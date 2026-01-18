Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 18 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, रविवार, 18 जनवरी 2026 (07:04 IST)

1. मेष (Aries) Today 18 January horoscope in Hindi 2026 :करियर: आज आपको कार्य में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं

लव: प्रेम जीवन में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। धन: आज के दिन जल्दबाज़ी में कोई बड़ा निवेश न करें।

2. वृषभ (Taurus) करियर: नौकरी के मामले में सफलता मिल सकती है। लव: प्रेम प्रसंग आपके मन को शांति और सुकून देगा।

धन: आज आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें। स्वास्थ्य: शारीरिक गतिविधि बढ़ाने से लाभ होगा। उपाय: भगवान शिव का ध्यान करें और जल अर्पित करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: कार्यक्षेत्र में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लें।

लव: प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

स्वास्थ्य: तनाव से बचने के लिए ध्यान करें। उपाय: किसी भी गरीब को भोजन दान करें।

4. कर्क (Cancer) करियर: आज कार्यों में सफलता मिल सकती है। लव: प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।

5. सिंह (Leo) करियर: नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। लव: प्रेम जीवन में अच्छे संकेत हैं।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। स्वास्थ्य: आज अत्यधिक मेहनत से बचें। उपाय: प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें।

6. कन्या (Virgo) करियर: किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के योग हैं।

लव: प्यार में थोड़ी उथल-पुथल हो सकती है। धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: शरीर में आलस्य महसूस हो सकता है।

उपाय: गाय के सामने घी का दीपक जलाएं। 7. तुला (Libra) करियर: आज काम में व्यस्तता रहेगी।

लव: रिश्ते में सामंजस्य बना रहेगा। धन: वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।

उपाय: रोज़ाना पवित्र तुलसी में जल अर्पित करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: आज करियर में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।

लव: एक-दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी। धन: धन संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य: सेहत में कोई विशेष समस्या नहीं होगी।

उपाय: शनि देव को तेल का दीपक अर्पित करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: आज के दिन आपकी मेहनत का फल मिलेगा।

लव: रिश्ते में खुशियां और प्यार रहेगा। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य: सभी की सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: मंगलवार को बजरंग बली की पूजा करें। 10. मकर (Capricorn) करियर: कार्यस्थल की परेशानियों को आप आज पार कर लेंगे।

लव: प्रेम जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा। स्वास्थ्य: सेहत के प्रति सतर्क रहें।

उपाय: सफेद रंग के फूलों का दान करें। 11. कुम्भ (Aquarius) करियर: कार्यस्थल पर टीम के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।

लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। धन: व्यापार तथा अति‍रिक्त क्षेत्र से धन लाभ के योग बनेंगे।

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: किसी गरीब को वस्त्र दान करें।

12. मीन (Pisces) करियर: कार्यक्षेत्र के आज काम में स्थिरता आएगी। लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य रहेगा।