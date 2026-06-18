Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 18 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष राशि (Aries) Today Horoscope Rashifal 18 June 2026: करियर: ऑफिस में किसी पेंडिंग काम को पूरा करने में सफल होंगे।

लव: पार्टनर के साथ छोटी सी सैर मन खुश कर देगी। धन: धन के मामले में दिन संतुलित है। स्वास्थ्य: शाम को आंखों में थकान महसूस हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: आज खुद को शांत रखें और एक-एक कर काम निपटाएं। लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।

धन: आज धन के मामले में हाथ थोड़ा तंग रह सकता है। स्वास्थ्य: पेट की समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं। 3. मिथुन (Gemini) करियर: आज टीम के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा।

लव: सिंगल लोगों के लिए आज कोई नया रिश्ता दस्तक दे सकता है। धन: कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय अकेले बिताएं। उपाय: पक्षियों को पानी पिलाएं और दाना डालें।

4. कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से बहस न करें। लव: भावुकता में आकर कोई बड़ा फैसला न लें।

धन: घर की मरम्मत या सजावट पर पैसा खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: ठंडा पानी पीने से परहेज करें।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें। 5. सिंह (Leo) करियर: आपके काम करने के तरीके की प्रशंसा होगी।

लव: लव लाइफ में रोमांच रहेगा। धन: आज लिया गया आर्थिक फैसला भविष्य में लाभ देगा। स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें। 6. कन्या (Virgo) करियर: बारीकियों पर ध्यान देने की आपकी आदत आज आपको बड़े नुकसान से बचा लेगी।

लव: दांपत्य जीवन में सुख बना रहेगा। धन: धन आज सोच-समझकर खर्च करें। स्वास्थ्य: ज्यादा तनाव न लें, नींद पूरी करें।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें। 7. तुला (Libra) करियर: आज ऑफिस में माहौल हल्का-फुल्का रहेगा।

लव: रिश्तों में संतुलन बनाने की कोशिश करें। धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: कमर दर्द की शिकायत रह सकती है। उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: आज मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन निराश न हों।

लव: आप अपने मन की बात पार्टनर से कह पाएंगे। धन: अचानक कोई बड़ा खर्च आ सकता है। स्वास्थ्य: पुराने रोगों से राहत मिलेगी।

9. धनु (Sagittarius) करियर: अटके हुए सरकारी काम आज पूरे हो सकते हैं। लव: पार्टनर के साथ भविष्य बिताने पर चर्चा होगी।

धन: शेयर बाजार या संपत्ति से लाभ मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य: खुद को हाइड्रेटेड रखें।

उपाय: शिव मंदिर में कपूर जलाएं। 10. मकर (Capricorn) करियर: कार्य में अनुशासन से योजनाओं में लाभ होगा।

लव: पार्टनर के प्रति स्वभाव में नरमी लाएं। धन: धन संचय करने के लिए आज का दिन अच्छा है।

स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है। उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करें।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: किसी पुराने प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करना पड़ सकता है। लव: रिश्तों में नयापन महसूस होगा।

धन: आज आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन अधिक खर्च से बचें। स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे।

उपाय: जरूरतमंदों को काले चने या तिल दान करें। 12. मीन (Pisces) करियर: आपकी सलाह आज दूसरों के काम आएगी।

लव:पार्टनर की छोटी-छोटी खुशियों का ख्याल रखें। धन: कोई पुरानी उधारी वापस मिल सकती है। स्वास्थ्य: पैर में दर्द या सूजन हो सकती है।