषी माता की पूजा करें। 
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में सफलता की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे।
लव: साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, ध्यान योग करें।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, ध्यान योग करें।
उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।

