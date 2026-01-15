Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 15 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, गुरुवार, 15 जनवरी 2026 (07:01 IST)

1. मेष (Aries) Today 15 January horoscope in Hindi 2026 :करियर: आज ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। धन: निवेश के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन की खबर मिल सकती है। लव: जीवनसाथी के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है।

धन: व्यापार में मुनाफा होने के योग हैं। स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। 3. मिथुन (Gemini) करियर: नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है।

लव: सिंगल लोगों को कोई खास मिल सकता है। धन: आज बाहरी फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य: योग और प्राणायाम से मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं। 4. कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।

लव: परिवार और पार्टनर के बीच तालमेल बिठाने में सफल रहेंगे। धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें।

5. सिंह (Leo) करियर: आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी। लव: लव पार्टनर से कोई उपहार मिल सकता है।

धन: शेयर बाजार से लाभ होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

6. कन्या (Virgo) करियर: आज आपको मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। लव: अपनी भावनाओं को पार्टनर के साथ साझा करें।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, संभलकर चलें। स्वास्थ्य: आंखों में जलन की समस्या हो सकती है।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। 7. तुला (Libra) करियर: आज की छोटी व्यापारिक यात्रा सफल रहेगी।

लव: रोमांस के लिए दिन बेहतरीन है। धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च होगा। स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: गरीब कन्याओं को भोजन कराएं। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।

लव: प्रेम विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। धन: आज आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखें। स्वास्थ्य: तनाव को खुद पर हावी न होने दें।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा।

लव: पार्टनर की सलाह आपके लिए मददगार साबित होगी। धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी। उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं। 10. मकर (Capricorn)

करियर: ऑफिस में आज काम का बोझ ज्यादा रहेगा लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: रात में समय पर सोने की आदत डालें। उपाय: शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विदेशी अवसर मिल सकते हैं।

लव: पुराने मित्र से मुलाकात प्रेम में बदल सकती है। धन: आज कारोबार में जोखिम भरा निवेश न करें।

स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या दर्द की शिकायत हो सकती है। उपाय: जरूरतमंदों को काला तिल दान करें।

12. मीन (Pisces) करियर: कला और साहित्य के क्षेत्र में नाम होगा। लव: प्रेमी के साथ लंबी बातचीत होगी।

धन: ऑनलाइन शॉपिंग में पैसे खर्च हो सकते हैं। स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहें।