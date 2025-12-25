Festival Posters

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 दिसंबर, 2025)

Today Rashifal 25 December 2025

WD Feature Desk

, गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 (07:02 IST)
1. मेष (Aries) 
 
Today Horoscope Rashifal 25 December 2025: करियर : कार्यक्षेत्र में आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दूसरों की मदद से सफलता मिलेगी।
लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। साथी के साथ समय बिताएं।
धन : आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय : अन्न का दान करें।
 
2. वृष (Taurus) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपका धैर्य और मेहनत सफलता दिलाएगी।
लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दूरियां हो सकती हैं
धन : आज किसी बड़े खर्च से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।
उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं।
 
3. मिथुन (Gemini) 
 
करियर : कारोबार के पुरानी परियोजनाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं।
लव : प्रेम संबंधों में साथी के साथ अच्छे पल बिताएंगे।
धन : आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी रहेगी। 
स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय : केले के पेड़ की पूजा करें।
 
4. कर्क (Cancer) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का परिणाम मिलेगा।
लव : प्रेम संबंधों में कोई नया अवसर आ सकता है। 
धन : आज खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए आराम करें।
उपाय : चांदी के सिक्के का उपयोग करें।
 
5. सिंह (Leo) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपका प्रयास रंग लाएगा।
लव : लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन : कारोबार की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।  
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।
उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
6. कन्या (Virgo) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें, स्थिति बेहतर होगी।
लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दूरी हो सकती है।
धन : आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है। 
स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति के लिए आराम करेंगे।
उपाय : माता काली की पूजा करें।
 
7. तुला (Libra) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन सफलता दिलाएगी। लाभ मिल सकता है।
लव : प्रेम संबंधों में आपसी संवाद से स्थिति सुधर जाएगी।
धन : किसी बड़े निवेश से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे, मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय : तांबे के बर्तन का उपयोग करें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio) 
 
करियर : आज अचानक कार्यक्षेत्र में कोई नई चुनौती आ सकती है। 
लव : प्रेम संबंधों में आपसी समझ से हल निकलेगा।
धन : आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा। 
स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें।
उपाय : सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
9. धनु (Sagittarius) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके प्रयास सफल होंगे।
लव : प्रेम संबंधों में प्यार और समझ बढ़ेगी। साथी के साथ समय बिताएं।
धन : आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बड़े खर्च से बचें। 
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। 
उपाय : तुलसी के पौधे की पूजा करें।
 
10. मकर (Capricorn) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत से सफलता मिल सकती है।
लव : प्रेमी पार्टनर के साथ अच्छे समय का आनंद लेंगे।
धन : कारोबारियों को किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। 
स्वास्थ्य : सेहत में कोई नई चुनौती आ सकती है, मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें। 
 
11. कुम्भ (Aquarius) 
 
करियर : नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र से कुछ अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।
लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य और प्यार बढ़ेगा। 
धन : आज व्यापार में आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य : घर-बाहर विवाद से बचने हेतु मानसिक शांति बनाए रखें। 
उपाय : आज शहद का सेवन करें।
 
12. मीन (Pisces) 
 
करियर : पार्टनर के साथ कार्यरत लोगों को नया अवसर मिल सकता है।
लव : प्रेम संबंध की उलझन आपसी समझ से हल होगी।
धन : कारोबार में आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे
उपाय : पीपल वृक्ष में जल अर्पित करें।

