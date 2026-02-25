Festival Posters

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 25 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल का सुंदर फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 (07:02 IST) Updated Date: Tue, 24 Feb 2026 (14:44 IST)
1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 25 February 2026: करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाएं, काम समय पर पूरा होगा।
लव: पार्टनर के साथ आउटिंग की योजना बन सकती है।
धन: रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: ताजगी महसूस करेंगे, ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: बहते जल में रेवड़ियां प्रवाहित करें।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आज ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: साथी के साथ चल रहा मनमुटाव आज समाप्त होगा।
धन: भौतिक सुख-साधनों पर खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: खान-पान का ध्यान रखें।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: व्यापारियों के लिए मुनाफे वाला दिन है।
लव: लव लाइफ में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है।
धन: अचानक खर्च आने से बजट बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, सफलता के योग हैं।
लव: परिवार और साथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: निवेश के लिए आज का दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: चांदी के पात्र में जल पिएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: नौकरी में कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा।
लव: साथी के प्रति वफादार रहें, विश्वास बढ़ेगा।
धन: पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर मेहनत ज्यादा करना पड़ सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में आज गंभीरता आएगी।
धन: शेयर बाजार से जुड़े लोग सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: त्वचा से जुड़ी एलर्जी परेशान कर सकती है।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी में शुभ परिणाम कम मिल सकते हैं, निराश न हों।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।
धन: आय के नए स्रोत विकसित होंगे।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को टॉफी या फल दें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में अपने काम पर ध्यान दें।
लव: किसी पुरानी बात को लेकर विवाद हो सकता है।
धन: उधार लेने-देने से बचें।
स्वास्थ्य: पुराने रोगों में सुधार देखने को मिलेगा।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा या विदेश जाने के प्रयास सफल होंगे।
लव: पार्टनर के साथ लंबी बातचीत सुखद रहेगी।
धन: भूमि या भवन से लाभ होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।
उपाय: चने की दाल का दान करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा कौ टारगेट पूरा करने का दबाव रहेगा।
लव: जीवनसाथी की सलाह आज काम आएगी।
धन: पैसा निवेश करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लें।
स्वास्थ्य: आज सिर भारी रह सकता है।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।
लव: पार्टनर के साथ किसी सरप्राइज ट्रिप पर जा सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, फिजूलखर्ची न करें।
स्वास्थ्य: योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं।
लव: प्रेम रिश्तों में मजबूती आएगी, आपसी प्रेम बढ़ेगा।
धन: पुराने रुके हुए काम आज पूरे होंगे और धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: हल्का भोजन लें, पेट से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

