Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 मई, 2026)
दैनिक राशिफल: 16 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Sat, 16 May 2026 (07:03 IST)
Updated Date: Sat, 16 May 2026 (08:42 IST)
1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 16 May 2026: करियर: कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। आपकी लीडरशिप की सराहना होगी।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, यात्रा संभव है।
धन: निवेश के लिए दिन शुभ है, अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द महसूस हो सकती है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरी में अटके हुए काम पूरे होंगे। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: लव लाइफ में मधुरता रहेगी, पुराने विवाद सुलझेंगे।
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा, लेकिन बजट का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: गले में खराश या इंफेक्शन से बचें।
उपाय: एकादशी पर विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम रखें।
लव: जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है, जोखिम कम लें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: बिजनेस में नए सौदे लाभकारी रहेंगे।
लव: भावुक होकर कोई बड़ा फैसला न लें, धैर्य रखें।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।
5. सिंह (Leo)
करियर: सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे।
लव: पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है। रिश्ता मजबूत होगा।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: , भारी सामान उठाने से पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी कामयाबी मिलेगी।
लव: प्रेमी के साथ गलतफहमी दूर होगी। बातचीत जारी रखें।
धन: लेन-देन में सावधानी बरतें, कागजात ध्यान से पढ़ें।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।
7. तुला (Libra)
करियर: साझेदारी के काम में मुनाफा होगा। रचनात्मकता बढ़ेगी।
लव: जीवनसाथी की सलाह आपके बहुत काम आएगी।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। अनावश्यक खरीदारी से बचें।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: मंदिर में पीले रंग की मिठाई का दान करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: अपने काम पर ध्यान दें। ऑफिस में राजनीति से दूर रहें।
लव: रिश्तों में नयापन आएगा। किसी मित्र से मुलाकात होगी।
धन: भूमि या संपत्ति के काम से धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन है।
लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर का प्लान बन सकता है।
धन: बचत करने में सफल रहेंगे, भविष्य की योजनाएं बनाएंगे।
स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में समय का प्रबंधन जरूरी है। काम का बोझ बढ़ सकता है।
लव: परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें, तनाव न पालें।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: किसी प्रोजेटक्ट में आपकी मेहनत रंग लाएगी, पदोन्नति के योग हैं।
लव: सोशल मीडिया के जरिए कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है।
धन: खर्च बढ़ेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
उपाय: जरूरतमंदों को फल दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: विदेश से जुड़ी कंपनियों में काम करने वालों को लाभ मिलेगा।
लव: पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, रिश्तों में समय दें।
धन: निवेश के लिए आज का दिन अति उत्तम है।
स्वास्थ्य: पैर में चोट लगने का डर है, संभलकर चलें।
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