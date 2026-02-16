Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 16 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (07:02 IST)

1. मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 16 February 2026: करियर: कार्यक्षेत्र में दिन की शुरुआत ऊर्जावान बनी रहेगी।

लव: अविवाहित प्रेमियों के लिए विवाह की चर्चा संभव है। धन: कारोबार बढ़ाने में किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें।

2. वृषभ (Taurus) करियर: कार्यस्थल पर आज नई प्रोजेक्ट डील फाइनल हो सकती है। लव: प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। स्वास्थ्य: आंखों में जलन हो तो ठंडे पानी से आंखें धोएं।

उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें। 3. मिथुन (Gemini) करियर: आईटी से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: सिरदर्द संभव हैल पर्याप्त नींद लें। उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें।

4. कर्क (Cancer) करियर: आज आपका मन काम में कम लगेगा। लव: घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बनेगी।

धन: जोखिम भरे सौदे नुकसान दे सकते हैं। स्वास्थ्य: आज गर्म पानी का सेवन करें। उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।

5. सिंह (Leo) करियर: राजनीति के क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा। लव: लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा।

धन: फालतू के खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। स्वास्थ्य: आज व्यायाम जारी रखें। उपाय: सूर्य देव को जल दें।

6. कन्या (Virgo) करियर: नौकरीपेशा आज कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें। लव: प्रेमी या लव पार्टनर से कोई उपहार मिल सकता है।

धन: आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य: आपको जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। 7. तुला (Libra) करियर: करियर तथा व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी।

लव: लव पार्टनर के साथ आज रोमांटिक शाम बीतेगी। धन: कारोबार बढ़ने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: रात का भोजन हल्का रखें। उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: करियर तथा कारोबार में मेहनत अधिक और लाभ कम की स्थिति बन सकती है।

लव: लव पार्टनर पर शक करने से बचें। धन: आकस्मिक खर्च आने से मन चिंतित रह सकता है। स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या दर्द हो सकता है।

9. धनु (Sagittarius) करियर: उच्च शिक्षा की तैयारी में व्यस्त छात्रों के लिए समय अनुकूल है।

लव: जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। धन: कारोबार में किस्मत का साथ मिलेगा।

स्वास्थ्य: दिन भर ताजगी महसूस करेंगे। उपाय: पक्षियों को दाना डालें। 10. मकर (Capricorn) करियर: तकनीकी क्षेत्र के लोगों के काम की सराहना होगी।

लव: पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें। धन: आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा। पुराना कर्ज चुकाने में सफल होंगे।

स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव के कारण एलर्जी हो सकती है। उपाय: शनि मंदिर में दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: मैनेजमेंट में कार्यरत लोगों का पद बढ़ सकता है। लव: सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ेगा। स्वास्थ्य: सिरदर्द की पुरानी समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: मंदिर में सफेद मिठाई का भोग लगाएं। 12. मीन (Pisces) करियर: नौकरीपेशा हेतु उन्नति का समय है।

लव: जीवनसाथी के साथ रिश्तों में आपसी विश्वास बढ़ेगा। धन: कारोबार से अचानक धन का आगमन होगा।