Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 18 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (07:04 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 18 September 2025 : करियर: आज आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी।

लव: जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए कोई खास व्यक्ति जीवन में आ सकता है। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें।

वृषभ (Taurus) करियर: करियर में थोड़ी धीमी गति महसूस हो सकती है। धैर्य रखें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। बातचीत से इन्हें सुलझाएं। धन: धन के मामले में सावधान रहें। किसी को उधार देने से बचें।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अपनी दिनचर्या और खान-पान का ध्यान रखें।

उपाय: आज लक्ष्मी जी की पूजा करें। मिथुन (Gemini) करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको प्रशंसा मिलेगी।

लव: रिश्तों में मजबूती आएगी। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। धन: अचानक धन लाभ हो सकता है। निवेश के लिए समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें। ध्यान और योग से लाभ होगा। उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

कर्क (Cancer) करियर: कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से उनका सामना करेंगे।

लव: रिश्तों में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। अपने पार्टनर के प्रति संवेदनशील रहें। धन: खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें।

सिंह (Leo) करियर: आपके नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी। आपको नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं।

लव: प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांच रहेगा। धन: धन का प्रवाह अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें। कन्या (Virgo) करियर: काम में सावधानी बरतें। सहकर्मियों से वाद-विवाद से बचें।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: छोटी-मोटी बीमारियों का ध्यान रखें।

उपाय: भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं। तुला (Libra) करियर: करियर में तरक्की के योग हैं। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आपके संबंध मजबूत होंगे। धन: आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धनलाभ के योग।

स्वास्थ्य: घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: खासकर शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

लव: प्रेम संबंधी रिश्तों में सावधानी बरतें। इस कारण घर में तनाव हो सकता है। धन: घरेलू मामलों में अनावश्यक खर्चों से बचें। धन की बचत करें।

स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव से बचें। उपाय: विशेषकर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं।

धनु (Sagittarius) करियर: नौकरीपेशा को हर काम में सफलता मिलेगी। पदोन्नति संभव। लव: प्रेम संबंधों में खुशियां आएंगी। घर का वातावरण सुखद रहेगा।

धन: धन लाभ के योग हैं। बचत में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी होने से स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: प्रति गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें। मकर (Capricorn) करियर: जॉब कर रहे लोग काम में धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। व्यापार हेतु शुभ समय।

लव: रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें। विवाद से बचें। धन: धन के निवेश में सावधानी बरतें। पहले किसी से सलाह लें।

स्वास्थ्य: घर के बुजुर्ग जोड़ों के दर्द से सावधान रहें। उपाय: हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र हेतु समय शुभ।

लव: प्रेम संबंधों में उत्साह बना रहेगा। बिगड़ी बात बनेगी। धन: आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: घर में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: शनिवार को गरीब को भोजन कराएं।

मीन (Pisces) करियर: कार्यस्थल पर रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। वेतन वृद्धि की संभावना।

लव: प्रेम जीवन के रिश्तों में गहराई आएगी। धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। धन व्यय पर रोक लगाएं।