Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 24 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, बुधवार, 24 दिसंबर 2025 (07:04 IST)

1. मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 24 December 2025 : करियर : आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। कोई नया अवसर मिल सकता है।

लव : साथी के साथ अच्छा संवाद रहेगा, रिश्ते में स्नेह बढ़ेगा। धन : धन लाभ की संभावना है, लेकिन खर्चों पर भी ध्यान दें।

2. वृष (Taurus) करियर : आज कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।

लव : अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। धन : वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी, निवेश से बचें।

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें। उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं।

3. मिथुन (Gemini) करियर : नौकरीपेशा को कार्य में सफलता प्राप्त होगी, नए अवसर मिल सकते हैं।

लव : अपने रिश्ते में और समझदारी बढ़ेगी। धन : धन की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें।

उपाय : केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। 4. कर्क (Cancer) करियर : कार्यस्थल पर कुछ बदलाव हो सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी होंगे।

लव : रिश्तों में थोड़ी असहमति हो सकती है, धैर्य रखें। धन : कारोबारियों को कुछ अतिरिक्त आय हो सकती है।

स्वास्थ्य : तनाव से बचें, आराम करें और खुद को तरोताजा रखें। उपाय : चांदी का सिक्का घर में रखें।

5. सिंह (Leo) करियर : कार्य में सकारात्मक बदलाव आएंगे, नौकरी में प्रमोशन की संभावना है।

लव : प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी। धन : वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, धन लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें। उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें।

6. कन्या (Virgo) करियर : कार्य में ध्यान केंद्रित रखें, सफलता निश्चित मिलेगी।

लव : रिश्तों में थोड़ी दूरी हो सकती है, प्रयास करें कि संवाद बेहतर हो। धन : वित्तीय मामलों में कोई बड़ा कदम न उठाएं।

7. तुला (Libra) करियर : आज आप अपने कार्य में नई दिशा पा सकते हैं। लव : रिश्ते में आत्मीयता बढ़ेगी, अच्छा समय बिताएंगे।

धन : आय में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य : शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।

उपाय : तांबे के बर्तन का उपयोग करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर : कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं।

लव : रिश्तों में हल्की सी तकरार हो सकती है, समझदारी से काम लें। धन : आज वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें। उपाय : हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

9. धनु (Sagittarius) करियर : आज कार्य में कठिनाई हो सकती है, लेकिन आत्मविश्वास से पार पा सकते हैं।

लव : प्रेम संबंधों में ताजगी आएगी। धन : धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।

उपाय : श्रीगणेश को लड्डू चढ़ाएं। 10. मकर (Capricorn) करियर : कार्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप उसे हल कर लेंगे।

लव : रिश्ते में स्थिरता आएगी, पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं। धन : आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य : शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छे रहेंगे। उपाय : तुलसी के पौधे की पूजा करें।

11. कुम्भ (Aquarius) करियर : कार्य में नई दिशा मिलने के संकेत हैं, उत्साही रहें।

लव : रिश्ते में समझदारी बढ़ेगी। धन : आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य : ताजगी महसूस करेंगे, व्यायाम करें।

उपाय : लोहे के बर्तन का उपयोग करें। 12. मीन (Pisces) करियर : कार्यस्थल पर सफलता के अच्छे संकेत हैं।

लव : रिश्ते में प्रेम और समझ बढ़ेगी। धन : वित्तीय लाभ होगा, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें। स्वास्थ्य : मानसिक शांति बनाए रखें।