Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 अप्रैल, 2026)
दैनिक राशिफल: 25 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 (07:04 IST)
Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (14:32 IST)
मेष - Aries
Today Rashifal 25 April 2026: करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी, पदोन्नति के योग हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।
धन: आकस्मिक धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।
वृषभ - Taurus
करियर: नई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए समय शुभ है।
लव: पार्टनर के साथ छोटी यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: निवेश किसी से सलाह लेकर करें, आज का दिन उत्तम है।
स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या हो सकती है।
उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें।
मिथुन - Gemini
करियर: कार्यस्थल पर वाणी पर नियंत्रण रखें, विवाद से बचें।
लव: पुराने प्रेमी मित्रों से मुलाकात होगी।
धन: बढ़ रही फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: बढ़ती गर्मी में मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
कर्क - Cancer
करियर: छात्र वर्ग को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में पहले से अधिक प्रगाढ़ता आएगी।
धन: पैतृक संपत्ति से धनलाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो तो योग करें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
सिंह - Leo
करियर: बिजनेस में नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी, नौकरीपेशा को नए अवसर मिलेंगे।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: व्यापार में बड़ी अच्छी डील मिल सकती है।
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतनी चाहिए।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
कन्या - Virgo
करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: सिंगल लोगों को नया लव पार्टनर मिल सकता है।
धन: कारोबार में रुके हुए काम पूरे होंगे।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र का ध्यान रखें।
तुला - Libra
करियर: ऑफिस से अटका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में पारदर्शिता रखें।
धन: धन विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।
वृश्चिक - Scorpio
करियर: आज नौकरी में कठिन परिश्रम का फल जरूर मिलेगा।
लव: जीवनसाथी के साथ बढ़ता विवाद सुलझ जाएगा।
धन: कारोबारी लॉटरी या सट्टेबाजी से दूर रहें।
स्वास्थ्य: आपको त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
धनु - Sagittarius
करियर: नौकरी हेतु विदेश जाने की योजना सफल हो सकती है।
लव: प्रेमीसंग अच्छा समय बीतेगा।
धन: किसी को उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।
स्वास्थ्य: खुद को हाइड्रेटेड रखें।
उपाय: नारायण मंदिर में चने की दाल दान करें।
मकर - Capricorn
करियर: कारोबार में बदलाव की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है।
लव: प्रेमीजन पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें।
धन: पुरानी उधारी चुकाने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: आज आंखों की जांच करवाएं।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
कुंभ - Aquarius
करियर: नौकरीपेशा की नई तकनीक सीखने में रुचि बढ़ेगी।
लव: लव रिश्तों में दूरी आ सकती है, संवाद करें।
धन: कारोबार में आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: अनिद्रा की शिकायत हो सकती है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
मीन - Pisces
करियर: कला और साहित्य से जुड़े लोग सफल रहेंगे।
लव: लव मैरिज में इमोशनल फैसले लेने से बचें।
धन: व्यापार से आकस्मिक लाभ के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: पेट के दर्द में राहत मिलेगी।
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