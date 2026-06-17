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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 17 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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image among the stars, depicting the 12 zodiac signs and the daily horoscope message for 2026
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Wed, 17 Jun 2026 (07:02 IST) Updated Date: Tue, 16 Jun 2026 (15:12 IST)
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1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 17 June 2026: करियर: व्यापार में प्रतिद्वंदियों से आप आगे रहेंगे।
लव: पार्टनर के साथ बातचीत में शांत रहना बेहतर है।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: गर्दन या कंधों में खिंचाव महसूस हो सकता है।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।ALSO READ: Rambha Teej 2026: रम्भा तीज व्रत का क्या है महत्व, उपवास की विधि
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। 
लव: प्रेमीसंग किसी बात पर अनबन हो सकती है।
धन: निवेश के लिए दिन उत्तम है।
स्वास्थ्य: पेट खराब होने की आशंका है।
उपाय: मंदिर में मिश्री का दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर काम का बोझ बढ़ सकता है।
लव: जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मामला सुलझेगा।
धन: प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: गणेश जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में आज का दिन बेहतरीन परिणाम देगा।
लव: पुराने पारिवारिक मतभेद सुलझेंगे। 
धन: खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, सोच-समझकर खर्च करें।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहें।
उपाय: भगवान शिव का अभिषेक दूध से करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: व्यापार में आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी।
लव: पार्टनर के प्रति अधिक संवेदनशील रहेंगे। 
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन की समस्या हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।ALSO READ: Weekly Horoscope June 2026: साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 जून, क्या इस हफ्ते पलटेगी आपकी किस्मत? पढ़ें अपनी राशि का हाल
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आज अच्छे प्रमोशन के योग हैं।
लव: प्रेमी के साथ छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। 
धन: आज किसी अजनबी को उधार देने से बचें।
स्वास्थ्य: योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।
लव: दांपत्य तथा प्रेम जीवन सुखद रहेगा। 
धन: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को फल बांटें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नौकरीपेशा को पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि का दिन है।
लव: बाहरी गुप्त संबंधों से बचें।
धन: शेयर बाजार या लॉटरी में धन लगाने से बचें। 
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को चोला चढ़ाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: छात्रों को विदेश से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।
लव: आज आप काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे।
धन: धन की बचत करने में सफल होंगे।
स्वास्थ्य: पीठ के निचले हिस्से में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: मंदिर के पुजारी को पीले वस्त्र दान करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरी में जल्दबाजी में फैसला न लें।
लव: रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं।
धन: पुराने कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: पीपल के पेड़ के पास दीप जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: राजनीति या प्रशासन से जुड़े लोगों के रुके हुए काम पूरे होंगे।
लव: पार्टनर के साथ डिनर पर जाने का प्लान बन सकता है।
धन: सुख-साधनों पर खर्च होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन हो सकती है।
उपाय: बहते पानी में काले तिल प्रवाहित करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल की अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, तभी सफलता मिलेगी। 
लव: लव पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा। 
धन: धन का आगमन निरंतर बना रहेगा। 
स्वास्थ्य: आज थकान की शिकायत हो सकती है।
उपाय: गरीब बच्चों को स्टेशनरी का सामान दान करें।ALSO READ: Monsoon 2026 Prediction: मानसून 2026 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, जानिए क्या कहते हैं ग्रह-नक्षत्र

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