Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 25 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 25 February 2026: करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाएं, काम समय पर पूरा होगा।

लव: पार्टनर के साथ आउटिंग की योजना बन सकती है। धन: रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

2. वृषभ (Taurus) करियर: आज ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लव: साथी के साथ चल रहा मनमुटाव आज समाप्त होगा।

धन: भौतिक सुख-साधनों पर खर्च बढ़ सकता है। स्वास्थ्य: खान-पान का ध्यान रखें। उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: व्यापारियों के लिए मुनाफे वाला दिन है। लव: लव लाइफ में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है।

धन: अचानक खर्च आने से बजट बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें। उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

4. कर्क (Cancer) करियर: अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, सफलता के योग हैं। लव: परिवार और साथी का पूरा सहयोग मिलेगा।

धन: निवेश के लिए आज का दिन शुभ है। स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय: चांदी के पात्र में जल पिएं।

5. सिंह (Leo) करियर: नौकरी में कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। लव: साथी के प्रति वफादार रहें, विश्वास बढ़ेगा।

धन: पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य: आंखों में जलन या दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 6. कन्या (Virgo) करियर: कार्यस्थल पर मेहनत ज्यादा करना पड़ सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में आज गंभीरता आएगी। धन: शेयर बाजार से जुड़े लोग सावधानी बरतें। स्वास्थ्य: त्वचा से जुड़ी एलर्जी परेशान कर सकती है।

7. तुला (Libra) करियर: नौकरी में शुभ परिणाम कम मिल सकते हैं, निराश न हों। लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

धन: आय के नए स्रोत विकसित होंगे। स्वास्थ्य: कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। उपाय: छोटी कन्याओं को टॉफी या फल दें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यक्षेत्र में अपने काम पर ध्यान दें। लव: किसी पुरानी बात को लेकर विवाद हो सकता है।

धन: उधार लेने-देने से बचें। स्वास्थ्य: पुराने रोगों में सुधार देखने को मिलेगा। उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

9. धनु (Sagittarius) करियर: उच्च शिक्षा या विदेश जाने के प्रयास सफल होंगे। लव: पार्टनर के साथ लंबी बातचीत सुखद रहेगी।

धन: भूमि या भवन से लाभ होने के योग हैं। स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। उपाय: चने की दाल का दान करें।

10. मकर (Capricorn) करियर: नौकरीपेशा कौ टारगेट पूरा करने का दबाव रहेगा। लव: जीवनसाथी की सलाह आज काम आएगी।

धन: पैसा निवेश करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लें। स्वास्थ्य: आज सिर भारी रह सकता है। उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। लव: पार्टनर के साथ किसी सरप्राइज ट्रिप पर जा सकते हैं।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, फिजूलखर्ची न करें। स्वास्थ्य: योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें।

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें। 12. मीन (Pisces) करियर: नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं।

लव: प्रेम रिश्तों में मजबूती आएगी, आपसी प्रेम बढ़ेगा। धन: पुराने रुके हुए काम आज पूरे होंगे और धन लाभ होगा।