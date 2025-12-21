Hanuman Chalisa

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 21 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

WD Feature Desk

, रविवार, 21 दिसंबर 2025 (07:02 IST)
1. मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 21 December 2025: करियर आज कार्यस्थल पर सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको और मेहनत करने की आवश्यकता होगी।
लव प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 
स्वास्थ्य मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें।
उपाय गौ माता को हरा चारा खिलाएं।ALSO READ: Jupiter Transit 2026: नववर्ष 2026 में गुरु किन जातकों के विवाह में बनेंगे बाधक
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर करियर में प्रगति के योग हैं। कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाएंगे।
लव पारिवारिक जीवन में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा। 
धन संपत्ति संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है।
स्वास्थ्य स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही से बचें।
उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर नौकरी में आपकी मेहनत का परिणाम अच्छा मिलेगा। 
लव लव रिलेशनशिप के मामले में गलतफहमी हो सकती है। 
धन नई योजनाएं अच्छी आमदनी का ज़रिया बनेंगी। 
स्वास्थ्य तनाव कम करने के लिए रचनात्मक कार्य करें।
उपाय गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर कार्यस्थल के रुके हुए काम पूरे होंगे। धैर्य से स्थिति संभालें।
लव भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा।
धन आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है। आज भाग्य से धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य आज मानसिक चिंता बढ़ सकती है। 
उपाय भगवान शिव को जल चढ़ाएं।
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर आज आपके प्रयासों की सराहना होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा।
लव परिवार में शांति और प्रेम का माहौल। 
धन निवेश शुभ रहेगा और आय के नए स्रोत मिलेंगे।
स्वास्थ्य ऊर्जा बनी रहेगी। आंखों में थकावट हो सकती है, आराम करें।
उपाय सूर्य देव को जल चढ़ाएं।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर आज छात्रों को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। प्रेम की स्थिति सामान्य बनी रहेगी।
धन आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। निवेश से लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य पाचन तंत्र पर ध्यान दें। त्वचा संबंधित छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है।
उपाय हरे वस्त्र पहनें और तुलसी को जल चढ़ाएं।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं। सहयोग से सफलता मिलेगी।
लव प्रेम में धैर्य रखें। परिवार की समस्या दूर होगी और संतुलन बना रहेगा।
धन धन लाभ होगा, काम की रुकावटें दूर होंगी। निवेश के लिए दिन अनुकूल है।
स्वास्थ्य पैरों में थकान हो सकती है, आराम करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।ALSO READ: Numerology Horoscope: अंक राशिफल दिसंबर 2025: जानें आपके मूलांक की भविष्यवाणी! (22 से 28 December)
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर लक्ष्यों को लेकर स्पष्टता रहेगी। कार्यकुशलता से कठिन परिस्थितियों पर नियंत्रण पाएंगे।
लव पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखें।
धन धन लाभ होगा। निवेश शुभ रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा रहेगा। जोखिम लेने से बचें।
उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर व्यापारी वर्ग को जीवनसाथी के साथ सहयोग की भावना रखेंगे। 
लव प्रेम मित्रों के साथ अच्‍छा समय व्यतीत होगा। 
धन आज धन लाभ के योग हैं। निवेश से फायदा होगा।
स्वास्थ्य मानसिक तनाव से दूर रहें। सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय माता लक्ष्मी की पूजा करें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर व्यापारी वर्ग को जीवनसाथी के साथ सहयोग की भावना रखेंगे।
लव दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। परिवार में खुशहाली आएगी।
धन रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी।
स्वास्थ्य आज आराम को प्राथमिकता दें।
उपाय तुलसी को जल चढ़ाएं।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर व्यापार आज रोज के अपेक्षा अधिक लाभदायक रहेगा। 
लव परिवार में किसी पुराने व्यक्ति से सलाह लें।
धन आर्थिक लाभ के योग हैं। निवेश के लिए अनुकूल दिन है।
स्वास्थ्य तनाव से दूर रहने की कोशिश करें।
उपाय गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करें।
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर आज बिजनेस कार्यक्षेत्र में नई शुरुआत हो सकती है।
लव  पारिवारिक सहयोग मिलेगा, भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे।
धन आज आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
स्वास्थ्य मानसिक तनाव से दूर रहें। पाचन तंत्र पर ध्यान दें।
उपाय शनिदेव को तेल चढ़ाएं।ALSO READ: Solstice 2025: 21 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन, जनिए 5 दिलचस्प बातें

