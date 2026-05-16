Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 16 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 16 May 2026: करियर: कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। आपकी लीडरशिप की सराहना होगी।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, यात्रा संभव है। धन: निवेश के लिए दिन शुभ है, अचानक धन लाभ के योग हैं।

2. वृषभ (Taurus) करियर: नौकरी में अटके हुए काम पूरे होंगे। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

लव: लव लाइफ में मधुरता रहेगी, पुराने विवाद सुलझेंगे। धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा, लेकिन बजट का ध्यान रखें।

स्वास्थ्य: गले में खराश या इंफेक्शन से बचें। उपाय: एकादशी पर विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम रखें। लव: जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है, जोखिम कम लें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं। 4. कर्क (Cancer) करियर: बिजनेस में नए सौदे लाभकारी रहेंगे।

लव: भावुक होकर कोई बड़ा फैसला न लें, धैर्य रखें। धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं। 5. सिंह (Leo) करियर: सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे।

लव: पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है। रिश्ता मजबूत होगा। धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: , भारी सामान उठाने से पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

6. कन्या (Virgo) करियर: टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी कामयाबी मिलेगी। लव: प्रेमी के साथ गलतफहमी दूर होगी। बातचीत जारी रखें।

धन: लेन-देन में सावधानी बरतें, कागजात ध्यान से पढ़ें। स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।

7. तुला (Libra) करियर: साझेदारी के काम में मुनाफा होगा। रचनात्मकता बढ़ेगी। लव: जीवनसाथी की सलाह आपके बहुत काम आएगी।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। अनावश्यक खरीदारी से बचें। स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।

उपाय: मंदिर में पीले रंग की मिठाई का दान करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: अपने काम पर ध्यान दें। ऑफिस में राजनीति से दूर रहें।

लव: रिश्तों में नयापन आएगा। किसी मित्र से मुलाकात होगी। धन: भूमि या संपत्ति के काम से धन लाभ होगा।

स्वास्थ्य: योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी। उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius) करियर: उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन है। लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर का प्लान बन सकता है।

धन: बचत करने में सफल रहेंगे, भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं। 10. मकर (Capricorn) करियर: कार्यक्षेत्र में समय का प्रबंधन जरूरी है। काम का बोझ बढ़ सकता है।

लव: परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा। धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें, तनाव न पालें।

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: किसी प्रोजेटक्ट में आपकी मेहनत रंग लाएगी, पदोन्नति के योग हैं।

लव: सोशल मीडिया के जरिए कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है। धन: खर्च बढ़ेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उपाय: जरूरतमंदों को फल दान करें।

12. मीन (Pisces) करियर: विदेश से जुड़ी कंपनियों में काम करने वालों को लाभ मिलेगा। लव: पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, रिश्तों में समय दें।

धन: निवेश के लिए आज का दिन अति उत्तम है। स्वास्थ्य: पैर में चोट लगने का डर है, संभलकर चलें।