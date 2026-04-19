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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 19 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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आज का दैनिक भविष्यफल का सुंदर फोटो
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sun, 19 Apr 2026 (07:04 IST) Updated Date: Sat, 18 Apr 2026 (14:40 IST)
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मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 19 April 2026: करियर: आज अधूरे काम आज पूरे हो सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ पुरानी यादें ताज़ा होंगी।
धन: धन निवेश के लिए दिन सामान्य है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: Akshaya Tritiya Festival 2026: 'जल और अन्न' दान के महापुण्य का दिन अक्षय तृतीया, भीषण गर्मी में ये 5 वस्तुएं दान करने से घर आएगी बरकत
 

वृषभ (Taurus)

करियर: ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी।
लव: लव रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: आपका पेट आज खराब हो सकता है।
उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें।
 

मिथुन (Gemini)

करियर: आज ऑफिस के काम पर फोकस करें।
लव: लव लाइफ में किसी तीसरे का हस्तक्षेप तनाव दे सकता है।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल के प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे।
लव: आज प्रेमी साथी को समय दें।
धन: प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 

सिंह (Leo)

करियर: मल्टीटास्किंग के कार्य में आत्मविश्वास बना रहेगा।
लव: रोमांस के लिए दिन बेहतरीन है।
धन: व्यापार में बड़ा मुनाफा होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 

कन्या (Virgo)

करियर: काम का दबाव बढ़ेगा, धैर्य से काम लें।
लव: प्रेमीसंग छोटी बातों पर बहस न करें।
धन: उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान महसूस होगी।
उपाय: मंदिर में चने की दाल का दान करें।
 

तुला (Libra)

करियर: ऑफिस में कार्यरत लोगों के लिए दिन शानदार है।
लव: प्रेमीसंग विवाह का प्रस्ताव मिल सकते है।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
उपाय: पीपल के पेड़ के पास घी का दीपक जलाएं।ALSO READ: Akshaya Tritiya Story: एक मामूली वैश्य कैसे बना चक्रवर्ती सम्राट? जानें अक्षय तृतीया की यह चमत्कारिक कथा!
 

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें।
लव: प्रेम जीवन में कोई नई शुरुआत हो सकती है।
धन: प्रतिदिन के खर्चों पर नजर रखें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द महसूस हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 

धनु (Sagittarius)

करियर: आ‍पकी चंचलता करियर के लिए फायदेमंद होगी।
लव: लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भावनात्मक जुड़ाव बनेगा।
धन: आकस्मिक लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से राहत मिलेगी।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 

मकर (Capricorn)

करियर: कला और साहित्य के क्षेत्र में नाम होगा।
लव: पार्टनर के प्रति वफादारी रिश्ता मजबूत करेगी।
धन: आज बचत की योजना बनाना सही रहेगा।
स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन हो सकता है।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 

कुंभ (Aquarius)

करियर: नौकरीपेशा बदलाव के लिए तैयार रहें।
लव: प्रेमी से सरप्राइज मिल सकता है।
धन: दोस्तों पर पैसा खर्च होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या सूजन हो सकती है।
उपाय: जरूरतमंदों की मदद करें।
 

मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा, बॉस खुश रहेंगे।
लव: प्रेमीसंग अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें।
धन: कारोबारियों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
स्वास्थ्य: गले से जुड़ी परेशानी हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को उपहार दें।ALSO READ: Char dham yatra: चार धाम यात्रा में रखें ये 10 सावधानियां जरूर जानें
 

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