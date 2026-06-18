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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 18 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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Daily Horoscope 2026 with Birth Chart and Pictures of 12 Zodiac Signs
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Thu, 18 Jun 2026 (07:04 IST) Updated Date: Wed, 17 Jun 2026 (14:46 IST)
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1. मेष राशि (Aries)

Today Horoscope Rashifal 18 June 2026: करियर: ऑफिस में किसी पेंडिंग काम को पूरा करने में सफल होंगे।
लव: पार्टनर के साथ छोटी सी सैर मन खुश कर देगी।
धन: धन के मामले में दिन संतुलित है। 
स्वास्थ्य: शाम को आंखों में थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: सौर आषाढ़ मास 2026: जानिए इसका धार्मिक महत्व और विशेष परंपराएं
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आज खुद को शांत रखें और एक-एक कर काम निपटाएं।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। 
धन: आज धन के मामले में हाथ थोड़ा तंग रह सकता है।
स्वास्थ्य: पेट की समस्या परेशान कर सकती है। 
उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज टीम के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा।
लव: सिंगल लोगों के लिए आज कोई नया रिश्ता दस्तक दे सकता है।
धन: कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय अकेले बिताएं। 
उपाय: पक्षियों को पानी पिलाएं और दाना डालें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से बहस न करें। 
लव: भावुकता में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। 
धन: घर की मरम्मत या सजावट पर पैसा खर्च हो सकता है। 
स्वास्थ्य: ठंडा पानी पीने से परहेज करें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: आपके काम करने के तरीके की प्रशंसा होगी। 
लव: लव लाइफ में रोमांच रहेगा। 
धन: आज लिया गया आर्थिक फैसला भविष्य में लाभ देगा।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। 
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: बारीकियों पर ध्यान देने की आपकी आदत आज आपको बड़े नुकसान से बचा लेगी।
लव: दांपत्य जीवन में सुख बना रहेगा। 
धन: धन आज सोच-समझकर खर्च करें। 
स्वास्थ्य: ज्यादा तनाव न लें, नींद पूरी करें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: आज ऑफिस में माहौल हल्का-फुल्का रहेगा।
लव: रिश्तों में संतुलन बनाने की कोशिश करें। 
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है। 
स्वास्थ्य: कमर दर्द की शिकायत रह सकती है। 
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन निराश न हों।
लव:  आप अपने मन की बात पार्टनर से कह पाएंगे।
धन: अचानक कोई बड़ा खर्च आ सकता है। 
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से राहत मिलेगी। 
उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं।ALSO READ: बुधादित्य और गजलक्ष्मी योग का दुर्लभ संयोग, 5 राशियों पर होगी धन-वर्षा

 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: अटके हुए सरकारी काम आज पूरे हो सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य बिताने पर चर्चा होगी। 
धन: शेयर बाजार या संपत्ति से लाभ मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: खुद को हाइड्रेटेड रखें। 
उपाय: शिव मंदिर में कपूर जलाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्य में अनुशासन से योजनाओं में लाभ होगा। 
लव: पार्टनर के प्रति स्वभाव में नरमी लाएं। 
धन: धन संचय करने के लिए आज का दिन अच्छा है। 
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: किसी पुराने प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करना पड़ सकता है। 
लव: रिश्तों में नयापन महसूस होगा। 
धन: आज आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन अधिक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे। 
उपाय: जरूरतमंदों को काले चने या तिल दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: आपकी सलाह आज दूसरों के काम आएगी। 
लव:पार्टनर की छोटी-छोटी खुशियों का ख्याल रखें।
धन: कोई पुरानी उधारी वापस मिल सकती है।
स्वास्थ्य: पैर में दर्द या सूजन हो सकती है। 
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।ALSO READ: Muharram 2026: कब से शुरू हो रहा है मोहर्रम मास, जानें सही डेट

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