rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 18 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rashifal Today, Horoscope 18 January 2026

WD Feature Desk

, रविवार, 18 जनवरी 2026 (07:04 IST)
1. मेष (Aries)
 
Today 18 January horoscope in Hindi 2026 :करियर: आज आपको कार्य में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं
लव: प्रेम जीवन में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। 
धन: आज के दिन जल्दबाज़ी में कोई बड़ा निवेश न करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें।
उपाय: आज हनुमान जी के दर्शन करें।ALSO READ: Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगा
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर: नौकरी के मामले में सफलता मिल सकती है। 
लव: प्रेम प्रसंग आपके मन को शांति और सुकून देगा।
धन: आज आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें।
स्वास्थ्य: शारीरिक गतिविधि बढ़ाने से लाभ होगा।
उपाय: भगवान शिव का ध्यान करें और जल अर्पित करें।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लें।
लव: प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। 
धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है। 
स्वास्थ्य: तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।
उपाय: किसी भी गरीब को भोजन दान करें।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर: आज कार्यों में सफलता मिल सकती है। 
लव: प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।
धन: आज पुराने निवेश से भी फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत के लिए यह अच्छा दिन है।
उपाय: शहद का सेवन करें।ALSO READ: Numerology Horoscope 2026: प्रेम, करियर, स्वास्थ्य संबंधी अंक ज्योतिष की भविष्यवाणी, पढ़ें 19 से 25 जनवरी 2026 तक
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर: नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। 
लव: प्रेम जीवन में अच्छे संकेत हैं। 
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। 
स्वास्थ्य: आज अत्यधिक मेहनत से बचें।
उपाय: प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के योग हैं। 
लव: प्यार में थोड़ी उथल-पुथल हो सकती है। 
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: शरीर में आलस्य महसूस हो सकता है। 
उपाय: गाय के सामने घी का दीपक जलाएं।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर: आज काम में व्यस्तता रहेगी। 
लव: रिश्ते में सामंजस्य बना रहेगा। 
धन: वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।
उपाय: रोज़ाना पवित्र तुलसी में जल अर्पित करें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: आज करियर में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। 
लव: एक-दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी।
धन: धन संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है।
स्वास्थ्य: सेहत में कोई विशेष समस्या नहीं होगी।
उपाय: शनि देव को तेल का दीपक अर्पित करें।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर: आज के दिन आपकी मेहनत का फल मिलेगा। 
लव: रिश्ते में खुशियां और प्यार रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 
स्वास्थ्य: सभी की सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: मंगलवार को बजरंग बली की पूजा करें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर: कार्यस्थल की परेशानियों को आप आज पार कर लेंगे।
लव: प्रेम जीवन में कुछ तनाव हो सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा।
स्वास्थ्य: सेहत के प्रति सतर्क रहें। 
उपाय: सफेद रंग के फूलों का दान करें।
 
11. कुम्भ (Aquarius)
 
करियर: कार्यस्थल पर टीम के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।
लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। 
धन: व्यापार तथा अति‍रिक्त क्षेत्र से धन लाभ के योग बनेंगे। 
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: किसी गरीब को वस्त्र दान करें।
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर: कार्यक्षेत्र के आज काम में स्थिरता आएगी। 
लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। 
स्वास्थ्य: सेहत में कोई परेशानी नहीं होगी। 
उपाय: काले तिल का दान करें।ALSO READ: Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रि साधना के 8 वो गुप्त रहस्य, जिन्हें आज भी छिपाकर रखते हैं साधक

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

18 January Birthday: आपको 18 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels