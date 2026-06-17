Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 17 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 17 June 2026: करियर: व्यापार में प्रतिद्वंदियों से आप आगे रहेंगे। लव: पार्टनर के साथ बातचीत में शांत रहना बेहतर है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। लव: प्रेमीसंग किसी बात पर अनबन हो सकती है।

धन: निवेश के लिए दिन उत्तम है। स्वास्थ्य: पेट खराब होने की आशंका है। उपाय: मंदिर में मिश्री का दान करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: कार्यस्थल पर काम का बोझ बढ़ सकता है। लव: जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मामला सुलझेगा।

धन: प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे।

उपाय: गणेश जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं। 4. कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में आज का दिन बेहतरीन परिणाम देगा।

लव: पुराने पारिवारिक मतभेद सुलझेंगे। धन: खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, सोच-समझकर खर्च करें।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहें। उपाय: भगवान शिव का अभिषेक दूध से करें।

5. सिंह (Leo) करियर: व्यापार में आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी। लव: पार्टनर के प्रति अधिक संवेदनशील रहेंगे।

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं। स्वास्थ्य: आंखों में जलन की समस्या हो सकती है।

6. कन्या (Virgo) करियर: कार्यक्षेत्र में आज अच्छे प्रमोशन के योग हैं। लव: प्रेमी के साथ छोटी यात्रा पर जा सकते हैं।

धन: आज किसी अजनबी को उधार देने से बचें। स्वास्थ्य: योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं। 7. तुला (Libra) करियर: कार्यक्षेत्र में आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।

लव: दांपत्य तथा प्रेम जीवन सुखद रहेगा। धन: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: छोटी कन्याओं को फल बांटें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: नौकरीपेशा को पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि का दिन है।

लव: बाहरी गुप्त संबंधों से बचें। धन: शेयर बाजार या लॉटरी में धन लगाने से बचें। स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।

उपाय: हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। 9. धनु (Sagittarius) करियर: छात्रों को विदेश से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।

लव: आज आप काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे। धन: धन की बचत करने में सफल होंगे। स्वास्थ्य: पीठ के निचले हिस्से में दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: मंदिर के पुजारी को पीले वस्त्र दान करें। 10. मकर (Capricorn) करियर: नौकरी में जल्दबाजी में फैसला न लें।

लव: रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं। धन: पुराने कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।

उपाय: पीपल के पेड़ के पास दीप जलाएं। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: राजनीति या प्रशासन से जुड़े लोगों के रुके हुए काम पूरे होंगे।

लव: पार्टनर के साथ डिनर पर जाने का प्लान बन सकता है। धन: सुख-साधनों पर खर्च होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

स्वास्थ्य: पैरों में सूजन हो सकती है। उपाय: बहते पानी में काले तिल प्रवाहित करें।

12. मीन (Pisces) करियर: कार्यस्थल की अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, तभी सफलता मिलेगी। लव: लव पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा।